Bartoň (Piráti): Klíčovou otázkou je, jak to bude s platy učitelů dál. Vláda nás zablokovala

Vládní strany ANO a ČSSD s podporou poslanců KSČM dnes již poněkolikáté znemožnily projednání senátní vratky novely zákona o pedagogických pracovnících. Odmítly podpořit záměr Pirátů a STAN na předřazení tohoto bodu na schůzi Sněmovny. Součástí novely zákona je i pirátský návrh na navázání učitelských platů na průměrnou mzdu, jejich zvýšení a zajištění stability do budoucna.

„Platy učitelů i díky naší podpoře v posledních letech vzrostly a přiblížily se evropskému průměru. Klíčovou otázkou nicméně je, jak to bude s platy učitelů dál. V minulosti totiž opakovaně docházelo k tomu, že se platy učitelů navýšily, ale následující roky pak stagnovaly. Tím vznikal vnitřní dluh vůči rostoucí průměrné mzdě, který se pak musel dorovnávat,” uvedl Lukáš Bartoň, poslanec Pirátů a člen školského výboru.

Právě i to byl jeden z důvodů, proč Piráti v rámci novely zákona o pedagogických pracovnících ve Sněmovně předložili návrh na navázání platu učitelů na průměrnou mzdu a dosažení minimálně 130 procent její výše. Návrh by umožnil zohledňovat vývoj ekonomiky, aby nebyly platy učitelů do budoucna vůči průměrné mzdě podhodnocené a zajistil by jejich dlouhodobou předvídatelnost. Také by garantoval, aby plat začínajících učitelů odpovídal 100 procentům průměrné mzdy a urychlil by růst učitelských platů v prvních 10 letech praxe. Přípravu tohoto návrhu Piráti konzultovali s Danielem Münichem a Filipem Matějkou z instituce CERGE-EI, která se zaměřuje na ekonomický výzkum a hospodářskou politiku.

„V tuto chvíli je debata již uzavřená a zbývá senátní vratku pouze odhlasovat, což by nám ve Sněmovně zabralo ani ne minutu čistého času. Vládní strany ANO a ČSSD s podporou KSČM nicméně nadále projednání této novely blokují, přestože ji ve Sněmovně již jednou téměř jednomyslně podpořily v prakticky totožné podobě. Novela přitom řeší třeba zajištění podpory začínajícím učitelům, zařazení sociálního pedagoga a jiných podpůrných pozic do pedagogické profese a zajištění jejich financování ze státního rozpočtu, zvýšení třídnických příplatků. I díky těmto návrhům bychom mohli posílit atraktivitu učitelské profese a přilákat tak do školství další schopné a šikovné lidi. Hlavně, že se pan premiér ve své knížce chlubí tím, jak vláda tuto novelu zákona úspěšně prosadila. Pan premiér akorát opět ukázal, že je mistr lží, prázdných slov a planých slibů. Jak potom vůbec někdo může věřit, že ANO bude plnit svůj politický program,” komentoval situaci Lukáš Bartoň.

„Levicová koalice se před volbami chvástá, jak je pro ni kvalitní vzdělávací systém v České republice důležitý, ale když přijde na věc, odmítnou poslední šanci změnit ho k lepšímu. Právě o jejich hlasy dnes neprošla nadějná novela, která měla garantovat růst platů učitelů do budoucna, příplatky za třídnictví i posílení praxe na školách. Je to hazard se vzděláváním našich dětí, které pro ně nikdy nebylo skutečnou prioritou. Po volbách to musíme změnit,“ řekl člen školského výboru Petr Gazdík (STAN).

„Přijde mi neuvěřitelné, že si vláda blokuje svůj vlastní návrh zákona. Návrh zákona, který předložil člen vlády, ministr školství. Vládní strany ANO a ČSSD zdržují projednání této novely už půl roku a snaží se ji shodit pod stůl. Dělají si z nás všech, ale především z učitelů, blázny. Pan premiér by měl za neplnění svých slibů přijmout osobní zodpovědnost,” dodala Andrea Hoffmannová, pirátská náměstkyně primátora pro školství a sport v Ostravě.

