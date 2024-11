Bartoš (Piráti): Konopí smíte vypěstovat, ale nesmíte sklidit. Absurdní

Vládní návrh legalizace konopí totiž sice zmírňuje postihy za držení 25 gramů sušiny na veřejnosti, ale stanovený limit 50 gramů pro domácí držení není realistický. Povolené tři rostliny mohou každá vyprodukovat podle expertů až 300 gramů. Návrh tak de facto trestá legální pěstitele. Piráti proto navrhují zvýšení limitu až na 900 gramů, což je strop, aby byl návrh funkční a neodkazoval pěstitele na černý trh. Piráti dlouhodobě usilují o smysluplnou regulaci a varují, že pokud vláda návrh schválí v této nefunkční podobě, vystavuje budoucí pěstitele kriminálnímu postihu a promešká šanci zavést moderní a efektivní přístup po vzoru řady zahraničních zemí.

„Mít možnost pěstovat tři rostliny konopí a zároveň mít limit 50 gramů, které doma můžete mít, je absurdní. Je to jako byste mohli chovat tři slepice, ale ty mohly snést maximálně jedno vejce, jinak dostanete pokutu nebo půjdete do kriminálu. Prostě to nevychází,” řekl Ivan Bartoš. „Vláda říká, že přistupuje ke kompromisu a racionálnímu řešení. Tento návrh ale dál občany staví do situace, kdy mají na výběr například mezi úlevou od bolesti a kriminalizací. Pro 800 tisíc lidí zůstává konopí nedostupné, a to včetně seniorů a těch, kteří konopí potřebují pro zdravotní účely. Koupit si ho legálně nemohou. Teď by si ho tedy mohli alespoň legálně pěstovat. Jak ale zařídí, aby jim náhodou kytka nevyrostla až moc, čímž by se z legálního pěstování šmahem stalo ilegální držení víc než 50 gramů? To je v roce 2024 naprosto nepřijatelné,“ doplnil.

„Kriminalizující přístup nefunguje. Stejně jako prohibice alkoholu v USA pouze zvyšuje výdaje státu a komplikuje lidem život. Takový návrh postrádá smysl. Vláda by měla nastavit takové limity, aby lidé mohli konopí bezpečně a legálně pěstovat pro vlastní potřebu,“ uvedla poslankyně Klára Kocmanová.

„Návrh je ukázkovým příkladem legislativy, která se jen tváří jako řešení. Pokud má někdo doma tři rostliny, které přesáhnou povolených 50 gramů, automaticky porušuje zákon – jaký má toto nesmyslné omezení logiku? Tento návrh dává občanům falešný pocit legality a je výsměchem pro ty, kteří konopí potřebují pro samopéči nebo jako prevenci,“ uzavřel Robert Veverka, zastupitel Prahy 2 za Piráty a předseda spolku Racionální regulace.

Podle Pirátů by zavedením regulovaného trhu a reálných limitů stát získal nejen finanční prostředky, ale i nástroj k eliminaci nelegálního trhu a k lepší ochraně veřejného zdraví.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti



