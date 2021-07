Bartoš (Piráti): Prosím vás, nerozjíždějte v tuto kritickou dobu žádné nákladné transformační akce

reklama

Já vám děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěl krátce vystoupit se stanoviskem za klub Pirátů, Starostů, ale i za poměrně početnou skupinu poslanců a odborníků, kteří se v tomto volebním období skutečně snažili, pokud se bude něco měnit ve stavebním zákoně, a ta vůle tady byla na všech stranách, tak aby se tak dělo koordinovaně, aby se vypořádaly připomínky relevantních účastníků celého procesu, zejména samospráv, regionů, ale i zástupců památkářů a dalších.

Musím říct, že jsem byl poměrně překvapen vystoupením paní ministryně a naopak si myslím, že pan senátor velmi dobře vyzdvihl zásadní problémy této legislativy. Já bych to, i když srovnání s Orwellem se trošku nabízí, tak Senát všemi svými hlasy zamítne tu původní vládní věc, ten návrh, který původně vláda předložila, a paní ministryně zde poděkuje Senátu, že měl věcné připomínky.

No, tak buďto ho Senát, si podobně jako celá řada dalších, myslí, že ten zákon je nesmysl, anebo tedy můžeme tvrdit, že měl k tomu věcné připomínky a ten zákon se jim, vlastně kromě toho nejdůležitějšího, co je nejvíce kritizováno na tom zákoně, líbí, obojí najednou nemůže platit. Já bych chtěl jenom připomenout cestu tohoto zákona, když se objevil ten první návrh, který ministerstvu vypracovalo, nebo pro ministerstvo připravila Hospodářská komora, tak velká část, i vlastně kolegové z vlády, zejména ze sociální demokracie, Ministerstvo vnitra, byli doslova zděšeni. Vlastně obrovskou ambicí přestěhovat úředníky, přestěhovat agendu, skutečně stáhnout si to rozhodování ve stavebním řízení pod jeden úřad. Byla zde i ta velká analýza, co to může znamenat, že to nemusí, nejen, že to nezrychlí stavební řízení, ale celá ta transformace ho může dokonce zastavit a pak paní ministryně v jakémsi režimu grémií, zahájila debatu, protože to je velká legislativa, zahájila debatu s opozicí.

Zahájila debatu se samosprávami, a tak nás zhruba dva roky ministerstvo tak trošku tahalo za fusekli, protože my jsme se účastnili těch jednání, dávali jsme ty důležité návrhy. Ona potom zas byla varianta, kdy tedy ministerstvo se rozhodlo, že vyhoví všem, ten zákon se stále více a více rozplizával, a v tu chvíli se daly dohromady síly právě na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ve skupině pro digitalizaci a nový stavební zákon a velmi pilnou prací jsme připravili tu variantu, která nepředpokládala vznik stavebního úřadu, ale šla tou finskou cestou, kdy základem je digitalizace, kdy lhůty vymáháte, takže je prostě kontrolujete a máte možnost je urgovat on-line. A chtěli jsme jít touto cestou, která je řádově nižší na ty náklady. Může stavět na tom, co už máme. Na zákonu, který řeší digitální technické mapy, které opět poslaneckou iniciativou a nakonec za součinnosti vlády, jsme v tomto volebním období schválili.

Jaké pak bylo překvapení, když se ten původní vládní návrh, odmítnutý řadou subjektů, i odborníků, objevil tedy jako pozměňovací návrh poslanecký, jako komplexní pozměňovací návrh zde, prostřednictvím pana předsedajícího, přítomného pana poslance Kolovratníka. A dalším paradoxem bylo, že výbor pro veřejnou správu, který vždy se zabývá touto legislativou týkajícího se stavebního řízení, byl hlasováním Sněmovny suspendován na pouze výbor, který si ho může projednat, nicméně již nebyl výborem garančním. V tu chvíli bylo jasné, že už tady existuje hlasovací většina s SPD, s komunisty a s dalšími, a ten osud toho zákona, nehledě na ty výhrady, nehledě na ty nevypořádané připomínky, na tu komplexitu, na tu finanční náročnost a na ta rizika, tou Sněmovnou projde. A v ten moment jsme tady dnes, ani ty předchozí čtení tohoto návrhu ve Sněmovně byly také pěkná divočina. Byla svolána mimořádná schůze v době nouzového stavu, kdy se ten zákon protlačil na mimořádné schůzi tím prvním čtením. Skutečně není to standardní věc, kde se mění takto velká důležitá legislativa, která v nějaké fázi života má dopad téměř na každého občana, ať už si staví nějakou menší věc, nebo třeba plánuje si postavit rodinný domek, anebo pokud je třeba nějaký menší stavitel.

Já bych chtěl jenom připomenout, které byly ty zásadní výhrady a kdy jsme mohli zde číst ty dopisy. Existuje petice proti tomuto stavebnímu zákonu, kde jsou podepsaní lidé a zástupci samospráv. Nebudeme to dělat, ale že by tento zákon mířil na komoru, příliš lidí, kromě paní ministryně, možná dalších členů vlády a Hospodářské komory, tito lidé si to skutečně nemyslí. Jsme přesvědčeni, že superúřad není řešení. Já když jsem tady hovořil minule, a mluvil jsem o tom, jakým krokem bylo zřízení Národní sportovní agentury, tak mě tady potom pan poslanec Hnilička na chodbě plísnil, že vše je tam křišťálově čisté, že to suprově funguje. Já jsem měl sto chutí si za ním aspoň na chvíli potom zajít, když se ukázalo, jakým způsobem se na tom úřadě hospodaří, jakým způsobem se vyhodnocují třeba ty záměry, neudělal jsem to.

Jen bych chtěl připomenout, že proces centralizace, kdy mám někde nějaký problém a jenom to, že si ho hodím pod jednu střechu, že to, že to bude mít někdo, jeden člověk, nebo šéf úřadu pod kontrolou, že to vůbec nemá ty přínosy, o kterých se bavíme. Když jsme teď byli v tom covidu a zjistili jsme, jak daleko lépe se věci řeší subsidiárně, když funguje decentralizovaný systém, kde skutečně jste blízko toho problému, co řešíte, kdy skutečně můžete mít lidi, které dlouhodobě můžete školit. A teď se tady vracíme do nějakého modelu, opět centrálního řízení, tady jeden superúřad, který v podstatě na vše dohlíží. Ono to zaznělo v těch diskuzích mnohokrát, a paní ministryně se zde vlastně i zmínila o tom počtu těch úředníků. Pro mě je poměrně zásadní informace, že stávající zaměstnanci těch stavebních úřadů v té přenesené správě, tak 60 %, pokud se nemýlím z nich, odpovědělo, že do toho režimu Nejvyššího státního úřadu pod státem, nepůjdou.

Pokud si říkáme teď, že je nedostatek úředníků zpracovávajících stavební řízení, tak kde my najdeme tu náhradu, pokud fakticky zákon nepřináší zjednodušení administrativy, počítá s tím přesunem těch úředníků. Pokud ta informace se mění a je to nižší číslo, já si rád poslechnu, z čeho tedy bylo vypočítáno to první číslo. A je tam celá řada tedy dalších problémů. Já myslím, že tady moji následující řečníci o nich budou hovořit, i když jim tedy Sněmovna teď trochu zatípla možnost vyjádřit se k těm komplexnějším problémům obšírněji. My jsme přesvědčeni, že pokud něco řeší rychlost stavebního řízení, je to využití moderních technologií, je to faktické zjednodušení. Je to naplnění toho motta, co furt všichni omílají a používají v kampaních, že nemají lidé obíhat úřady, úřady mají obíhat ta data. A tohleto není heslo, které platí o lidech. To je přece heslo, které musí platit i o těch úřednících, že je nikam nestěhujete, že skutečně už se odprostíte od toho, že existuje nějaké normální nebo virtuální razítko, kde vy prostě jednou podáte dokumentaci do systému, ta se tam uloží, všichni se na ní dívají, dávají k ní výhrady, nakonec získáte konsolidované stanovisko, v termínech, které se pohlídáte a jede se dál.

Ten návrh, který jsme připravili s poslanci s KDU-ČSL, ODS, TOP 09 i STAN, s dalšími odborníky, právníky, ty kvality měl, ministerstvo ho tedy, alespoň papírově přijalo, prohlédlo si ho, řeklo, že to není to řešení a tlačí tu původní nákladnou neefektivní. A myslím si, že v době covidu a postcovidové transformace, poměrně riskantní verzi. Protože pokud do České republiky jak z národních zdrojů, tak třeba i z Evropských fondů mají plynout peníze, které máme v poměrně krátkém období efektivně investovat, budou to i věci týkající se staveb. Budou to věci, které budou třeba zasahovat do toho stavebního řízení. A pokud se dostaneme do momentu, kdy tady budeme v nějakém procesu transformace, ta implikace tady toho zákona, mohl by to být velmi zásadní problém.

Já bych chtěl proto paní ministryni požádat, aby v případě, že tento zákon dnes bude schválen, a jak už jsme viděli iniciativy SPD, tak pravděpodobně i za podpory komunistů, neboť paní ministryně s nimi jednala a oni trošku zazlobili minule, když jsme o tom zákonu jednali, tak pokud ten zákon dojde toho schválení, prosím vás, nerozjíždějte v tuto kritickou dobu, s napjatým rozpočtem, s obrovským deficitem, žádné nákladné transformační akce. A už to zaznělo od kolegů i z demokratické opozice. Bude to jedna... na ty školy se chceme také podívat, na pedagogické pracovníky, pokud to vláda shodí, tuhletu důležitou normu. Ale i stavební zákon a ty procesy, které si teď vláda hodlá nastartovat a které nevidou k tomu vytouženému cíli, bude to jedna z prvních věcí, kde pokud budeme mít možnost účastnit se na příští vládě, tak tento proces se budeme snažit zvrátit a nastoupíme tou moderní severskou cestou elegantního jednoduchého stavebního řízení založeného na digitalizaci. Já vám děkuji.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Vícha: Novela jde proti duchu stávajícího sloučeného modelu veřejné správy Ministryně Dostálová: Stavební řízení je nutno změnit a když už změna, tak kompletní SMS ČR: Stavební zákon - obce tahají za záchrannou brzdu a píšou poslancům Primátor Hřib: Velká města půjdou ke dnu a s nimi celé Česko

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.