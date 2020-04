Bartoš (Piráti): Vývoj posledních týdnů ukázal, jak vláda řeší řadu problémů nesystematicky

reklama

Já bych chtěl jenom pana předsedajícího, pana předsedu, abych ho neuvedl v omyl, já jsem původně chtěl navrhovat ještě jeden bod na tuto schůzi. Nicméně bylo by to nestandardní. Vládní návrh by měl samozřejmě přednost této žádosti. A já jsem i po tom, co zaznělo v médiích, a co zaznělo v mém třeba rozhovoru, když jsem volal i panu ministrovi Hamáčkovi, když jsem se ho chtěl zeptat na nějaké detaily, tak jsem se rozhodl, že vláda by měla mít možnost v rámci projednávání tohoto bodu představit ten plán, po kterém všichni volají. Takže to moje vystoupení je spíše, co by mělo být obsahem případně schváleného bodu a nikoliv k tomu, že bych nově tedy - a tento názor jsme změnili po důsledném zvážení, co by mělo zaznít v rámci toho projednávaného bodu, tak já chci dát vládě možnost se třeba i připravit.

Takže bude to krátké, je to v programu schůze, a týká se toho, co proběhne na jednání této schůze. Vážené vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Uběhlo pět týdnů, co nám Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím pana ministra Vojtěcha oznámilo toho prvního pacienta na území České republiky, který byl nakažen koronavirem. V následujících dnech a týdnech se naprostá většina obyvatelstva země ocitla v situaci, se kterou nikdo z nás se doposud nesetkal. Po poněkud prvotních, řekněme, opatrných krocích vlády přišla série relativně razantních opatření s jasným cílem: Nevydat se na cestu italského scénáře.

Piráti se snažili být od začátku epidemie velmi kooperativní ve vztahu k jednotlivých krokům. Snažili jsme se předkládat chytrá a rozumná řešení a pracovali jsme na pozměňovacích návrzích, které pomohou lidem, kteří se mohou v některých případech ocitnout doslova na ulici. A v druhé linii jsme šili, rozváželi roušky a pomáhali jiným způsobem. Vláda začala v tu chvíli deklarativně mluvit o tom, že je důležitá vzájemná spolupráce s opozicí. Ta ale ze strany vlády rozhodně nefunguje. Naše návrhy jsou odmítány nebo v upravené verzi píárově přebírány. A je smutné, že ty praktiky, na které jsme si už tak trochu u této vlády zvykli, z toho standardního režimu, jsou uplatňovány i v situaci, kdy jsme v nouzovém stavu. De facto se tím popírá ten deklarovaný postup, jsme v tom společně, který vidíme v řadě momentů v souvislosti s jednáním vlády.

A vývoj posledních týdnů navíc ukázal, jak vláda celou řadu problémů řeší nesystematicky, nepřehledně, a jak je zmateně komunikuje směrem k občanům, malým podnikatelům, hendikepovaným, celé skupině lidí, kteří jsou skutečně ohroženi. My jsme byli jedni z prvních, kteří apelovali na vládu, aby zveřejnila jasný plán, který veřejnosti představí, a to včetně několika scénářů možného budoucího vývoje. Tedy scénářů, kdy se vysvětlí maloobchodním prodejcům, poskytovatelům služeb, firmám, osobám samostatně výdělečně činným, samoživitelkám, mnohým dalším, co lze očekávat, pokud se epidemie bude vyvíjet tím, anebo jiným směrem. Kdy budou moci počítat s tím, že otevřou obchod nebo svoji provozovnu. Místo toho se k nám dostávají informace, že vláda například chystá otevření obchodů na Zelený čtvrtek, tedy den před velikonočními svátky, nebo protichůdné informace o promořování populace virem, jak jsme toho byli svědky včera. Proč to všechno říkám? I my opoziční poslanci reprezentujeme velkou skupinu lidí, kteří nám dali své hlasy, a i nadále nám věří, že je nenecháme ve štychu.

Obrací se na nás po stovkách s prosbami o pomoc, tu s žádostí o vysvětlení, a to denně. Není to opravdu málo lidí, nicméně vláda nám naši práci dvakrát neulehčuje. Ne vždy je jednoduché lidem odpovědět, a to i proto, že my poslanci, poslankyně všech stran a především veřejnost nemáme od vlády ten jasný plán s jasnými parametry, odvislých oproti pandemickému plánu, který by mnohým dodal klid a některým ukázal i to pověstné světlo na konci tunelu. A na tomto základě my v následující schůzi jdeme projednávat a vláda nás žádá o prodloužení stavu. Já jsem se pořádně koukal do svých podkladů pro tuto schůzi. Jsou tam návrhy asi patnácti zákonů, které máme probrat pro následující schůzi, nicméně nějaký dokument, který by bylo možno nazvat plánem budoucího vývoje, jsem neviděl. My jsme tady svědky různých vyjádření, já skutečně věřím, že v průběhu projednávání prvního a jediného bodu této schůze vláda tento plán představí.

A pokud se tak nestane, já tedy nenavrhuji zařazovat nový bod, ale navrhuji usnesení, ve kterém sněmovna bude žádat od vlády, aby byl tento plán představen, pokud nějaký existuje, a to v rámci usnesení, ve kterém Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby toto učinila do 20. dubna 2020. Seznámila jak poslance, tak veřejnost s konkrétním plánem vlády jak pro zvládnutí koronaviru, tak i jejich důsledků v České republice. Je to tedy den před další řádnou schůzi sněmovny.

My žádáme o čtyři zásadní věci. Transparentní plán pro aktuální a dlouhodobé zásobování zdravotními prostředky a jejich distribuci zdravotním zařízením, sociálním službám a dalším potřebným skupinám, a jaké je zároveň zapojení českých firem do tohoto procesu. Za druhé vývoj počtu nakažených a další kritéria, podle kterých vláda zvažuje jednotlivé uvolňování omezujících epidemiologických opatření či jejich zavádění. Za třetí jasná předvídatelná celková opatření, kterými chce vláda zmírnit ekonomické dopady této krize včetně plánovaných kompenzačních mechanismů. Ani dnes v tom řada lidí nemá jasno. Nevím, jestli po této schůzi a následující schůzi to bude lepší. A za čtvrté jasné představení opatření pro snížení rizik či variant nové vlny případné pandemie koronaviru v České republice.

Já jsem návrh na toto doprovodné usnesení dnes poslal panu předsedovi Michálkovi, který šel na grémium. Rozhodl jsem se, že nebudu komplikovat projednávání této schůze, nebudu zařazovat nový bod. Avizuji proto toto doprovodné usnesení v případě, že vláda v rámci projednávání návrhu na prodloužení nepředstaví tento plán ne nám poslancům, ale i veřejnosti.

Děkuji.

