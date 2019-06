Bartoš (Piráti): Stavění kontejnerů na okrajích ghett není řešením, ale časovanou bombou

Metoda si bere inspiraci ze společného programu Evropské komise a Rady Evropy ROMACT, který byl evropskými institucemi úspěšně realizován v řadě evropských zemí včetně České republiky. Ta se tento koncept nakonec na rozdíl od jiných zemí rozhodla nerozvíjet, podobně jako třeba Orbánovo Maďarsko. Piráti tuto metodiku upravili na míru českým podmínkám, chtějí ji aplikovat v místech, kde to bude možné.

„6. června se v Chanově poprvé sešla a začala pracovat komunitní akční skupina, tedy skupina aktivních místních obyvatel, kteří chtějí pracovat na zlepšení situace na sídlišti. Skupina začala plánovat opatření, která by skutečně zlepšila život obyvatel Chanova a celkovou situaci sídliště,“ vysvětluje Miroslav Brož, pirátský expert na integraci Romů a spolupracovník předsedy Pirátů Ivana Bartoše. „Během několika málo týdnů naše skupina vygeneruje výstupy a možnosti řešení, které následně předložíme vedení města,“ dodává Brož.

„V Mostě se různé plánovací skupiny odborníků a zástupců odpovědných institucí, které se snaží plánovat řešení pro Chanov, schází už mnoho let. Velkou slabinou těchto plánovacích skupin však je neúčast Romů samotných, kteří jsou bráni pouze jako pasivní objekty integrace, nikoli jako nejdůležitější a klíčoví partneři do jakékoliv diskuze o budoucnosti Chanova. Opatření připravená pro Romy, ale bez Romů, následně selhávají a nepřináší tolik potřebnou změnu k lepšímu. To chceme změnit. Vymýšlet řešení pro Romy, bez Romů, je slepá ulička,“ popisuje pirátské plány Adam Komenda, mostecký pirátský zastupitel.

Jedním z klíčových témat první schůzky chanovské komunitní akční skupiny byla příprava stavby kontejnerů, takzvaných “čunkodomů” v Chanově. Jeden z účastníků schůzky a zároveň obyvatel sídliště Jan C. k tomu říká: „Tento šílený plán vedení města nastěhovat Romy do kontejnerů, odmítáme. Přestěhování nás Romů do kontejnerů situaci v Chanově nezlepší, ale naopak zhorší. Jeden z cílů naší pracovní skupiny je tento plán zastavit a nabídnout lepší a taky levnější řešení. To by mohlo spočívat v tom, že Romové poškozené chanovské paneláky ve spolupráci s městem opraví sami. Ostatně tak se postupovalo už v minulosti, na opravě dnes opravených panelových domů pracovali muži z Chanova. Jsou šikovní, rekonstrukce zvládli skvěle, opravené domy si od té doby před poškozením stráží a bydlení zrekonstruovaného vlastníma rukama si váží.“

Pirátská strana si uvědomuje, že politika integrace Romů se v České republice nedaří a situace v sociálně vyloučených lokalitách se kontinuálně zhoršuje. Právě proto Piráti intenzivně hledají nové alternativní a inovativní metody, které povedou k začlenění Romů do společnosti skrze jejich emancipaci a k řešení situace sociálně vyloučených lokalit. Českou verzi programu ROMACT již představili ve dvou krajích. Poslední prezentace proběhla v Ostravě pro zvolené zastupitele v municipalitách Moravskoslezského kraje.

„Stavění kontejnerů na okrajích existujících ghett není řešením, ale časovanou bombou. Vyroste v nich nová generace Romů, kteří si už ani nedokáží představit, jak může vypadat bydlení ve standardních bytech. Tudy cesta k integraci skutečně nevede. Piráti vždy budou vystupovat proti zkratkovitým, populistickým a hlavně nekoncepčním řešením. Klíčem ke skutečnému řešení je zapojení Romů samých do celého procesu začleňování,” komentuje mosteckou situaci Ivan Bartoš, předseda Pirátů.

