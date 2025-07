Kordová Marvanová: Byznys s dluhy na výživném

Těsnou většinou Senát Parlamentu ČR schválil kontroverzní tzv. rozvodovou novelu občanského zákoníku. Hlasovala jsem proti. Bez většího povšimnutí prošla sněmovnou, přestože proti ní protestovali odborníci, justice, advokáti. Jsem přesvědčena, že s rodinným právem by se nemělo neuváženě a nedomyšleně experimentovat zásahy vlády a zákonodárců shora a že by trochu konzervativní přístup neuškodil. Je iluze si myslet, že tak vyřešíme konflikty v rodině. Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Problémů v zákoně je řada, píšu o tom ZDE.

Co je ale v zákonu nejhorší? Umožňuje nový BYZNYS S DLUHY na výživném, na čemž vydělají hlavně obchodníci s pohledávkami a děti to může poškodit! Varovaly před tím nejen soudy ale i Člověk v tísni a Institut prevence a řešení předlužení:

"Změna v oblasti, která má umožnit postupování pohledávek na výživném za úplatu, je nepromyšlená a nelogická, bude mít velmi vážné dopady na pečující rodiče a děti. a otevírá cestu k rozmachu „byznysu s výživným“. Soukromé subjekty budou moci pohledávky na výživném skupovat za část jejich hodnoty. Ochranou není ani akceptace ze strany soudu v případě, že úplata bude nižší než 100% nominální hodnoty. Soudy toto snížení ceny, podle nás, budou běžně akceptovat.

Děti, pro které je výživné určeno, tak obdrží pouze část prostředků určených k uspokojování jejich základních potřeb, zatímco vymáhací společnosti budou profitovat na vymáhání pohledávek, které mají naprosto výsadní postavení, jsou neoddlužitelné a vymáhají se jako první z přednostních pohledávek. Tento systém by podkopával základní účel výživného – zajistit dětem důstojné podmínky pro život – a proměnil by ho v nástroj finančního zisku soukromých firem."

Je varující, že v Evropě něco takového nenajdeme. Přesto to bez velké diskuse, byť těsně, bylo schváleno. Moc by mě zajímalo, kdo takový nemravný experiment do zákona vložil a zda za tím není nějaká skrytá lobby těch, kteří chtějí tento byznys rozjet?

JUDr. Hana Kordová Marvanová BPP



