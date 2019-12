Bartošek (KDU-ČSL): Většina českých dezinformátorů začínala jako ideologičtí souputníci Ruska

Děkuji za slovo, pane místopředsedo, já doufám, že přijde pan kolega Faltýnek, protože on říkal, že by chtěl vědět důvody zřízení této komise, tak já mám připraveno několik důvodů, proč vlastně tato komise by měla vzniknout.

Někteří poslanci, ale i někteří senátoři jsou znepokojeni narůstajícím vlivem autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému. A to je vlastně jedna z motivací, která nás vede k tomu, abychom se pokusili zřídit vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému. Podobné komise a speciální parlamentní vyšetřovací iniciativy dnes existují např. v USA, Velké Británii nebo Singapuru a Kanada nově zřizuje komisi se zaměřením na čínský vliv. Přínos takových vyšetřování je patrný již dnes. Díky jejich roli se veřejnost dozvídá praktické informace týkající se zahraničního vlivu v jejich zemi, případně nelegitimního zahraničního vlivu na volební procesy. Tady jenom pro upřesnění říkám, že například v oblasti přehodnocení skutkové podstaty paragrafu trestního zákoníku vyzvědačství; to je změna, která např. proběhla v Lotyšsku. Zpravodajské služby přinášejí nejenom politikům informace, ale to, co je podstatné, ony samy nemohou činit téměř žádná opatření, včetně legislativních. Je tedy na nás politicích, abychom podrobně vyslechli odborníky a naše vlastní instituce a navrhli konkrétní opatření.

Hlavní rolí vyšetřovací komise, tak jak o tom přemýšlím já, bude představit zprávu Hodnocení stavu působení cizí moci v České republice, která 1. Zhodnotí stav aktivit cizí moci nepřátelských vůči zájmům České republiky podle platné bezpečnostní strategie České republiky. 2. Identifikuje slabá místa v čelení tomuto fenoménu. 3. Doporučí vládě konkrétní opatření nelegislativního charakteru. A 4. Doporučí Poslanecké sněmovně případné legislativní úpravy.

Jsem přesvědčen, že tato vyšetřovací komise by se primárně měla věnovat tématům: Role zájmů Ruské federace a Čínské lidové republiky v jednání vysokých ústavních činitelů. Za druhé: Vlivové a geopolitické zájmy Ruské federace v české energetice. Za třetí: Možnost nastavení státního mechanismu pro hodnocení rizikových investic. Případně ochránění kritické infrastruktury státu před těmito rizikovými investicemi. Za čtvrté: Propojení české dezinformační komunity na zájmy Ruské federace v České republice. Za páté: Propojení české radikální a extremistické komunity na zájmy Ruské federace v České republice. Za šesté: Vazby Ruské federace a Čínské lidové republiky na české politické strany. Za sedmé: Spolupráce Moskvy a ruské komunity v České republice. Za osmé: Vazby zastupitelských úřadů Ruské federace a Čínské lidové republiky na české politické subjekty. A za deváté: Vazby ruských a čínských společností na české státní a politické instituce.

Byl bych rád, abychom si pozvali specialisty na daná témata, zahraniční odborníky pro porovnání regionálních trendů, ale také představitele českých bezpečnostních a zpravodajských institucí.

Co bychom měli chtít? Jsem přesvědčen, a o to to patrně bude komplikovanější, že bychom se měli zaměřit na cesty všech poslanců do Číny, na Krym a Donbas a vyhodnotit, kdo takové cesty organizuje a platí a takto ovlivňuje poslance. Za druhé: Zmapovat, kterým poslancům komerční entity s přímými finančními zájmy v Rusku a v Číně poskytuje přímé nebo nepřímé služby a tak ovlivňuje jejich jednání či vystupování. Za třetí: Zmapovat, kteří konkrétní bývalí státní představitelé v posledních letech lobbovali ve prospěch Ruska nebo Číny. A za čtvrté: Vyhodnotit, zdali nedává smysl zavést regulatorní opatření, aby tito politici nemohli zneužívat informace, ze kterých těží ze svých bývalých funkcí. Zde jsem přesvědčen, že vhodný nástroj by byla např. možnost upravit návrh zákona o lobbingu, aby se tím snížilo prosazování nelegitimního vlivu zahraničních diktatur na českou politiku.

Pár příkladů a podkladů, ze kterých jsem čerpal: České bezpečnostní instituce systematicky varují před vlivem Ruské federace a Čínské lidové republiky na politické dění v ČR. Níže uvádím výtah z veřejných zpráv, které český stát již zveřejnil, a zdůvodňuji, proč a co mne vede k tomu, co navrhuji. Jsem přesvědčen, že není možné tento fenomén vlivu cizích mocností popírat, a to z toho důvodu, že před ním systematicky a opakovaně varují české bezpečnostní instituce. Podle Bezpečnostní informační služby čínské zpravodajské služby patří vedle ruských mezi nejaktivnější na území České republiky.

Přečtu některé závěry z výroční zprávy BIS z roku 2018. Například ruské sítě okolo českých politiků. Ruští zpravodajští důstojníci usilovali o vytváření vazeb a kultivaci vlivové báze v blízkém okolí politiků, kteří mají vliv v oblastech zájmu Ruské federace. Zde BIS zcela evidentně mj. poukazuje na Kancelář prezidenta republiky, která slouží jako hlavní orgán ruských a čínských zájmů. Příčina je již několik let jasná. Dlouhodobým bezpečnostním problémem zůstává naddimenzování ruské diplomatické mise v České republice, která podle BIS slouží jako velká zpravodajská základna všech tří ruských zpravodajských služeb proti českým cílům.

Dále ruské ovládání českých dezinformátorů. Značnou pozornost BIS věnuje proruským aktivistům, jejichž témata slouží ruským státním zájmům. U některých z nich BIS identifikuje přímou provázanost s ruskou státní mocí či řízení ruskými zpravodajskými službami. Jde o osoby, které tvoří jádro české dezinformační scény. Pro upřesnění, dle BIS jsou hlavními producenty dezinformací ve prospěch Ruské federace. Poukázání na ruské zpravodajské řízení osob v těchto skupinách je novinkou, jelikož v minulosti BIS zdůrazňovala primárně jejich ideologickou motivaci. To bylo ještě v roce 2017. Toto varování lze číst ve zkratce tak, že většina českých dezinformátorů začínala jako ideologičtí souputníci Ruska, přičemž v roce 2018 došlo k převzetí přímé kontroly nad částí z nich ruskými zpravodajci.

Další oblastí, a je to jedno z hlavních sdělení BIS v oblasti varování před čínskými zpravodajskými službami, je rozkrytí mechanismu cest do Číny, které organizují a platí čínské instituce a skrze něž si komunistický stát vytváří kontaktní síť osob, které jí budou nakloněny, přičemž čínští zpravodajci k tzv. oslovování pro spolupráci využívají právě pobyt českého občana v Číně, který mají plně pod kontrolou. Kontrarozvědka mluví zejména o cestách akademiků, představitelů státní správy i bezpečnostních sborů. A je třeba si uvědomit, že novinkou v čínské agendě je také varování před cíleným čínským narušováním česko-tchajwanských vztahů. Další změnou je nárůst čínských zpravodajských aktivit během roku 2018 v intenzitě i rozsahu, což se evidentně změnilo od roku 2017, kdy BIS nezaznamenala posilování čínských zpravodajských kapacit v rámci diplomatické mise v ČR. Fakticky tak můžeme konstatovat, že i přes údajné strategické partnerství mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou ve stejný čas tento komunistický stát výrazně navýšil nepřátelské aktivity proti zájmům Česka.

BIS říká, že čínské aktivity jsou co do komplexity srovnatelné s ruskými. A dochází k nárůstu počtu čínských zpravodajců, kteří se věnují rekrutaci českých občanů, což se evidentně dříve v takové míře nedělo, protože ve zprávě kontrarozvědky za rok 2017 toto varování nenajdeme. Mezi čínskými službami působícími v České republice tak je opět uváděno Oddělení pro mezinárodní styky Ústředního výboru Komunistické strany Číny, se kterým se například nedávno při své cestě do Číny setkal a jednal o spolupráci předseda Poslanecké sněmovny údajně na radu české ambasády v Pekingu.

Také bych se chtěl věnovat ruskému a čínskému kybernetickému vykrádání českých institucí. Kontrarozvědka rozsáhle upozorňuje na selhání státu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Poukazuje nejenom na notoricky známou děravou síť Ministerstva zahraničí, ale i na systematické útoky proti představitelům Armády České republiky. Jenom krátce do historie: V roce 2015 se čínské diplomatické, zpravodajské a ekonomické entity soustředily na využití úspěchů z předchozího roku a intenzívně pokračovaly v rozšiřování a kultivaci pročínské vlivové infrastruktury v české politice a ekonomice. Dominantní čínskou zpravodajskou silou v České republice byla Vojenská rozvědka, jejíž činnost doplňovaly aktivity specifické čínské zpravodajské organizace, kterou je Odbor pro mezinárodní styky Komunistické strany Číny, které jsem již zmiňoval. Abychom věděli, o jakou organizaci se jedná, nebo jaký odbor, je to agentura, která spadá pod Ústřední výbor Komunistické strany Číny a do jejíž gesce patří kromě zahraničních vztahů také zpravodajská činnost, čínská diplomacie, byznys. A zpravodajské služby v roce 2015 navázaly na úspěch předchozího roku a pokračovaly v rozšiřování a prohlubování vlivové infiltrace české politiky a složek české státní moci. V oblasti státem řízené či podporované kybernetické špionáže představují nejzávažnější hrozby pro Českou republiku Ruská federace a Čínská lidová republika. (Velký hluk v sále.)

Rok 2016 se nesl ve znamení růstu intenzity a agresivity vlivových operací a nárůstu činnosti čínské špionáže na území České republiky a proti českým zájmům a bezpečnosti. V roce 2016 se významně nezměnily počty čínských zpravodajských důstojníků působících v rámci čínské diplomatické mise v České republice. Zvýšily se však počty zpravodajců cestujících do České republiky v rámci čínských oficiálních delegací a především došlo ke zvýšení počtu agresivity a intenzity čínských zpravodajských operací proti českým cílům a zájmům. Čínské zpravodajské služby při svých operacích na českém území využívají služeb a spolupráce čínské krajanské komunity v České republice. Dominantním zájmem Číny a jejich zpravodajských služeb v České republice byla eliminace tibetské otázky a narušení česko-tchajwanských vztahů. Exponenti čínských zpravodajských služeb v České republice intenzívně hledali podporu čínského stanoviska v uvedeném sporu, který se týkal Jihočínského moře, a to nejen v čínské komunitě v České republice, ale především na české politické a akademické scéně. V českých médiích se objevily výrazně pročínské články a interview, za jejichž vydáním stála čínská ambasáda v Praze. Cílem těchto aktivit bylo ovlivnění mínění české veřejnosti, potažmo i čínské, vzhledem k faktu, že články byly překládány a publikovány na čínských zpravodajských serverech, a vytvoření dojmu, že obyvatelé i političtí představitelé České republiky stojí na čínské straně.

Audit národní bezpečnosti České republiky, který je zpracován a považuji ho za velmi kvalitní materiál, se odkazuje na výroční zprávy BIS. Působení cizí moci není pro žádný suverénní stát věc neznámá, přičemž důvody pokusů cizí moci získat informace a na jejich základě vliv v jiném státě sahají od ekonomického významu přes sílu v otázkách mezinárodních vztahů až po historické aspekty již zaniklých a nebo nově utvářených sfér vlivu. Neomezuje se na nepřátelsky naladěné členy mezinárodního společenství, nicméně pro potřeby auditu je potřeba věnovat primární pozornost těm projevům cizí moci, které pro Českou republiku mohou znamenat bezpečnostní hrozbu. V souladu se současnými poznatky vyplývajícími jak z informací poskytovaných zpravodajskými službami, tak z jiných zdrojů, lze hodnotit působení ze strany Ruské federace, Čínské lidové republiky, ale i například jiných nestátních aktérů, jako je například Islámský stát. Podle bezpečnostní strategie České republiky, pardon, (poslanec si odkašlal) některé státy usilují o revizi stávajícího mezinárodního uspořádání a jsou připraveny k dosažení svých mocenských cílů použít metod hybridního válčení kombinujících konvenční i nekonvenční vojenské prostředky s nevojenskými nástroji, jako je propaganda využívající tradiční i nová média, zpravodajské dezinformační akce, kybernetické útoky, politický a ekonomický nátlak a nebo taky vysílání neoznačených příslušníků ozbrojených sil. Tyto země posilují svůj vojenský potenciál a snaží se budovat si exkluzívní sféry vlivu prostřednictvím destabilizace sousedních zemí a využíváním místních konfliktních sporů. Rusko v současnosti zásadním způsobem destabilizuje evropskou bezpečnostní architekturu, to konstatuje koncepce zahraniční politiky České republiky.

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A na závěr. Bezpečnostní informační služba ruské vlivové aktivity pravidelně popisuje ve svých výročních zprávách, například v roce 2015 dominovaly mezi zpravodajskými silami cizí moci, které působí v České republice, stejně jako v minulých letech zpravodajské služby Ruské federace. Ruskými prioritami pro rok 2015 byly operace vedené v rámci informační války v kontextu ukrajinské a syrské krize a dále politická, vědecko-technická a ekonomická rozvědka, zejména její úsilí dostat se prostřednictvím nastrčených českých osob k českým a evropským dotacím. Navzdory trvající krizi na Ukrajině a napjatým vztahům mezi Ruskem na straně jedné a NATO a Evropskou unií na straně druhé Rusko pokračovalo ve svých vlivových aktivitách zaměřených na udržení a posílení ruských pozic a perspektiv v české energetice. V roce 2015 také pokračovaly ruské aktivity na poli ekonomické a vědecko-technické rozvědky v České republice. V kontextu ukrajinské a následně syrské krize kladlo Rusko obecně důraz na vlivové a informační operace v kontextu takzvané asymetrické či nekonvenční války. Ruskými prioritami pro rok 2016 byly vlivové a zpravodajské operace vedené v rámci či na podporu hybridní kampaně v kontextu ukrajinské a syrské krize. Oproti roku 2015 však v průběhu roku 2016 vzrostla role a intenzita aktivit ruských zpravodajských služeb na území České republiky. Na poli klasického sběru zpravodajských informací dominovala ruským zájmům...

Už skutečně na závěr budu pokračovat. Vrátím se do roku 2016. V tomto roce byly ruskými prioritami vlivové a zpravodajské operace, vedené v rámci či na podporu hybridní kampaně v kontextu ukrajinské a syrské krize. Oproti roku 2015 však v průběhu roku 2016 vzrostla role a intenzita aktivit ruských zpravodajských služeb na území České republiky. Na poli klasického sběru zpravodajských informací dominovala ruským zájmům v České republice politická rozvědka. Ruské zpravodajské služby v České republice dlouhodobě disponují kvalitní sítí informačních, přístupových a vlivových kontaktů, kterou dále rozvíjely.

Jestliže jste se ptali, proč by tato komise měla být zřízena, myslím, že jsem vám zde předložil dostatečné množství argumentů. Můj projev do značné míry čerpal, byl inspirován a citoval jsem veřejně dostupné informace zpráv BIS. To znamená, nic z toho jsem si nevymyslel. Rozumím tomu, že ne všem z vás se to poslouchalo dobře, ale - a to se shodnu s některými předřečníky - myslím si, že otázka bezpečnosti a suverenity České republiky by nám měla ležet na srdci bez ohledu na to, z jakého jsme politického uskupení, protože přesně tyto nenápadné cesty a metody, které jsem zde citoval, vedou k postupné ztrátě svobody a suverenity. A naší zodpovědností je, abychom - a máme to ve svém moci - dokázali definovat, jak se bránit a případně přijmout zákony, které budou chránit suverenitu České republiky.

Tímto vás, kolegyně a kolegové, žádám o podporu zřízení této vyšetřovací komise. Děkuji.

