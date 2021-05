Bartoš (Piráti): Je skutečně důležité vrátit prestiž pedagogickému povolání

reklama

Ještě než se - dámy a pánové, pane předsedající, dobrý den - ještě, než se bude tedy hlasovat o programu jako celku, bych chtěl, asi prostřednictvím pana předsedajícího, ale možná takhle napřímo. Já si myslím, že to, že fakticky hnutí ANO - a byl to návrh pana Faltýnka, za pomoci klubu SPD a ČSSD se zde zablokovalo projednání toho návrhu zafixování platu pedagogů, že to je šlendrián.

Protože všichni si píšou do svých programových cílů, jak zvýšíme prestiž učitelského povolání. Já jsem si tady našel - dokonce to je psáno v ich-formě - já jsem si tady našel z programu ANO, investice do našich lidí. Ta je tou nejlepší investicí, co můžeme udělat. Je to investice do budoucnosti a budoucnost vytvářejí naše děti. Proto chci - tam bylo chci - učitelům během čtyř let zvýšit mzdy na 150 % jejich současné výše a povolání vrátit prestiž a úctu, jakou si zaslouží.

My tady máme možnost v návrhu zákona, který projednáváme, který už projednal Senát i Sněmovna, který má podporu ministra školství, tenhle věčný kolotoč, že se licituje o to, kolik mají mít pedagogové a učitelé, zafixovat pevně na částku, která se bude zvyšovat a skutečně tak z tohoto kolotoče vystoupit.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když se bavíte o někom, kdo vystudoval třeba pedagogický obor, nebo chce učit, tak tento člověk chce nějakou perspektivu. A perspektiva spočívá v tom, že já se podívám do budoucnosti a vidím, kam ten můj obor, zda je oceněn, v danou chvíli dostatečně, a kde budu jako absolvent, jako člověk, co má pět let praxe, člověk, co zakládá rodinu, kde za těch pět let budu. Pokud těmto lidem my dáváme každý rok na výběr, jestli se to projedná, jestli se to neprojedná a necháváme vlastně ten vrtoch navýšení platu pedagogů na tom, jaká je aktuální finanční situace, jestli na to má ten rozpočet, nebo jestli to je zrovna prioritou, tak je to špatně.

Anketa Měli by se po návratu z dovolené testovat na covid-19 i Češi po očkování? Ano 71% Ne 22% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 1419 lidí

My jsme zde děkovali na plénu Sněmovny zaměstnancům ve zdravotnictví, my jsme zde děkovali lidem, kteří pomáhali nezištně v době pandemie. Všichni mají neustále ten pocit, že i pedagogům děkujeme. Já si myslím - a že to nebyl jednoduchý rok pro pedagogické pracovníky v rámci těch změn zavřeno, otevřeno, distanční výuka - jestli má naše země mít budoucnost - a jsou to i ty děti, které tady zmiňoval pan premiér v tom svém programu - tak je skutečně důležité vrátit prestiž pedagogickému povolání.

A co to znamená? Že když člověk vystuduje ten obor a má volit při zakládání rodiny, jestli půjde učit, nebo radši bude dělat nějaký obor, kde jsou peníze - ať je to třeba reklamní segment, nebo nějaký jiný - tak prostě pro ten dostatek kvalitních pedagogů je alfa omega, že ti lidi jsou zaplaceni, že to srdce, které do toho vkládají, je i patřičně odměněno, aby mohli existovat, aby mohli mít rodinu, důstojně bydlet.

Pojďme tedy konečně udělat ten krok - a já to nemůžu vnímat jinak, to, že jsme odsunuli to projednání toho zákona úplně na konec, než zjevnou nevůli tento zákona projednat, nebo nějakou přípravu to úplně zaříznout. Tak já, až budeme zase listovat programy politických stran, tak se podívejme, kdo tam opět napíše, že máme zvýšit prestiž pedagogického povolání a garantovat jim nějakou trvalou perspektivu v daném oboru. Pak, když toto můžeme udělat a mít ten mechanismus, který bude odpolitizován - protože je tam fixace na průměrnou mzdu v České republice - proč vůle v této Sněmovně tento zákon schválit není. Na naší straně byla. Na tomto divném výseku se bohužel nenašla. Já si myslím, že to je ostuda.

Psali jsme: Bartoš (Piráti): Únos Prataseviče představuje skandální narušení integrity Evropské unie Bartoš (Piráti): To, co se událo v posledních dnech, je průšvih. Ta klikačka Bartoš (Piráti): Přesunutí z obcí do jakéhosi megaúřadu problém nevyřeší Bartoš (Piráti): Jan Hamáček nemluvil pravdu, když říkal, že do Moskvy jet nechtěl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.