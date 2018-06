Bartoš (Piráti): Přispějeme na nákup dětských knížek

Piráti spustili kampaň, díky které chtějí získat prostředky na knížky na prázdniny pro sociálně znevýhodněné děti. Vybranou částku předají Piráti zástupcům vzdělávací organizace Vějíř v Kladně manželům Čížkovým, kteří dětem knížky do léta pořídí. Libovolnou částkou může přispět každý skrze pirátský darovací web, a to do 19. června.

„Některé děti nemají šanci ani zázemí, aby mohly získat kvalitní vzdělání. A někdy se o tom rozhoduje už při nástupu do první třídy základní školy. Naštěstí jsou u nás organizace, jako je například Vějíř, který tyto děti na základní školu připravuje. S Piráty jsme se rozhodli jim trochu pomoci a opatřit dětské knížky na léto. Věříme totiž, že vzdělání je řešení. Na knížky přispějí i naši poslanci, ale šanci zapojit se, chceme zprostředkovat také veřejnosti, protože je to prostě správná věc,” říká pirátský předseda Ivan Bartoš ke kampani. Pohyb na transparentním účtu mohou pak lidé sledovat na pirátském účtu u Fio banky nebo České spořitelny.

Kladenský Vějíř, který připravuje děti ze sociálně znevýhodněného prostředí na řádnou školní docházku, v minulém týdnu Bartoš navštívil. Se zakladateli manželi Čížkovými přišli s řešením, jak vzdělání dětí podpořit, a to právě koupí knih. „Moc si vážím toho, co lidé z Vějíře dělají a jakou energii do celého projektu vkládají. Dokonce tam mají malý orchestr smyčcových nástrojů a hudební talent se malým dětem v Kladně rozhodně upřít nedá,” dodává Bartoš, který si s dětmi během návštěvy zahrál na harmoniku. Piráti koncem léta plánují s Vějířem další projekty.

Kampaň probíhá ZDE.

autor: PV