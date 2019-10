Bartošek (KDU-ČSL): Nezávislost České televize je dána koncesionářskými poplatky

Děkuji. Jenom věcná reakce, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího. Pokud vím, tak auditní zprávy nehovoří, že Česká televize není v pořádku. To znamená, podle auditních zpráv Česká televize je v pořádku. Ohledně rozpouštění těch rezerv jsem zde mluvil. Jedná se skutečně o to, že došlo k dohodě s Ministerstvem kultury, že tyto rezervy se sníží na 10 % k zajištění výkyvů příjmů a výdajů. To znamená, to snižování je po dohodě s Ministerstvem kultury, nejedná se o svévolné počínání České televize.

A další věc, no. Koncesionářské poplatky se nezvyšovaly od roku 2008. Když k tomu započteme inflaci, vývoj mezd a všechno další, tak je legitimní se ptát, zda hodnotná výše poplatků z roku 2008 svou výší odpovídá, anebo se hodnota těch 135 korun snížila. Jsem přesvědčen, že dneska v přepočtu na rok 2008 se bavíme o nějakých 110, 115, 112 korunách, nebo 114.

To znamená, jestliže chceme veřejnoprávní televizi - a v tom se neshodneme, vy chcete zrušit koncesionářské poplatky, já říkám, že nezávislost České televize, nebo veřejnoprávních medií, je dána právě těmito poplatky a zákonem a je vyžadována jejich nestrannost. To znamená ano, máme na to rozdílný pohled. A já říkám, že Česká televize, aby mohla být svobodná a nezávislá, potřebuje tyto poplatky v relevantní výši. Děkuji.

