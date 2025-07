Pomsta za zesměšňování vlády? Na Vidláka možná dopadne nový zákon

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 19544 lidí

„Kromě rozšíření možnosti alternativních trestů novela snižuje sazby za opakovanou krádež nebo za schvalování terorismu na internetu. U zanedbání povinné výživy mají být napříště trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Postih některých jiných jednání novela zpřísňuje, například trestá takzvanou deepfake pornografii vytvořenou umělou inteligencí. Soudy budou moci trestat rovněž deepfake materiály vytvářené v úmyslu způsobit druhému člověku vážnou újmu na jeho právech. Soudy budou moci ukládat nepodmíněný trest vězení zrychleně už trestním příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení,“ napsala k novele trestů ČTK.

Předseda uskupení Stačilo! Daniel Sterzik, jinak též zvaný Vidlák, na facebookovém profilu Vidlákovy kydy bije na poplach.

Tvrdí, že všechny totality se chovají v zásadě stejně. To, kde vidí slabinu, ukázal na příkladu satirického účtu Rapotamol, který otevřeně přiznává, že vytváří i deepfake videa, ve kterých si tropí žerty i z vládní koalice.

Rapotamol prezentoval např. video, v němž osoba předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) v duchu filmu Bony a klid nabízí čipy z Tchaj-wanu, ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) nabízí titul magistr a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se lidí ptá, co vlastně chtějí. Jedná se o otevřenou satiru na politickou scénu v ČR.

Daniel Sterzik vidí ve snaze omezit deepfake videa snahu omezit satiru, která politikům vládní koalice není po chuti.

„Všechny totality jsou stejné. Nejvíc jim vadí, když je lidé zesměšňují. To je totiž horší, než přijímat miliony lidí z cizích kultur, horší než vést prohranou válku, horší než deindustrializace a ničení životní úrovně. To všechno se dá pomocí mediální propagandy zvládnout. Ale když si Vidlák s Rapotamolem dělají z politiků srandu, to by nešlo,“ stojí na profilu Vidlákovy kydy.

