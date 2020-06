Bartošek (KDU-ČSL): Jestli chcete řešit schodek rozpočtu, musíte mít k dispozici relevantní čísla

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Podklady pro projednání schodku státního rozpočtu, které předložila vláda, jsou naprosto nedostačující. Vzhledem k tomu, že nejednáme v legislativní nouzi, ale v řádném čtení a patrně budou padat návrhy na zkrácení projednávání lhůty tohoto návrhu, za KDU-ČSL mohu říct, že budeme chtít, aby bylo zkráceno projednávání na deset dnů.

Vysvětlím důvod proč. Jestliže se chcete bavit o schodku státního rozpočtu, musíte mít k dispozici relevantní čísla. Ty budou známy až v měsíci červenci, kdy budeme vědět, jak vypadají výsledky hospodaření státu za prvního půl roku, respektive za druhý kvartál, kdy bude jasné, jakým způsobem se propadly příjmy státu, jakým způsobem se čerpá stávající schodek, a na základě těchto čísel můžete teprve plánovat případné další zadlužování státu. Bez těchto čísel je to pouze v rovině zbožného přání a představ, kolik by stát měl zhruba potřebovat a utratit.

Dále. Zcela zásadní je, že bavíme-li se o schodku rozpočtu letošního roku, musíme vědět, jak budou vypadat rozpočty roku příštího a přespříštího. To znamená, potřebujeme vědět nějaký rozpočtový výhled, který lze modelovat. Já jsem to s paní ministryní řešil, ona mi říkala, že nelze. Já říkám, že existují matematické modely, na základě kterých lze modelovat, jak by měl vypadat rozpočtový výhled. To znamená, očekával bych a chci, aby vláda předložila rozpočtový výhled pesimistický, realistický a optimistický. A aby nás seznámila s nějakým plánem, jak uvažuje, že se budou, a za jakých okolností vyvíjet veřejné finance.

Osobně mě mrzí, že tato vláda nespolupracuje a nevede odbornou diskuzi, jakým způsobem se zachovat k státnímu rozpočtu, například s Národní rozpočtovou radou, anebo s KoroNERVem, kde je možné mít k dispozici relevantní informace, relevantní postupy, ale bohužel se ukazuje, že tato vláda nestojí o odbornou a kompetentní diskuzi. Za KDU-ČSL je bez těchto podkladů obtížné hovořit o jakékoliv podpoře státního rozpočtu. Na druhou stranu, ptáte-li se, jaké jsou priority KDU-ČSL? Tak my opakovaně říkáme, že v České republice v důsledku dopadů této krize vzniká počet rodin, které velmi obtížně hospodaří. Je již přes 30 % rodin s dětmi v České republice, pro které výdaj, jednorázový ve výši 10 tisíc a více, znamená sociální ohrožení. Když si to představíte v praxi - koupě nové ledničky nebo pračky je pro ně takřka likvidační.

A tyto rodiče čeká začátek školního roku. Každý, kdo jsme měli děti a malé děti, tak víme, že začátek školního roku je vždycky ekonomicky náročný, ať už se to týká nové boty, oblečení, školní pomůcky, internát, kolej a tak dále. Z toho důvodu my chceme, aby pro pracující rodiče - a to znovu říkám - aby dětem u pracujících rodičů byl dán jednorázový příspěvek 5 tisíc, a to v měsíci srpnu, ještě předtím, než začne školní rok, aby přes 30 % rodin nebylo uvrženo do sociální tísně.

Druhá věc. Rozpočet jednoznačně musí pamatovat na investice, kde naprosto klíčovou investici vidíme ve stavbě bytů, obecních bytů. Bytů, které budou nabídnuty lidem za nižší nájemné, než komerční nájmy a umožní se mladým rodinám s dětmi start do života, založení rodiny, případně senioři. To znamená, chceme, aby stát zjednodušil pravidla pro čerpání prostředků na dostupné bydlení, aby zjednodušil tyto pravidla, dále změnil poměr peněz, aby 80 % hradil stát a 20 % aby hradila obec. A aby se konečně začalo stavět. Protože jednak to budou peníze a práce pro lokální firmy a současně to bude vstřícné vůči mladým rodinám s dětmi a mladým rodinám, aby měly kde bydlet, protože bydlení je jeden z klíčových faktorů, které dost často lidem brání v tom, aby založili rodiny.

Jestliže stát přichází s takto velkým schodkem, tak by měl také přijít s návrhem reformy veřejných financí, úspor státu a také reformou důchodového systému. Nic takového se neděje. A je to pouze o tom, že si půjčíme a utratíme, ale tato vláda nechce reformovat. To znamená, bez reforem není možné naší Českou republiku posunout vpřed.

Bohužel, vzhledem k tomu, že vláda nepřichází se systémovými změnami, tento rozpočet směřuje spíš k rozpočtovému Eldoradu než k tomu, aby se jednoznačně vydefinovalo, jaké jsou priority státu. Tyto priority státu, investiční priority, by bylo také dobré, aby zazněly v souvislosti s rozpočtovým výhledem.

Jen tak pod čarou, není možné navrhovat schodek státního rozpočtu, mít tam desítky miliard a říkat, že vlastně ještě úplně nevíme, kam půjdou. To se na mě nezlobte, takhle doma nikdo nehospodaří. Kdo z vás jste si půjčovali například na hypotéku, tak se vás vždycky ptají, jaké máte příjmy, jak to budete dlouho splácet, jak to budete investovat. Není možné, aby se stát choval jinak, než se musíme v tom okamžiku chovat my nebo kdokoli, kdo si jde půjčit peníze.

Vzhledem k tomu, že tento návrh obsahuje řadu nedostatků, dávám ze KDU-ČSL návrh na přepracování tohoto návrhu schodku státního rozpočtu.

Děkuji za pozornost.

