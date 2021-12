Barta (OČR): Zanedbaná lékařská péče – kdo nese odpovědnost?

Lidé jsou posíláni do karantény bez poskytnutí jakýchkoliv léků. Očkovaní nemusí být testováni, ale šíří nákazu. Je to úmysl politiků neposkytovat lékařskou péči a devastovat ekonomiku naší země?

Schopnost přenášet virovou nákazu a stát se bacilonosičem má potenciálně asi každý. Může být neočkovaný nebo očkovaný, na přenos nemoci to vliv nemá. Nejen v naší zemi však bylo zavedeno celkem nesmyslné nařízení, že lidé, očkovaní proti Covid-19, nemusí být testováni a přepokládá se, že viry nebudou přenášet, tedy že jsou bezpeční pro své okolí. Jak všichni dnes již víme, není to pravda. Virus se tedy přenáší v celé společnosti a jsou infikováni hlavně ti, kteří se cítí bezpečně a neuvědomují si, že jejich pocit bezpečí plynoucí z vakcinace může ohrozit podceněním léčby hned v počátku prvních příznaků.

Je smutné, že při zjištění pozitivity je nařizována karanténa, aniž by se k jednotlivým postiženým vyjádřil lékař. Pozitivní lidé jsou uzavřeni doma bez jakékoliv medikace a jsou odkázáni jen na své možnosti a odvahu si o léky lékaři říci. Navíc je jejich pohyb monitorován hygieniky s pohrůžkou finančních trestů – pokut. Kdo je odpovědný za vynechání možnosti poskytnout lékařem léky k okamžité léčbě? Proč musí lidé čekat bez lékařské pomoci, jestli se jejich stav nezhorší natolik, že budou muset být hospitalizováni v nemocnicích?

To, že je někdo očkován a je přenašečem nákazy, je velmi nebezpečné a je to i proti logice. Bez poskytnutí odborné lékařské rady a odpovídající medikace to je cesta do pekel. Kdo se bude zpovídat za úmrtí způsobená postupem nařízeným vládou? Kdo je placen za nesmyslné očkování a odpírání poskytnutí lékařské péče? Budou tito lidé potrestáni?

Umí si někdo představit podobnou situaci u zvířat? Co udělá majitel pejska se zdravotními potížemi, který dostane pokyn, aby zůstal pejsek bez léků doma a vyčkal, jestli to přežije? Určitě si to nenechá líbit! Bohužel u lidí si to politici dovolí. Současně probíhá likvidace ekonomiky a je popíráno základní právo na svobodu občanů. Je nutné nastavit pravidla tak, aby byli zjištěni všichni lidé, kteří mohou infekci přenášet a šířit mezi ostatní obyvatele, ať už jsou nebo očkovaní nejsou. Současně je nutné poskytnout v případě zjištění pozitivity odpovídající léky, a to okamžitě po zjištění.

Kde zůstal zdravý rozum? Kdo má zájem na maximálním prodeji vakcíny a dalším šíření nemoci? Stav společnosti mi připomíná román Karla Čapka Bílá nemoc. Musí to ale dojít až tak daleko?



Je to o včasném poskytnutí lékařské péče, která v ČR chybí a úmyslně není poskytována v případech pozitivity testů. Do karantény neposílají lékaři, ale zpravidla střední zdravotnický personál, který zajistí i dohled nevycházení, kontrolovaný hygienickou službou. Mocní a vyvolení dostávají léky hned, takže to nejhorší je nečeká.



Lidé zapřemýšlejte, jde o zdraví a životy vás a vašich blízkých.

Ing. Josef Barta, MBA OČR



