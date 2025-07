Fialův názor nezajímá lidi ani v Bruselu, ani u nás doma. EU se může rozpadnout, tuší David

Evropský parlament má hlasovat o nedůvěře komisi Ursuly von der Leyenové. Česká televize mluví o tom, že to bude jen symbolické gesto, které nemůže na politice Evropské unie nic změnit. Přesto jde o mimořádnou událost, jakou Brusel od našeho vstupu, pokud si dobře vzpomínám, nepamatuje. Co tato událost znamená podle vás?

Chápu, že příznivci současného směru prudce dolů záležitost bagatelizují, a samozřejmě i naivní občané vnímající prvoplánově formální výsledek, hodnotí celou věc jako zbytečné plácnutí do vody. Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 19702 lidí

Není tomu tak. Většina poslanců se netají, jak budou hlasovat. A tak se poslanci rozdělují na příznivce současného směru k úpadku v důsledku Green Dealu, podpory imigrace, nepodpory porodnosti původního obyvatelstva, byrokratizace, sankcí, které se vracejí jako bumerang, zadlužování a militarizace, která si vynutí zhoršení sociální situace obyvatel zemí Evropské unie.

Na druhé straně budou poslanci odmítající současnou politiku Evropské unie.

Evropská unie stojí na rozcestí. Pokračování současné politiky povede k jejímu rozpadu a to, podle mého odhadu, během pouhých několika let.

Ti, kteří jsou proti současné komisi, paradoxně Evropskou unii zachraňují. Naše frakce se jmenuje „Evropa suverénních národů“. Jde nám o vzájemně výhodnou spolupráci, a ne jako v současné EU o vykrádání chudších států bohatšími. Únik kapitálu z chudších zemí do bohatších je obrovský a pravidla EU neumožňují nápravu. Některé dříve „rozvojové země“ nás už v mnoha ohledech předstihly.

Jak bude v příštím týdnu hlasovat vaše frakce je asi zřejmé. Vysvětlete, ale prosím čtenářům, jak to bude probíhat, zda si chystáte vy či někdo z vaší frakce nějaké vystoupení a jaký bude scénář tohoto speciálního bodu…

Ústní vystoupení k tomuto bodu má být podle předsedkyně Roberty Metsoly v pondělí, hlasovat se má ve čtvrtek. Většinou se hlasuje následující den po rozpravě. Zde má být asi dost času na účinný nátlak. Za každou frakci má vystoupit mluvčí, což je obvykle předseda frakce. Zájem o vystoupení k tomuto bodu by vedl o protahování jednání, tak jak je to obvyklé v národních parlamentech při projednávání zásadních bodů. Plenární schůze ve Štrasburku ovšem trvá od pondělí do čtvrtka a dlouhé rozpravy nabitý program neumožňuje.

Jak se k tomuto hlasování staví poslanci v jednotlivých frakcích?

Skutečná opozice je, jak vedení parlamentu říká, za „cordon sanitaire“, což bývalo opatření na izolaci části armády, ve které vypukla nebezpečná epidemie. Za ten ostnatý drát patří podle většiny naše frakce „suverenistů“ a frakce „patriotů“. Nebezpečná epidemie protestních názorů se ale šíří. Iniciátorem hlasování o nedůvěře je rumunský právník Gheorghe Piperea z frakce konzervativců. Alexandr Vondra ze stejné frakce se o tomto profesorovi bukurešťské univerzity a dalších podporovatelích hlasování o nedůvěře vyjádřil jako o „lidech s IQ tykve“. Sám se se svým IQ hlásí k podporovatelům současné zhoubné politiky. Poslankyně Vrecionová ze stejné frakce se vyjádřila, že podporuje tuto Komisi, která se snaží o změkčování Green Dealu. Je pravda, že nepatrné kosmetické úpravy připouštějí, ale všichni komisaři během „grilování“ na začátku přísahali, že jim leží na srdci dosažení všech cílů Green Dealu. Nově bylo vyhlášeno například snížení emisí o 90 % do roku 2040. Pokud se v tomto úsilí bude pokračovat, EU se roku 2040 určitě nedožije. Myslím, že frakce „Levice“ bude v hlasování rozpolcena. Zelení včetně pirátky Gregorové jistě současnou komisi podpoří, „socialisté“ a „progresivisté“ ve frakci Renew určitě, „Lidovci“ budou nejméně velkou většinou proti vyslovení nedůvěry.

Jaké jsou vaše hlavní námitky proti úřadování předsedkyně Evropské komise?

Paní předsedkyně sama je symbolem gigantické korupce. Ona je vlajkonoškou Green Dealu, který před svým prvním zvolením vyhlásila za nejdůležitější projekt EU, samozřejmě podporuje militarizaci nutně spojenou se zadlužováním a zhoršováním životní úrovně občanů v EU. Je přímo odpovědná za hospodářský a sociální úpadek. Není na to sama, pomáhají jí komisaři a přičinliví úředníci a konformní poslanci.

Jen pár týdnů nazpátek se mluvilo o tom, že předsedkyně Leyenová je, díky tomu, jak rozdělila komisařské posty a frakce a skupiny v podstatě postavila proti sobě silnější opozici? něž kdy dříve. Změnilo se od té doby něco v její pozici v rámci „středu“, který jí zvolil?

Opravdu nevím, co je to střed. Levopravé rozdělení se velmi zkomplikovalo uplatňováním dalších hledisek. Klasická levice už v Evropské unii prakticky neexistuje, ale fanatických levičáků je hodně, pravic je několik dosti nekompatibilních typů. Evropští lidovci, kteří sedí uprostřed, nejsou fanatici, ale konformisté. Někteří jsou mírně kritičtí.

Ve skutečnosti si ani konformisté nemohou dovolit ignorovat nepříznivý vývoj. Jeho podpora by je před jejich voliči poškodila. To neplatí o českých zástupcích v této frakci, lidovci Zdechovském, TOP09 a StaNu. Ti věrně stojí v čele směřování k úpadku. Anketa Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025) Výborný prezident, dle očekávání 53% Zklamal mě 31% Mizerný prezident, dle očekávání 11% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 11525 lidí

Leyenová čelila před několika dny kritice ze strany levice a Zelených, že se příliš přiklání k „extrémní pravici“. Krátce poté byl prezentován nový klimatický cíl, ještě ambicióznější, než ty dosavadní. Co říkáte na tento nový plán?

Takovou kritiku jsem nezaznamenal, ale je pravda, že fanatici vždy chtějí být ještě „ambicióznější“ a napadají každého, kdo jim brání v prosazování smělých cílů. Realizace cíle snížení produkce CO 2 o 90% do roku 2040 rychle přiblíží EU k zániku.

Dánské předsednictví si klade za cíl projednat tento závazek opravdu expresně, dokonce se nemá ani čekat na radu premiérů, která se má sejít v říjnu. Očekáváte velký politický tlak na schválení?

Tlak na schválení bude, ale bude i protitlak. Myslím ale, že pro velkou část poslanců je rok 2040 daleko za horizontem jejich vnímání, tak to klidně a nezodpovědně podpoří.

Premiér Petr Fiala o těchto ambicích vyjádřil pochybnosti. Zajímá ale jeho názor v Bruselu ještě někoho? A stojí proti tomuto plánu mezi členskými státy nějaká skutečně reálná politická síla?

Jeho názor nezajímá rozumné lidi ani v České republice. Vždyť on sám jako premiér předsedající země Green Deal podpořil. Velmi mnozí samozřejmě vědí, že je to sebevražda, ale je otázka, zda kvůli tomu budou ochotni jít do konfliktu. Za patnáct let už ve svých funkcích jistě nebudou.

Premiér rovněž ujišťuje, že pokud bude nový systém povolenek pro automobilismus a domácí vytápění, který má najet od roku 2027, pro českou ekonomiku nevýhodný, tak že nebude přijat. Kritici nad tím vyjadřují pochybnosti a zastávají názor, že příští vláda kvůli rozhodnutí Fialova kabinetu, který novinku už v minulosti v Bruselu podpořil, nebude mít možnost ze systému vycouvat. Jak to vidíte vy?

Bez konfliktu se z ničeho v EU vycouvat nedá. Naše „slavná vláda“ do konfliktu s Evropskou komisí nejde, a rostoucí konflikt s vlastními občany ji zřejmě nevzrušuje.

Dánské předsednictví by také chtělo ještě letos začít přístupové rozhovory s Ukrajinou. Je to podle vás reálné?

Zahájit se dá ledacos, například přístupové rozhovory s Tureckem začaly před velmi mnoha lety a byly opakovaně přerušeny, naposledy v roce 2018. Proti členství Ukrajiny v EU je mezi poslanci Evropského parlamentu velký odpor z celé řady důvodů. To, že zatím veřejně deklarují něco jiného, s tím není v kontradikci. Podpora Ukrajiny má také symbolický význam. Nepodpora je totiž vykládána jako „proputinovský“ postoj. Je také otázka, nakolik současná Ukrajina ještě reálně existuje.