Bartoš (Piráti): Sáhněte si na to vaše individuální svědomí

Já děkuji tady panu Stanjurovi, že řekl, o jaké body se jedná. Já ještě, kdyby někdo váhal, tak si sáhněte na to vaše individuální svědomí, jo. To jsou třeba momenty zejména u terénních služeb, kdy ten člověk je třeba nějaký invalida, nebo nemohoucí doma a vy za ním přijedete a on si zaplatí třeba nákup. Může to být třeba úklid bytu. Může to být pomoc s oblékáním a na lůžko.

Jsou to navíc oblasti, kde ti pracovníci, kteří je poskytují, neberou žádné extra velké peníze. A skutečně zatížit toto nějakou další administrativou, ať digitální, nebo papírovou, která by v rámci i té interakce, která je často osobní - ti sociální pracovníci jsou vítanými hosty v těch rodinách - tak i ten aspekt, kterému se říká sociální, by to v tuto chvíli přesouvalo do jakéhosi režimu - na, tady máš účtenku a uvidíme se za týden.

Takže já vás prosím o podporu těchto následujících hlasování, skutečně tu výjimku tam mít. V této oblasti to EET není vůbec žádoucí. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců Pirátů.)

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

