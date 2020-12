Bartošek (KDU-ČSL): Ten rozpočet tak, jak je sestaven, tak je lživý. Zcela neodpovídá realitě

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pár poznámek před hlasováním k rozpočtu. Tento rozpočet není možné z mnoha důvodů podpořit. Já řeknu dva důvody. První, že ten rozpočet tak, jak je sestaven, tak je lživý. Zcela neodpovídá realitě.

Vláda přichází s tím, že bude si půjčovat 320 mld. Ale to není pravda, paní ministryně. Už teď víte, že ten rozpočet byl sestavován s prognózou růstu HDP přes 3,5 %. Poslední odhad ČNB, co vím, počítá s růstem kolem 1,7 % HDP. Už teď víme, předtím než kdokoli z vás zvedne ruku, že v rozpočtu chybí tímto 50, 60 mld. Druhá věc. V případě, že bude prohlasován daňový balíček, zvýší se schodek státního rozpočtu o dalších 100 mld. Takže v ten moment jsme na nějakých 470 mld. Další věc. Rozpočet zcela nepočítá se zásadními kompenzacemi pro podnikatele pro případ třetí vlny. To je ten důvod, proč nelze rozpočet podpořit, protože vy neříkáte lidem pravdu. Tím rozpočtem, který chcete schválit, vědomě posouváte ten rozpočet do lepších čísel, do lepší podoby než realita české ekonomiky skutečně odpovídá.

A k té armádě. Komunisti, kolegové, prostřednictvím pana místopředsedy, vy jste mě nepřekvapili. Vy máte jasnou linku, vám vadí naše členství v NATO, vám vadí naše členství v Evropské unii. Já to vím, jste tím čitelní, srozumitelní. Já to chápu. Nesouhlasím s tím, ale chápu. Těch 10 mld. v rámci stávajícího rozpočtu, a teď mi odpusťte to zjednodušení, nejsou žádné peníze, to není o těch penězích, to je o tom symbolu, že vy jste přinutili tuto vládu, aby na naše spojence v NATO ukázala dlouhý nos. Vy jste přinutili tuto vládu, aby naši spojenci se začali ptát, co se v té republice děje? Tato vláda ustupuje komunistům, tato vláda ustupuje našim spojeneckých závazkům. A kudy se bude vlastně ubírat budoucnost České republiky? To je o těch penězích, to je o těch 10 mld. A řešení zde bylo, ne že nebylo. Jenom to chtělo větší ochotu vlády se o věcech bavit včas, srozumitelně a smysluplně.

A to, že se peníze převedou případně, řekněme do rezervního fondu, a to, co zde říkal pan místopředseda Filip, že má obavu, že se potom třeba té armádě vrátí, to je jeho obava. Ale v tom případě se zde jedná o další lež této vlády a případnou další lež komunistické strany, protože buď si dojednáte jasné podmínky a řeknete, ta armáda těch 10 mld. mít nebude a je to naše podmínka, anebo zcela vědomě lžete svým voličům, děláte hru, abyste se ukázali, jakým způsobem držíte svoji stranickou linku a jasné přesvědčení, vymezení se vůči NATO, anebo je to jenom na bílo natřený hrob, který říká: My jsme to dokázali, ale už dopředu víme, že to je pouze symbolické, protože se to té armádě vrátí.

A stejně tak je to hra i ze strany hnutí ANO, která říká: My vám vlastně tak jako ustoupíme napůl. Princezna Koloběžka první, oblečená, neoblečená. Vezmeme to, vrátíme to. Je to vlastně jenom hra. A nezbývá mi, než se ptát: Co je tedy skutečnost? Co je tato vláda? Co je přesvědčení této vlády? Kudy tato vláda jde? Je banda obchodníků, kteří kšeftují anebo je to skutečně vláda, která zemi řídí? Úměrně tomu, jakým způsobem nezvládáte pandemickou krizi, úměrně tomu, jakým způsobem nezvládáte přípravu na očkování, úměrně tomu, že jiné země už připravují a mají strategii očkování, vy řešíte státního zmocněnce a jste ve zpoždění minimálně dvou měsíců. To je tato vláda, to je realita. Nežijete v realitě, jste odtrženi od obyčejných lidí, jste odtrženi od běžného života. Hrajete si tady svoje hry a neřídíte tuto zemi. To je vaše zodpovědnost. Tato země potřebuje vládu, která vrátí důvěru občanům, že se vláda dokáže o lidi postarat. Tato vláda je špatná vláda, o lidi se nestará a já pevně věřím, že v těch podzimních volbách to lidi této vládě sečtou a že skončíte, protože neřídíte tuto zemi. A i rozpočtem, který chcete schválit, lidem lžete. To, co je na tom nejhorší, že poškozujete běžné lidi, lidem nepomáháte, uvrhujete tuto zemi do větší bídy a zrazujete nás v očích spojenců. To je špatně. Potřebujeme vládu, která tuto zemi vrátí zpátky směrem k Evropské unii a k našim spojencům.

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

