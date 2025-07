České dráhy: ComfortJety přebírají vládu na Berlinerech

Všechny spoje do Berlína budou nově obsluhovány nejmodernějšími soupravami pro dálkovou dopravu ComfortJet. Dosavadní vozy z této linky nově přejdou na vybrané tuzemské dálkové linky. Oblíbené restaurační vozy na některých spojích na lince dále zůstávají.

„Modernizace naší flotily dálkových vlaků úspěšně pokračuje. Nyní si budou moci už všichni cestující na lince do Německa nechat hýčkat komfortem našich nejmodernějších vlaků ComfortJet. Od 26. července budeme mít v oběhu na Berlín, kde budou vlaky během výluky na trati Berlín – Hamburk následujících 9 měsíců končit, celkem 3 devítivozové soupravy a 3 osmivozové soupravy, které budou stále doplněny původními restauračními vozy. Soupravy ComofortJet tak plně pokryjí provozní potřebu na této lince,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec a pokračuje: „Vozy, které doposud na Berlinerech jezdily, pak svou pouť v našich barvách nekončí, právě naopak! Přesuneme je na vybrané rychlíkové tuzemské linky a zlepšíme tak komfort pro další naše cestující.“

ComfortJety v dočasném osmivozovém řazení s původním restauračním vozem WRmz815 pojedou na třech párech vlaků – na vlacích EC 378, EC 170 a EC 258 s odjezdy z Prahy hl.n. v 10:28, 16:28 a 20:28 do Berlína (příj. V 14:43, 20:43 a 00:57) a v opačném směru do Prahy na vlaku EC 171 s odjezdem ze stanice Berlin Hbf v 07:15 (příj. do Prahy v 11:27), EC 379 s odjezdem 11:16 ze stanice Berlin Hbf (příj. Praha hl.n.15:23) a také na EC 259 s odjezdem ze stanice Berlin Gesundbrunnen v 00:16 (příj. do Prahy v 05:23). Ostatní vlaky na lince Praha – Berlín, s výjimkou spojů EC 172 / 173 Hungaria sestavených z maďarských souprav, budou již zajištěné devítivozovými jednotkami ComfortJet.

České dráhy počítají s dislokací vybraných řad vozů, které doposud jezdily do Německa a splňují tak přísná kritéria vozů kategorie EuroCity, na domácí rychlíkové linky. Díky přesunu vozů dojde ke zlepšení vozby například i na lince R18 Slovácký expres (Praha – Luhačovice), kde začnou jezdit oddílové vozy 2. třídy Bmz232, nebo na rychlících linky R20 Labe Praha – Kralupy nad Vltavou – Roudnice nad Labem (– Ústí nad Labem – Děčín), kde se cestující mohou těšit na nový vůz první třídy Aee140. Restaurační vozy WRmz815 pak budou přesunuty do Bohumína a nasazovány na vlacích na lince Ex1 Praha – Ostrava – Bohumín.

ComfortJetem do všech světových stran

České dráhy počítají s ComfortJety jako s hlavní páteří dálkové mezistátní dopravy národního dopravce v následujících letech. Kromě Německa s nimi cestující budou jezdit z Prahy až do rakouského Villachu, do Bratislavy a Budapešti a od poloviny příštího roku až do dánské Kodaně.

České dráhy mají u konsorcia Siemens – Škoda aktuálně objednáno dodání celkem dvaceti netrakčních jednotek označených obchodním názvem ComfortJet. Dopravce již převzal celkem 7 devítivozových a 5 osmivozových souprav. Finální souprava má devět vozů a nabízí 555 míst k sezení, z toho 99 je v 1. třídě. Dalších 18 míst se nachází v restauračním voze. Délka vlaku je zhruba 237 metrů a je určen pro maximální rychlost 230 km/h. V provozu budou s lokomotivami Siemens Vectron upravenými právě na tuto rychlost. Maximální rychlosti budou vlaky jezdit například na trati z Berlína do Hamburku nebo na nové trati Koralmbahn v Rakousku.

Cestující na palubě nejmodernějšího českého vlaku najdou všechny služby 21. století spojené s cestováním na železnici, jako jsou např. klimatizované interiéry, restaurační vůz, místa pro cestující na vozíku a rodiny s dětmi, místa pro kočárky, jízdní kola a velká zavazadla, palubní Wi-Fi síť, speciální okna umožňující snadný průchod signálu mobilních telefonů, elektrické zásuvky 230 V 50 Hz, USB porty pro dobíjení cestovní elektroniky a mnoho dalších výhod a služeb.

České dráhy v rámci letošního jízdného řádu vypravují 148 mezistátních dálkových spojů a další čtyři sezónní vlaky do Polska, které obsluhují více než 120 různých destinací v osmi evropských zemích: v Německu, Rakousku, Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a ve Švýcarsku a díky novému spojení Adriatic Express polského dopravce PKP Intercity také ve Slovinsku a Chorvatsku.