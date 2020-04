Bartoš (Piráti): My jsme si tady vytvořili skupinu lidí, která nebude mít na nájem

reklama

Dobrý pozdní večer. Já bych si dovolil využít přednostního práva. Mně to nedá nereagovat na paní poslankyni Valachovou prostřednictvím pana předsedajícího, která se tady v jistém směru dojímala o pomoci těm nepotřebnějším. A politika, tak jak ji vnímám - proto zde občas sedí nějaký ministr, kterého se týká ten jeho návrh - je přece dohoda vlády o nějakém vyváženém systému.

A když jsme včera probírali osoby samostatně výdělečně činné a když jsme v minulém jednání Sněmovny probírali třeba i nárok na ošetřovné, tak z toho vypadávaly celé skupiny. A včera, po tom, co jsme debatovali s ČSSD, že by se aspoň v tom jednorázovém bonusu - 15 tisíc jsme navrhovali - nemělo zapomenout na ty dohodáře, osoby, které pracují na DPP nebo na DPČ, na které se nepamatovalo ani s ošetřovným, tak následně i po této dohodě, že by se tam měli zahrnout, se tyto skupiny zase ořezaly. Takže dohodáři šli ven z toho příspěvku, OSVČ, které byly na vedlejší poměr, kteří k tomu měli jakoukoli jinou další pracovní smlouvu typu DPP, DPČ nebo částečný úvazek, tak z toho příspěvku šli také ven. Takže my jsme si tady vytvořili tu skupinu lidí, kteří potenciálně nebudou mít na nájem, protože prostě ty peníze nemají. Nemají je z ošetřovného, nemají je v danou chvíli. To jsou ty skupiny, které tady podle mě správně jmenovala poslankyně Valachová, prostřednictvím pana předsedajícího, jako ty nejohroženější, a na ty se vláda včera vykašlala. A dneska tady říkáme, že jsou to ti, kteří nás nejvíc zajímají.

A já si tedy nemyslím, ještě jednu věc jsem k tomu chtěl dodat, že jsou nějaké skupiny, a skoro to tak zaznělo od poslance Luzara, nějakých jako neetických zlých pronajímatelů. Spousta lidí si pořídila nějaký byt, a pak na druhý byt si vzala hypotéku a prostě v jednom bydlí, druhý pronajímá, není to žádní uberrentiér, který prostě má... To také není špatně, že někdo má činžák. Prosím vás, nemalujme to tu tímhletím způsobem. Ale pokud člověk byl osoba samostatně výdělečně činná a přišel o ten zdroj příjmu díky vládnímu opatření a zároveň ještě pronajímal nějaký byt na hypotéku, tak on v tu chvíli nemá na vlastní nájem, dostává do toho svého majitele nemovitosti, v které bydlí, nemá ten příjem, nemá na to, aby hradil případně tu hypotéku, co splácí v tom bytě, kde má toho jednoho nájemníka, takže ještě vstupuje do velkého kontraktu memoranda přes paní ministryni financí Schillerovou, aby si s bankou vyjednal odklady splátek, zatímco penále mu poběží.

Snažíme se tady, kde je nějaký deficit, který vznikl už jen v tom, že ten stát nedokáže těm lidem rychle pomoci pokud možno plošně a bez podmínek, tak si vlastně sami vyrobíme ty skupiny, protože ti lidé, kdyby ty peníze měli, tak ten nájem zaplatí. Co by platili první, je nájem. Druhou věc zaplatí jídlo, energie třeba počkají.

Jenom abychom se na to vždycky dívali, že to nejsou jednotlivé zákony, které prostě probíráme, a teď se dělají finance, teď se dělá MPSV a teď se dělá MMR, ale je to vždycky spolupráce. I problém dostupného bydlení je vždycky spolupráce MMR, MPSV. A tady to podle mě nefunguje a už jen třeba i přenastavení toho systému, náhlá pomoc při nějaké situaci, co má MPSV, by se měl výrazně změnit. Nejen ho zdigitalizovat, jak se naštěstí včera podařilo to trochu posunout, ale už jen i cyklus toho vyplácení nebo způsob přiznávání, tam stačí posunout drobně termíny, třeba ty kvartální do nějakého serioznějšího cyklu specifického pro koronakrizi a už se nemusíme bavit o tom, jak dlouho budeme dávat tu vakaci, do kdy to bude platit.

Prostě znejisťujeme další skupiny lidí, protože těm potřebným jsme nepomohli v první řadě. A možná si jich vyrobíme celou další řadu tímto opatřením. Děkuji.

