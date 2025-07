SPÚ: Stát chce být obcím ještě více nápomocný při jejich rozvoji

Novela přináší širší spektrum převodů pozemků na obce, zrychlení pozemkových úprav i podporu mladých zemědělců. Novela, která přináší několik zásadních změn převážně v oblasti správy státního zemědělského majetku vychází z praktických zkušeností Státního pozemkového úřadu i dlouhodobých požadavků obcí, zemědělců a vlastníků půdy.

„Schválení novely je pro nás potvrzením, že stát chce být obcím ještě více nápomocný při jejich rozvoji. Věříme, že tímto krokem přispíváme k rozvoji v regionech, zrychlujeme realizaci potřebných záměrů v území např. v oblasti protipovodňové ochrany. Zároveň vnímáme jako důležité podpořit mladé zemědělce přednostními pachty státní zemědělské půdy,“ uvedla ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.

Podle zákona může o přednostní pacht požádat jen takový mladý zemědělec, který má pozemky v daném nebo sousedním katastrálním území a zároveň má zajištěný přístup k pozemku, o který se uchází. Za mladého zemědělce se považuje fyzická nebo právnická osoba, která ke dni podání žádosti dosáhla věku 18 let a zároveň nedosáhla věku 41 let, přičemž poprvé bude řídit zemědělskou činnost. Pokud na daném pozemku dosud hospodaří jiný podnik, bude mu pacht vypovězen s roční výpovědní lhůtou, a to pouze za předpokladu, že na půdě hospodařil alespoň deset let.