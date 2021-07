Bartošek (KDU-ČSL): Snižuje se počet vyloučených lokalit? Ne? Tak MPSV špatně pracuje

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Při projednávání tohoto zákona jsem si vzpomněl na svoji předchozí profesi terapeuta a obtížnost a složitost této práce. Leží proti sobě dva póly. Na jedné straně řada starostů, která je vystavena bezmoci k tomu, aby zjednala pořádek ve svých městech a obcích. A netýká se to jenom Ústeckého kraje, ale i v jižních Čechách například Benešov nad Černou. A každý ve svém regionu najdete takové město.

Týká se to rodin, které si neví rady s tím, že jsou s malými dětmi opakovaně v noci buzeni, případně se jim ztrácejí věci a mají pocit, že se nedovolají svého práva a jsou vystaveni bezmoci toho, že neví, jak to řešit. To nejhorší, čeho se tento stát může dopustit, je to, že lidi žijí s pocitem, že ti, kteří chodí do práce a snaží se, tak chodí a pracují, platí odpady a všechno, co se k životu ve svých městech a obcích váže. A na druhé straně skupina lidí, která žije s pocitem, že vlastně nemá žádné závazky, nic nemusí, a je to normální a je to tolerováno.

Co řekneme lidem, kteří si koupili nemovitost a následně tam vznikla vyloučená zóna. A jejich nemovitost ne že se propadla na ceně, ale stala se prakticky neprodejnou. Znám tuto tvář, znám tento problém i z této strany, a zde na rovinu říkám, že se těchto lidí zastávám. Protože každý chce vychovávat své děti v klidu, nikdo nechce, aby mu kdokoliv jiný kradl to, na co si vydělal svojí poctivou prací, a nikdo nemá zájem na tom, aby se snížila cena jeho nemovitosti jenom kvůli tomu, že tam vznikne vyloučená zóna.

Kdybychom se zde bavili o půlroční vládě sociální demokracie na MPSV, tak si řekneme, máme před sebou ještě tři a půl roku, dá se to spravit. Ale bohužel musím konstatovat, že Ministerstvo práce a sociálních věcí spravuje sociální demokracie už osm let. Dost času na to, abychom na toto našli řešení. Podle lidovecké politiky, smysluplná, sociální politika funguje systémem sociální trampolíny. Každý to známe, že se v životě něco nepovedeme. Můžeme se sociálně propadnout, můžeme upadnout do dluhů, nebo do jiných těžkých sociálních situací. A zde skutečně, jestliže člověk sám nestačí na svojí životní situaci, by měl nastoupit stát, se smysluplnými, účinnými nástroji sociální politiky a lidi vracet zpátky do života, zastabilizovat je a pomoci jim, aby se vrátili do života, chodili do práce, vychovávali své děti a platili si závazky a dluhy vůči společnosti, které mají.

To je smysluplná sociální politika. Ne pseudosociální smír, kdy se vyplácí - a z mého pohledu často nehospodárně, velké množství peněz, které situaci neřeší. Máme za sebou osm let, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí spravuje sociální demokracie. Snižuje se nám počet vyloučených míst, nebo ne? Jestli ne, v tom případě přeci stojí za to přehodnotit to, jakým způsobem sociální politiku stát dělá a tyto nástroje změnit. Už v minulém volebním období lidovci přišli s tím, že jedno z klíčových řešení je, aby stát zcela výrazným způsobem posílil výstavby obecních bytů a družstevního bydlení, ale především obecních bytů tak, aby se výrazným způsobem snížila cena nájmů, a tímto způsobem měly obce a města k dispozici nástroj na řešení své sociální oblasti.

Z praxe víme, že to funguje. A je řada organizací, a mohli jste to vidět i v řadě reportáží, že řada těch lidí se dostala do sociálních problémů, ráda by to řešila, ale i ty lidi jsou vystaveni sociální tísni a mnohdy neví jak. Týká se to řady matek samoživitelek, i řada jiných lidí, kteří chtějí fungovat, ale bohužel je to pro ně velmi složité a dost často si s tím neví rady. To, co já vyčítám této vládě, je to, že jste měli nástroje, a mohli jste zavést dostatek nástrojů k tomu, aby se začaly ve velkém stavět obecní byty za výrazně nižší nájem, než je komerční. A o čem to je? Rozpočet na letošní rok, z plánovaných 3 miliard na výstavbu obecních bytů, skončil na miliardě? To je vaše podpora v této oblasti? Pravda je, že na Ministerstvu pro místní rozvoj se snažili nastavit pravidla, ale o čem to je? Pravidla jsou složitá. Starostové mají problémy s tím, aby žádali. Ten program není nový, stačilo ho přehodnotit, zjednodušit. Zjednodušit podmínky čerpání. Starostové by stavěli, ale pro řadu z nich je to velmi komplikované.

Jednoduchý recept z praxe, v rámci jižních Čech, jihočeské koalice. A tady je třeba říct, že tam sedí i ODS, a to řešení jsme našli společně. Jsme se rozhodli, že obcím a městům uhradíme projektovou dokumentaci na výstavbu obecních bytů. Pro obce do třech tisíc 80 % projektové dokumentace. Pro obce do pěti tisíc 60 % projektové dokumentace. Samozřejmě je to vázáno na to, aby ty obce potom v horizontu pěti let postavily a zkolaudovaly. Jednoduché, konkrétní kroky, které musíme dělat, abychom tuto situaci řešili. Je pravda, skupina lidí, která nebude bohužel respektovat pravidla a některé nezastaví ani ten trest, který přijde. Ale věřte mi, že je řada lidí, která to řešení chce a je připravena ho řešit.

A já se ptám, co MPSV udělalo proto, aby posílilo terénní sociální práci. Řada lidí, předtím jsme se bavili o resocializaci, řada těch rodin, není co resocializovat, tam nejsou ani pracovní návyky. Je to spoustu mravenčí práce, dny, měsíce, aby u této skupiny lidí především vzdělání dostalo svoji hodnotu, aby byli motivováni. Aby obce k tomu přistupovaly aktivně v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.

Tu situaci nevyřeší ani trest a nevyřeší to ani byty zadarmo, bez toho, že tento stát neposílí individuální práci s těmi rodinami, tak se to nezmění.

Tady selhává MPSV, tady selhává tato vláda. Každopádně my jsme zodpovědní za to, abychom těm lidem, jestliže změnu chtějí, pomohli, abychom měli dostatek lidí v terénu, aby si nezvykli na to, že ten marasmus a špeluňka je doživotní řešení. Naše zodpovědnost je za to, aby ti, kteří chtějí změnu, měli šanci na tu změnu, abychom jim ji poskytli, ale na rovinu současně říkám, že naší povinností je současně chránit ty, kteří se snaží, pracují a plní si své povinnosti, aby nebyli vystaveni tomuto pocitu bezmoci, který mnohdy v praxi zažívají.

A jedno kouzlo na závěr. Výstavba a podpora výstavby obecních bytů s nízkým nájmem nepotřebuje zákon. My jsme nepotřebovali žádný zákon, tady to byla pouze otázka vůle dohodnout se mezi sociální demokracií a hnutím ANO. Stačilo nastavit jednoduchá pravidla, vyčlenit na to peníze a starostové by si s tím poradili. Ten, kdo by chtěl stavět, tak by si byty postavil.

Já jsem přesvědčen, že stejně tak jako nedokončená a vůbec nerealizovaná důchodová reforma, stejně tak jako neřešení bytové otázky a sociálních problémů vyloučených lokalit, je jasný důkaz neschopnosti této vlády vidět v reálu celý problém tak, jak je. A představa, že se tato záležitost vyřeší ve dvou letech nebo v jednom volebním období, je zcela lichá. Ten problém se zde táhne desetiletí a jestli budeme chtít změnu, bude nás to stát peníze a bude to trvat mnoho volebních období, aby se ten stav napravil. Ale chce to dlouhodobou koncepční a systematickou práci a to, co vám jako bývalý místostarosta říkám, že pocit, že vám někdo opakovaně ruší veřejný pořádek, dělá vám problém na městě a prodavačky v Jednotě vám říkají, že mají problém ráno, když otevírají krám, protože tam lidi přijdou hned po ránu pro pivo a nadávají jím za to, že není chlazené a nikdo je nevidí chodit do práce, tak tohle se u nás v rámci jižních Čech těžko vysvětluje.

Takže jestli chceme celou situaci změnit, chce to několik opatření - masivně podpořit výstavbu obecních bytů a za KDU-ČSL říkám, že to chce aspoň 50 tisíc bytů ročně, systematickou terénní sociální práci, aktivní politiku zaměstnanosti a tam, kde to nefunguje, v tom případě musí nastat trest. A z tohoto důvodu návrh z dílny ODS podporuji, protože jsem přesvědčen, že u jisté skupiny obyvatel musíme postupovat tímto způsobem, protože tam, kde nefunguje domluva a motivace, musí následovat pravidla.

Děkuji.

