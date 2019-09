Bartoš (Piráti): Od teď budeme ty digitalizační kroky brát vážně

Dobré odpoledne. Dámy a pánové, pane předsedo. Jsem rád, že se dnes dostalo na projednání druhého čtení zákona Práva občana na digitální službu. Jsem rád, že těmi společnými silami jsme se dostali do momentu, kdy čteme v druhém čtení tento zákon a zároveň stále existuje onen konsenzus, který vznikl na samotném počátku. Ne nadarmo se tomu zákon přezdívá "digitální ústava", ale je to věc, která sama o sobě tu naši digitalizaci nezajistí. Je to ale cestovní plán a závazek této vlády, budoucí vlády, ale i poslanců v Poslanecké sněmovně, že od teď budeme ty digitalizační kroky brát vážně a nejen v projednávání tohoto zákona, respektive toho komplexního pozměňovacího zákona potom budeme podporovat takové změny, které nám pomohou ho realizovat. Jednou ze zásadních věcí je financování procesu digitalizace v souladu s tímto zákonem po následujících pěti letech.

A když se mě lidé ptají na to, co tento zákon přináší, protože on jak je na pozadí, tak se vlastně jeví: mám novou občanku, nebudu tedy muset už od příště, jak ten zákon schválíte, chodit na úřad. Není to tak, ale je to smlouva, je to smlouva mezi Poslaneckou sněmovnou, vlastně mezi státem a mezi vládou a občany, že do pěti let skutečně naplníme ten požadavek na digitalizaci.

Jsem velmi rád, že se po celou dobu projednávání tohoto zákona politické strany v přípravě tohoto zákona jednak účastnily těch jednání. Chtěl jsem poděkovat vládnímu zmocněnci Dzurillovi, panu Hamáčkovi, který za ministerstvo dokonce osobně podepsal to memorandum o tom, že tu podporu deklarujeme ne pouze teď, ale natrvalo. A v tom finiši, zejména přes letní měsíce, pak zástupcům dotčených ministerstev, kteří pomáhali ten komplexní pozměňovací návrh, který dospecifikovává ty nejdůležitější legislativní změny, abychom skutečně mohli, jak ten zákon začne platit od příštího roku, plnit ten katalog služeb, kteří s námi přes léto na tomto návrhu pracovali.

Je zde několik pozměňovacích návrhů, prakticky ve všech návrzích je toto projednáno na úrovni Poslanecké sněmovny. Přichází i návrhy od Ministerstva financí. Původní požadavky zejména ve věci alokace financí v rozpočtu ministerstev. Jsem rád, že nakonec jsme našli společnou řeč i s těmi jednak ministerstvy, i těmi skupinami, kterých se v dané chvíli tento zákon nějakým způsobem třeba pracovně nebo ve výkonu jejich činnosti dotkl.

A já bych tedy chtěl poděkovat všem, co se podíleli a zároveň poděkovat za to, že vaše podpora této důležité iniciativy v české digitalizaci stále trvá. Díky.

