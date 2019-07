Bartošek (KDU-ČSL): Vymýšlíte různé nástroje, jak pomoct a co zlepšit. Stačí ale, když uděláte to, co už existuje

Děkuji pane místopředsedo za slovo. Já myslím, že dnešní hlasování o programu, tak jak proběhlo, jasně ukázalo, jak vládní koalice přemýšlí a řeší otázku lidí v nouzi. Měli jsme možnost jako dnešní první bod jednání na program zařadit možnost oddlužení dětí, pomoct lidem, kteří jsou v nouzi, mají problémy mnohdy nezaviněně. Je to bod, který je podporován napříč politickým spektrem, a tato vládní koalice místo toho, aby se rozhodla, že lidem pomůže svými hlasy, a má na to plné právo, zařadila jako první bod dnešního jednání daně. To znamená, nikoliv pomoc, ale zdražení života v České republice. Osobně můžu říct, že mě to mrzí, je to otázka priorit a předpokládám, že se, paní ministryně, vrátíte, protože položím dvě otázky.

A mě to mrzí, je to otázka priorit. Já jsem přesvědčen, že úkolem každé vlády je především otázka pomoci lidem primárně. Otázka zvyšování daní je otázka politického rozhodnutí, já ho respektuji, ale v tento moment jste předřadili daň před pomocí potřebným v České republice. To, co se jasně ukazuje, je jedna zásadní věc. Poslanecké sněmovně se předkládá řada návrhů a řada z nich jde poslaneckou iniciativou. Je to standardní proces, který je v pořádku. Právě proto zde máme vládní návrhy zákonů. které projdou řádným legislativním procesem, jsou řádně opřipomínkovány, jsou vzneseny námitky, které jsou vypořádány a jednotlivá ministerstva mají k dispozici aparát, který může jednotlivé výhrady vysvětlit nebo zapracovat.

Který už jiný zákon by měl projít standardním legislativním procesem, než zákon, který se týká daní. Bohužel v tomto případě vláda přichází s návrhem, který je nedopracovaný a polovičatý, protože ona tzv. RIA nebyla zpracována. My skutečně nevíme, jaký bude mít tento návrh zákona dopad do podnikatelského prostředí a je to jedna z věcí, které například, co vím, připomínkovalo MPO, Ministerstvo průmyslu a obchodu, které se vyjádřilo, že s velkou pravděpodobností to bude mít negativní dopad do podnikatelského prostředí. Česká národní banka měla také připomínky, které nebyly vypořádány. Pod toto se chcete podepsat! Pro toto chcete zvednout ruku? Zaznělo zde ze strany pana ministra zdravotnictví, co všechno tato vláda dělá a chystá v oblasti závislosti a jak tedy těm lidem pomáhá. Víte, pane ministře, já jako terapeut jsem s lidmi, kteří prošli závislostí téměř 11 let pracoval. A to, co zde zaznívalo různě, koho se závislosti týkají nebo ne, pak otázka závislosti si nevybírá váš věk, vzdělání, sociální postavení, nevybírá si ani vaše náboženství a politickou orientaci. Jestliže přijde závislost, tak vás zcela ovládne a je úplně jedno, jestli chodíte v drahých botách anebo chodíte žebrat. A je úplně jedno, jakou budete mít spotřební daň, protože jestliže jste závislí, tak si holt na svoji drogu, ať už je to alkohol nebo cokoliv jiného, prostě ty peníze seženete. Ať už nelegální činností, krádeží, prostitucí nebo čímkoliv jiným, prostě taková je realita ve světě závislostí.

A jestliže se zde vláda holedbá, co všechno udělala, tak já si kladu otázku, jakým způsobem tato vláda podporuje organizace, především neziskové, které se podílejí na prevenci a léčbě. Věc je poměrně jednoduchá, dělají to neziskové organizace v sociálním sektoru, a jestliže se zvedaly tabulkové platy, tak právě těmto organizacím, které se zabývají prevencí a léčbou, se žádné peníze nepřidaly. To znamená, vy se holedbáte, jak pomáháte organizacím v prevenci a léčbě. Opak je pravdou!

Je třeba si uvědomit, že jedna z věcí, která se zde zdražuje, je hazard. A my v současné době máme platný zákon, který je v evropském měřítku velice kvalitní a dobrý a zavádí řadu adiktologických brzd. A já se ptám, jak je možné, že za tu dobu, co je schválen, Ministerstvo financí nebylo schopné realizovat adiktologické brzdy, které tento zákon obsahuje, které chrání část populace, která je zranitelná závislostí, která je zranitelná patologickým hraním. Jak to, že není vybudován registr hráčů? Jak to, že není vybudován registr, který brání lidem, aby např. ti, kteří jsou závislí na gamblingu, měli stopku, aby nemohli hrát? Jak je možné, že se za tu dobu, co jsme se bavili před těmi x lety, kdy se to schvalovalo, např. nevybudoval registr, aby k hazardnímu hraní nebyli připuštěni ti, kteří neplatí alimenty? Vy tady vymýšlíte různé nástroje, jak pomoct a co zlepšit. Stačí, když uděláte to, co už existuje. Vymýšlí se zde zálohové výživné apod. Proč do toho nejdete cestou, která už je schválená a máte ji k dispozici? Já se omlouvám, ale ať z pozice Ministerstva financí nebo Ministerstva zdravotnictví to vnímám jako selhání právě směrem ke zranitelné části občanů České republiky. Kde máte navýšení peněz na prevenci? Kde máte zabudování adiktologických brzd? Kde máte další nástroje? Kde máte posílení neziskového sektoru, který léčí lidi, kteří propadli závislostem? Kde to je? Místo toho přicházíte s tím, že zvyšujete daně. Ta krásná rétorická cvičení, že přeci musíme zdražit líh, abychom zamezili závislostem. A do toho buch, přijdeme, že zdaníme i výhry, co kdyby náhodou ti, co vyhrajou, si za to chtěli koupit ten drahej alkohol, tak jim z tý výhry ještě 15 % vezmeme, že jo, nezaslouží si vyhrát, vezmeme si z toho 15 %. Tohle to je prevence závislosti?

A moje otázka zní: Sami jistě máte výroční zprávy Národního protidrogového centra, které hovoří o tom, že hazard se přesouvá do on line prostoru. V horizontu dvou nebo čtyř let 50 % hazardu bude na on line. A nejzranitelnější skupinou je skupina 14 až 16, ti, kteří dorůstají. Co jste udělali pro to, aby byli chráněni právě ti nejzranitelnější, tzn. dospívající? Místo toho ejhle, máme v připomínkovém řízení zákon, který se týká hazardních her. A co se tam člověk nedozví. Tak této vládě záleží na prevenci, léčbě a ochraně obyvatel před závislostmi, že vlastně dochází k tomu, že se usnadňuje registrace hráčů do on line prostoru. Vlastně jeden z kroků, který dělá tato vláda, není o tom, že stěžujeme a zvyšujeme práh dostupnosti. Naopak my říkáme - bude stačit kopie dokladů. My se vlastně nebudeme ptát, jak vypadáte, jestli ten doklad je váš, jestli se správně registrujete, nebude nutná fyzická registrace. To znamená, tato vláda svým krokem, kdy na jednu stranu říká - zdražíme alkohol, cigarety a hazard, jde naproti hazardnímu průmyslu a on line hraní, protože usnadňuje registraci do systému! Tomuhle říkáte ochrana zranitelných nebo náchylných k závislostem, že usnadníte dostupnost toho, aby mohli hrát?

Otázkou zůstává - říkáte, zdražíme všechny typy hazardu vyjma klasických beden, tam je to na 35 %. Já se ptám proč. Proč, když zrovna tento druh hraní je nejvíce toxický, nejvíce dostupný i ve vyloučených lokalitách? Proč nejdete cestou zdanění i tohoto průmyslu? Znamená to, že s panem Valentou máte nadstandardní vztahy, že nezdražujete? Nebo říkáte prostě - tohle to je oblast hazardu... (Ministryně financí cosi podotýká mimo mikrofon od stolku zpravodajů.) Sama jste ve své zprávě na začátku říkala, že to je na 35 %, že tam to zvyšovat nebudete. A já říkám proč, když už tedy tak intenzivně bojujete, proč zrovna určitá část tohoto hazardu se má dostat mimo váš zájem.

A ještě jedna věc mě zajímá - a to se vrátím zpátky k začátku k té RIA a k dopadu do podnikatelského prostředí. Vy tady argumentujete tím, že se to zdraží a zhoršíte dostupnost. A ta RIA je právě důležitá z toho důvodu, aby se ukázalo, kde leží ta hranice, kde je správné danit, ale ještě to neotevírá prostor černému průmyslu. Máte změřeno, kde leží míra té daně, že se sem nezačne vozit a pašovat tabák? Máte změřeno, že ta míra zdanění neotevře opět další likérku Drak, které se vyplatí pančovat alkohol? Protože od určité míry zdanění už se vyplatí chovat se nelegálně, protože ta míra zisku je prostě zajímavá. Vy ničím takovým nedisponujete! Vaše jediná motivace byla - potřebujeme peníze do státního rozpočtu, tak si pro ně sáhneme, kde jich momentálně leží nejvíc. Tak pojišťovny mají nějaký rezervy, hazard taky, no tak si pro to sáhneme. Tím, že jste nezpracovali RIA, tím, že jste nebyli ochotni respektovat některá rizika, která s sebou tento zákon nese, vystavujete budoucnost České republiky velkým problémům, které bude muset patrně řešit někdo jiný. Mě osobně to mrzí z toho důvodu, že jako vládní koalice máte k dispozici úřednický aparát ministerstva, všechno, abyste dělali kvalitní práci. Místo toho jste to odfušovali a jediná motivace je vytáhnout z lidí prachy. To mě na tom mrzí. Protože vás nezajímají lidi. Vy neděláte systémové kroky. Ve neřešíte ty, kteří jsou zranitelní. Vás zajímá jenom to, jak dostat z lidí peníze. Děkuji. (Ozývá se potlesk zprava.)

