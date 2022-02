Bašta (SPD): Smyslem války není vítězství, ale spravedlivý mír

reklama

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo vlády, vážený pane velvyslanče, dámy a pánové,

dnes tady vystupuji za hnutí SPD, abych vyjádřil náš postoj k této situaci. Hnutí SPD v tomto případě je naprosto solidární se zájmy České republiky, odhazuje jakékoliv své stranické tričko a bude nadále v této krizi jednat jenom v dresu České republiky. To je na úvod. (Potlesk poslanců SPD, ale i některých dalších.)

Jinak mi k tomu dovolte ještě mé osobní stanovisko. Za prvé, když jsem dnes po ránu slyšel zprávy o zahájení té války, tak jsem si vzpomněl na rok 1968, kdy jsme se také dlouho ubezpečovali, že to přece nemůžou udělat. A udělali. Dnes to bylo velmi podobné. A když od toho roku 2014, když vidím záběry z východní Ukrajiny, tak si právě vzpomínám na to, že jsem tam znal všechny ty lidi, kteří tam žijí, kteří tam pracují případně pracovali, protože to byla oblast, se kterou měla Česká republika asi největší obchodní a další styky. Byla to nejprůmyslovější oblast Ukrajiny před těmi lety a mě vždycky při tom pohledu na to krvácelo srdce.

Ale proto, že ty sankce, o kterých tady mluvíme, jsou nutné, ale já si vždycky, když jde o tyhle záležitosti, vzpomínám na více než 1 500 let starý výrok svatého Augustina, který když hovořil o válce a o míru, tak řekl jednu hlubokou pravdu: smyslem války není vítěství, smyslem války je spravedlivý mír. To neočekávám od pana prezidenta Putina, ale měli bychom toto mít na mysli celou dobu.

A protože naše hnutí je v zásadě, jak již se to několikrát projevilo, zastáncem mírového urovnání, tak sice to nemůže přijít do usnesení, ale myslím si, že by to mělo zaznít. Dnes rozvázala Ukrajina diplomatické styky s Ruskou federací. Někdo tu Ukrajinu nadále v Ruské federaci, její zájmy, bude muset zastávat. Nabízel se třeba pan Lukašenko. Myslím si, že v tomto případě vzhledem k tomu, že jsme podle pořadí ne-přátelství na druhém místě ve vztahu k Ruské federaci, by bylo velmi dobré, kdybychom se této role ujali my a nadále mohli ovlivňovat nejenom diplomatická jednání, ale také jednání třeba o mírovém urovnání.

Děkuji.

