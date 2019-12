Bartoš (Piráti): Nastavení a fungování svěřeneckých fondů vyhodnotila Evropská komise jako zcela účelové

Dobrý den, dámy a pánové. Pane předsedající, děkuji za slovo. Já musím trochu přezbrojit, protože jsem zde měl přípravu na interpelaci, kterou mi pan Zaorálek lehce vyobstruoval. Dobrá tedy.

Chtěl jsem poděkovat, že se nám podařilo ve Sněmovně hlasy většiny zařadit tento bod na jednání Poslanecké sněmovny. Tento bod se týká zcela zásadní situace, kdy do České republiky dorazily tedy již finální závěry auditu Evropské komise ke střetu zájmů, který se týká premiéra České republiky a fungování dotační politiky v momentě, kdy pan premiér, kterému to poradili jeho právníci, uložil veškeré své aktivní firmy pod holdingem pod svěřenecký fond, který mu tedy spravují lidé, které on si tam sám navolil, a v danou chvíli nevyhověl podle závěrů evropských auditů ani českému zákonu o střetu zájmů ani zpřísněnému finančnímu nařízení Evropské unie proti střetu zájmů.

Myslím si, že toto téma tak, abychom ho probrali zde ve Sněmovně, aby se mohli dotazovat i jednotliví poslanci, je velmi důležité. Toto téma je na stole aspoň z pohledu Pirátů již přes rok. Upozorňovali jsme jednotlivá ministerstva, která jsou zodpovědná za evropské dotace, ale i za vypisování veřejných zakázek či poskytování investičních pobídek, že mohou v tuto chvíli jednat v rozporu s českým zákonem i s evropskou legislativou. Dostávali jsme i zde do Poslanecké sněmovny různá vyjádření ministerstev, ať už tam v danou chvíli byl kdokoliv, většinou na závěr toho vyjádření bylo, že je to takový výklad, který nemá právní závaznost. Musím říct, že jsem ze své pozice, a věnuji se tomu s analytickým týmem, bohužel se tomu musíme věnovat, tak jsem nezaznamenal jediné závazné právní vyjádření, kde by skutečně expert na evropské právo podepsal, že tomu je jinak, než jsme od počátku tvrdili.

Co je tedy nového po tom, co Česká republika ústy paní ministryně Dostálové rozporovala každý jeden řádek v té předchozí zprávě, v té předběžné zprávě, která se dostala na veřejnost a díky za to, protože jsem přesvědčen, že to bylo ve veřejném zájmu. Evropská komise a její auditní orgány dokončily tento audit a poslaly závěrečnou zprávu. Vzhledem k tomu, že těch výhrad byla celá řada, závěrečná zpráva nabobtnala, má zhruba 300 stran. K dispozici ji mají ministerstva. Předpokládám, že paní ministryně Dostálová už si přečetla i více než ten průvodní dopis. A otázkou tedy zůstává, jakým způsobem se k tomu postaví premiér České republiky, jehož se tato věc velmi osobně týká. Jakým způsobem se k tomu postaví vláda České republiky, která by měla mít jasná opatření, aby zamezila, pokud dále se bude dít jak vyplácení evropských dotací, plánování projektů, ale i investiční pobídky a čerpání veřejných zakázek, abychom nejednali v rozporu se zákonem, aby tato zpráva byla zveřejněna.

My už jsme poslali dotazy do Evropské komise, jakou roli hraje to slovo confidential ve vztahu k veřejnému zájmu, vlastně ta neveřejnost té zprávy, jestli je to skutečně tak specifický audit, nebo je to standardní označení podobného dokumentu, který obsahuje v detailech třeba informace, které ze své podstaty nemohou být veřejné. Mohou to být osobní údaje či třeba kontakty a podobně. Dotazovali jsme se zároveň evropské ombudsmanky Emily O´Reilly, která už historicky, třeba i v souvislosti s činností paní Jourové, s některými výroky, dohlíží na tu nestrannost řešení. Evropská komisařka ve svém rozhodnutí z 23. 7. 2019, které se týkalo už té předběžné zprávy, hovořila ve smyslu, že zde je velmi silný veřejný zájem, že to není audit nějakého jednoho subjektu, který čerpal peníze a vyhodnocuje se, což je standardní proces, jestli to bylo v pořádku, jestli ten projekt byl dobře realizován, dobře odreportován, ale týká se to vlády České republiky, celého systému a premiéra.

Jestli sledujete média, tak už dílčí části toho auditu opět unikly na veřejnost. Můžete se podívat, že potvrzuje tedy závěry už toho předběžného auditu o tom, že premiér Babiš skutečně je osobou, která ovládá Agrofert, a je ve střetu zájmů jak z pohledu evropského finančního nařízení, tak z pohledu českého zákona.

Dokonce, a to je věc, kterou jsem dnes ráno viděl v médiích, tak se tam hovoří třeba o tom, že nastavení a fungování svěřeneckých fondů vyhodnotila Evropská komise jako zcela účelové v rozporu nejen s dobrými mravy, ale i se smyslem, účelem zákona o střetu zájmů a narušující veřejný pořádek. Takovéto informace jsou v tom auditu. Hovoří se tam o celkových korekcích v řádech stovek milionů. Mně by také zajímalo, jak se k tomu vláda bude stavět. Neměl jsem možnost si dopodrobna ve své interpelaci probrat s paní ministryní, jak se ty peníze vymáhají, zda firmy jsou ochotny tyto peníze poskytovat, kdo tedy ponese tyto náklady, zda Česká republika a podobně.

Já se tím v úvodním slově nebudu zabývat dál. Vím, že je zde řada řečníků. Chtěl jsem poděkovat stranám, jednak Pirátům, ale ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Formulovali jsme některá usnesení společně, která, myslím si, vychází z logiky té věci i toho, co zde zaznívalo třeba v projevu pana premiéra, že naším cílem je skutečně hájit zájmy České republiky, hájit zájmy českých firem, které samozřejmě využívají evropské dotace a čerpají je v souladu s českým zákonem i s evropskou legislativou.

Já jenom avizuji, že toto své usnesení, které míří na nejzákladnější problematické oblasti, jako je třeba zastavení vyplácení peněz firmám, které jsou v tuto dobu pod holdingem, ale i vyřešení střetu zájmů pana premiéra Babiše, přednesu v pozdější části tohoto bodu.

Děkuji.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

