Bartošek (KDU-ČSL): Druhá vlna bude nebezpečná nejenom pro občany, ale mnohem více pro ekonomiku ČR

Děkuji za slovo, pane předsedo, dámy a pánové. Děkuji za to, že se dodrželo slovo a skutečně program mimořádné schůze byl podpořen napříč politickým spektrem v Poslanecké sněmovně. Toho si vážím, protože jsem přesvědčen, že zdraví lidí je natolik zásadní věc, že je to důvod ke svolání mimořádné schůze a zvlášť v souvislosti s nákazou COVIDem-19. Je důležité se věnovat tomu, jakým způsobem se tato situace vyvíjí v České republice.

Počet nakažených v České republice klesl, což je dobře, ale v praxi to neznamená, že tento vir zmizel a my na něj můžeme zapomenout. Myslím si, že by to byla osudová chyba pro nás pro všechny. (Silný hluk v sále. Obrací se na předsedajícího se žádostí o zjednání klidu.)

Také děkuji, pane předsedo. V současné době máme v České republice zhruba tři ohniska, kde se opět rozvíjí covidová nákaza, z čehož ta nejaktuálnější se týká Karvinska. Z toho vyplývá, že se musíme chovat zodpovědně a mít dostatek pravdivých a kvalitních informací. Analýza dat, co se týká nákazy, jejich včasné vyhodnocení a především férová komunikace s občany, musí být to, co v současné době lidi potřebují.

Současně jsou naprosto klíčová srozumitelná, jasná, rozhodnutí postavená na kvalitních základech. V dnešních dnech se totiž rozhoduje o tom, jak rozsáhlá případně bude druhá vlna koronaviru a jak kvalitně a jak rychle na ni z pozice státu, potažmo vlády a kompetentních ministrů, dokážeme zareagovat. Druhá vlna totiž bude nebezpečná nejenom pro zdraví občanů, ale mnohem více ještě - a v přímé vazbě na zdraví lidí - pro ekonomiku České republiky.

Přijali jsme řadu usnesení, kdy jsme zavázali vládu, aby je naplnila. Některé mají termín do 30. června. Dnes bude mít vláda příležitost, aby jasným způsobem řekla - ať už ministr zdravotnictví nebo další - zda naplnili tato usnesení, kterými Poslanecká sněmovna zavázala vládu.

Je potřeba si uvědomit, že tak, jak se vyvíjí situace na Karvinsku, tak bohužel je nutné konstatovat, že zde vidím selhání ze strany státu a především ze strany Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí. Jak je možné, že svazek měst a obcí okresu Karviná uvedl, že chytrá karanténa nefunguje, lidé se pozdě dozvídají výsledky testů a krajská hygienická stanice situaci nezvládá.

Pane ministře, nezbývá, než se ptát. Máte tyto informace, kdy se k vám dostaly, jakým způsobem a zda adekvátně jste na ně reagoval, zda jste tyto informace měl pouze z médií, nebo zda se na vás obrátili i jiní, ať už například doktoři, hasiči a další? Zajímalo by mě, zda tam probíhala komunikace, kdy jste dostal informace o tom, že počet nakažených na Karvinsku rapidně roste, že v OKD je počet nakažených na 20 % a jaké adekvátní kroky jste udělal a zda tyto kroky byly provedeny včas a řádně.

Taky mě zajímá, jakým způsobem jste přistupovali k testování, protože jestliže dnes firmy uvádí, že se testuje zhruba na úrovni čtyř tisíců testů denně a je potřeba, aby jich bylo 10 až 15 tisíc, tak zda jste aktivoval například státní hmotné rezervy, zda jste aktivoval personál, zda jste posílil oblast Karvinska. A například proč jste nepřistoupil k tomu, jako se to děje jinde v okolních státech, že dochází k plošnému testování, například celých oblastí.

A to, co je naprosto zarážející, je, že když se zavíralo Uničovsko, tak se tak činilo na základě 25 pozitivních nálezů. Jak je možné, že 950 pozitivních nálezů na Karvinsku neaktivovalo ze strany vlády, ze strany Ministerstva zdravotnictví, potažmo Ministerstva financí, naprosto rázná opatření? Jak je možné, že to stačilo na to, aby se zavřelo Uničovsko, ale Karvinsko jako by vám bylo jedno. Budete říkat, že vám jedno nebylo, ale ta čísla jsou nesrovnatelná. Ale kroky ze strany státu žádné.

Vypadá to, že vláda, potažmo ti, kdo měli možnost rozhodnout, nerozhodli a vystavili horníky a jejich rodiny vysokému zdravotnímu riziku. Média to interpretují tak, že došlo k nakažení pouze horníků, ale to není pravda. Nakažen byl i personál, který nefárá. Týká se to i žen, řady administrativních pracovníků. To znamená, nejedná se pouze o horníky, kteří fárají.

To znamená, ohrožení lidí na Karvinsku bylo velmi vysoké a zdá se, že vláda a potažmo ti, co jsou zodpovědni, nechtěli rozhodnout, protože otázkou zůstávalo, kdo to zaplatí v případě, že vláda rozhodne.

Další otázkou, která na to přímo navazuje, je, jakým způsobem vláda vybavila státní hmotné rezervy, zda jsme připraveni na další vlnu covidové krize, zda jsme dostatečně předzásobeni, a jestliže vláda, potažmo koalice včera odmítla posílit rozpočet státních hmotných rezerv, jaké prostředky zatím byly vynaloženy na nákup těchto ochranných prostředků, jakým způsobem byly osloveny například české firmy, v jakém rozsahu, aby se podílely na zásobování České republiky, anebo zda přetrvávají zásobování pouze z Číny. Tzn., jaké firmy, v jakém rozsahu a o co byly české firmy osloveny, aby to českému státu dodaly.

Tolik alespoň na úvod, co se týká uvedení tohoto bodu. Poté se přihlásím ještě do rozpravy. Děkuji.

