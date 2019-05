Čunkodomy pro Chanov. Drsné regionální sdružení opět vyvolalo rozruch, postavili se mu Piráti

„Čunkodomy pro Chanov jsou zapotřebí,“ říká rezolutně Sdružení Mostečané Mostu, které ve svém aktuálním prohlášení odsoudilo odmítavý postoj Pirátů a Zelených. Zelené uskupení totiž odmítlo investovat 1,2 milionu na každou romskou rodinu, která by se měla umístit do kontejnerového domku. Téma se stalo opět vosím píchnutím do údajné politické idylky v Mostě, kde neexistuje ani koalice, ani opozice.

Anketa Chcete, aby premiér Babiš odstoupil, jak žádali demonstranti na Václaváku? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 20901 lidí

„Nevíme o tom, že by zastupitelé zvolení za Piráty a Zelené představili veřejnosti recept na řešení problémů s asociálně se chovajícími individui. Jen křičí ne, ne, ne, takto to nejde! Pokřik ale není řešením,“ vyjádřil se nyní ve svém prohlášení Klub zastupitelů zvolených za Sdružení Mostečané Mostu, které podporuje takzvané vesnice pro lůzu nebo výstavbu kontejnerových domků pro obyvatele zdevastovaného Chanova.

K mosteckým Pirátům a Zeleným (PaZ) vyslali včera otázku: „Nestaví se proti zájmům slušných obyvatel města? Chtějí snad prodlužovat jejich trápení v soužití s nepřizpůsobivými?“ Dotaz je reakcí na jejich postoj, že odmítají stěhovat rodiny do kontejnerů. Situaci několika rodin, které obývají polozbořený blok v sociálně vyloučené lokalitě Chanov, řešili v květnu zástupci všech zastupitelských klubů. Piráti a Zelení se jako jediní proti této výstavě vymezili.

Aktuální tiskový výstup mosteckého Sdružení dnes pro ParlamentníListy.cz okomentoval Jan Hrubeš, předseda klubu Piráti a Zelení Most, který mimoto připomíná, že oni svůj návrh řešení už představili v tiskové zprávě z minulého týdne: „Navrhujeme řádné nacenění rekonstrukce stávajících bloků – to neproběhlo. Dále navrhujeme zajistit a zjistit bližší možnosti rekonstrukce financování z fondů EU – například IROP či jiných.“ Cena průměrného bytu v Mostě se přitom pohybuje mezi 300 až 400 tisíci korun. Celková investice do kontejnerového bydlení včetně zasíťování bude stát město 22 milionů korun. Cíl je prý jednoznačný – ušetřit značné finanční prostředky města. Na případnou rekonstrukci lze totiž čerpat dotace, kdežto na kontejnerovou výstavbu v sociálně vyloučené lokalitě nikoliv. „To si bude muset město zaplatit samo a v nákladech to znamená zhruba 1,2 milionu korun na rodinu,“ dodává Hrubeš.

Chanov: O nich bez nich

Již před pár dny se Piráti a Zelení vyjádřili, že je od počátku očividné, že pro vedení města je stěžejní nákup kontejnerů, a pracovní skupina byla postavena de facto před jedno řešení. K nacenění možné rekonstrukce došlo až na druhém jednání, a to na výzvu některých členů pracovní skupiny.

„Pro srovnání nákladů nám byl na naši žádost přislíben podrobný rozpočet rekonstrukce bloků z minulých let s cenovým koeficientem, ale ani po opakovaných žádostech nám nebyl zaslán,“ připomněl Hrubeš, podle kterého vadí i skutečnost, že rozhodnutí o umístění rodin do kontejnerů proběhlo bez těch, kterých se to nejvíce týká: „Jsou to především zástupci komunity chanovských Romů a zástupci sítě sociálních služeb, kteří s rodinami pracují.“

Návrh kontejnerových domků pro Chanov (vizualizace).

Handrkování o (o)pozicích?

Sdružení Mostečané Mostu si stojí za tím, že Piráti a Zelení narušili „politickou idylku“ nynějšího soužití několika volebních subjektů na mosteckém politickém nebi. Ta prý vyústila před časem právě v založení pracovní skupiny, která se zabývá konkrétními záležitostmi, jež umožní zahájit stavbu kontejnerového městečka na sídlišti Chanov již v příštím roce.

Její členové dokonce navštívili město Vsetín známé takzvanými čunkodomky, v nichž žijí nepřizpůsobiví obyvatelé. „Členové komise získali ve Vsetíně první poznatky z několikaleté tamní praxe tohoto způsobu bydlení a nikterak neskrývali, že právě existence čunkodomků se stala pro komisi motivací pro rozvíjení úvah o založení kontejnerové bydlení v Chanově,“ podotkl mluvčí SMM Petr Prokeš.

„Na mosteckém politickém nebi se najednou zjevil mrak a z něj vyšlehl blesk. Není asi divu, že za jeho zrodem stáli ti, kteří se proklamativně hlásí k přírodě. Tím bleskem bylo oznámení Pirátů a Zelených pro Most, šestého subjektu v Zastupitelstvu města Mostu, že s myšlenkou výstavby kontejnerového městečka v Chanově nesouhlasí,“ stojí v prohlášení.

„Piráti a Zelení si dokonce přisvojili právo vyjadřovat se za opozici, ačkoliv ta v nynějším městském parlamentu chybí. Není tedy za koho se vyjadřovat. Navíc nikdo je takovým zastupováním nepověřil,“ doplňuje zastupitelský klub SMM prostřednictvím svého mluvčího.

„V žádném případě nemluvíme za celou opozici. V naší tiskové zprávě hovoříme ‚sami za sebe‘ a nevím, jak pan tiskový mluvčí Prokeš k této informaci přišel,“ reagoval dnes pro ParlamentníListy.cz na výtky Jan Hrubeš.

Trpí Piráti a Zelení sklerózou?

Vítězné hnutí ProMOST s primátorem Janem Paparegou, hnutí ANO a Sdružení Mostečané Mostu se po komunálních volbách snaží problém „s vymístěním asociálně se chovajících jedinců na okraj města“ řešit ruku v ruce. Autoři vesnice „vesnice pro lůzu“ se tak přiklonili k vítězné povolební straně, se kterou jsou jinak na kordy, jak dokládá třeba případ trestního oznámení, o kterém jsme psali ZDE.

„Jde o navození podmínek pro kvalitní bydlení pro slušné občany žijící v 66tisícovém Mostě, ve druhém největším městě Ústeckého kraje a čtrnáctém v Česku. V tomto jsou všechny tři největší volební subjekty zajedno, a mohly by tak vytvořit koalici,“ zmínil k tomu sekretář sdružení František Ryba. Zastupitelé zvolení za komunistickou stranu výše popsanou snahu prý vítají. Také členové Občanské demokratické strany v zastupitelstvu města hodlají zůstat „věrni názvu své partaje a budou hájit zájmy slušných občanů“, jak interpretoval Klub zastupitelů SMM.

Postoj Pirátů a Zelených označilo SMM za zvláštní. „Je zapotřebí těmto zastupitelům připomenout, že současné vládnutí ve městě pod Hněvínem je založeno na vzájemné dohodě o tom, že pokud vítěz voleb – hnutí ProMOST – bude komunikovat s ostatními, že nebude docházet ke zbytečným politickým šarvátkám, jako tomu bylo v minulém volebním období. Je nepochopitelné, že mladí lidé trpí velkou sklerózou, že si na takovou dohodu nevzpomínají,“ pošťouchl řady Pirátů a Zelených mluvčí Prokeš.

„Bylo by proto docela vhodné, aby se z této nemoci vyléčili a následně si uvědomili, že mají za další vývoj statutárního města stejnou zodpovědnost jako ostatní volební subjekty,“ uzavřel Petr Prokeš za Sdružení Mostečané Mostu.

Mgr. Jan Paparega BPP



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Primátor města Mostu Jan Paparega (ProMOST) se k problematice vyjádřil už 13. května:

Pracovní skupina se zabývala možností transformace sídliště Chanov na formu tzv. „modulového bydlení“. V březnu letošního roku se členové pracovní skupiny zúčastnili návštěvy města Vsetín, kde zmiňovaná forma bydlení funguje již přes 12 let. Získali tam nejen cenné informace, ale byly jim předány také zkušenosti s tímto typem bydlení a zodpovězeny otázky týkající se správy a údržby.

V návaznosti na tyto informace se pak členové pracovní skupiny, vyjma zástupců Pirátů a Zelených, shodli, že modulové bydlení je směrem, kterým by se mělo sídliště Chanov ubírat. V letošním roce bude probíhat projekční příprava tak, aby se první forma tohoto bydlení pro občany Chanova zrealizovala v první polovině příštího roku.

Další otázkou, která byla při jednání pracovní skupiny diskutována, byl návrh pravidel pro výkup bytů, která připravila společnost Mostecká bytová, a.s., ve spolupráci s vedením města. K těmto pravidlům, která mají vymezit obecný rámec pro výkup bytů v Mostě, pro který město Most v letošním rozpočtu vyčlenilo částku pěti milionů korun, proběhla diskuse s tím, že pravidla budou upravena podle předložených podnětů a opětovně projednána pracovní skupinou. Pravidla samotná pak projedná Rada města Mostu na svém následujícím zasedání v červnu.

Psali jsme: „Fakani, Igora Hnízda na ně!“ Dohra facky, kterou žákyně vlepila učiteli. Pro silné povahy Primátor Paparega: Dycky Most! A co dál? Do města „Snědé tísně“ dorazil biskup. Lidé mají právo nepracovat, řekl při otevírání Charity Trochu jiný pohled na zemědělství. Zkušená dáma, která se v něm pohybuje 57 let, hovoří o Agrofertu, Faltýnkovi, Tomanovi... I o tom, jak vloni Němci vykoupili seno

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Lucie Bartoš