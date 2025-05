Vích (SPD): Podpora zbrojení Ukrajiny je pro vládu Petra Fialy prioritou

S těmito názory a postoji si dovolím nesouhlasit stejně jako 58 procent našich občanů (podle výzkumu agentury CVVM), kteří nesouhlasí s kroky vlády Petra Fialy vůči Ukrajině. Ukrajinští uprchlíci by se měli vrátit domů a měla by se zahájit mírová jednání o ukončení konfliktu. Dodávky munice, které organizuje a provádí vláda Petra Fialy a podporuje prezident republiky Petr Pavel, pouze dále prodlužují konflikt, který Ukrajina nemůže vojensky nikdy vyhrát. Tento konflikt není naše válka a pro vládu by měli být naši občané na 1. místě!

Historie téhle války na Ukrajině – od Majdanu přes únor 2022 až do současnosti

Válka na Ukrajině, tedy její zatím poslední dějství, začala 24. února 2022, tehdy v noci vtrhla ruská vojska na Ukrajinu. Zajímavé je, že tím dnem skončila celosvětová pandemie covid-19 jako nic. Zkrátka světové elity přešly na jiný předem připravený program. Tím programem bylo zavést co největší sankce na Rusko, aby se zhroutila jeho ekonomika a co nejdřív se rozpadlo. Nyní byl útočník a viník znám dopředu na roky.

Zcela se zapomnělo na to, co se do té doby dělo na Ukrajině, zejména od tzv. Majdanu, který rozhodně nebyl klidným předáním moci demonstrantům. Naopak, začala tím roky trvající občanská válka centrální revoluční moci, která obratem začala zakazovat jeden ze dvou úředních jazyků Ukrajiny a vydala se bombardovat regiony, kterým se výsledek převratu nelíbil. Po krvavých střetech po uzavření vojáků centrální moci ve dvou kotlích Debalcevo a Ilovajsk to skončilo podpisem Minských dohod a dodržováním statusu quo až do února 2022.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V květnu 2019 byl zvolen prezidentem Ukrajiny Vladimir Oleksandrovič Zelenskyj (nyní si to píše jako Volodymyr), z Krivého Rogu, rodný jazyk ruština. Během studií se vyprofiloval jako komik v soutěži zemí bývalého Sovětského svazu zvané KVN, a pak se tím i začal živit, dlouhé roky. V posledních letech před zvolením účinkoval v seriálu Sluha lidu, kde hrál skromného učitele, který se nakonec stane prezidentem.

To se mu splnilo i v reálném životě. Ovšem z jeho předvolebních slibů, že urovná konflikt s odtrženými oblastmi Ukrajiny, se postupně stal opak. Na dodržování Minských dohod ze strany Ukrajiny nedbal podobně jako jeho předchůdce prezident Porošenko. Navíc na Mnichovské bezpečnostní konferenci počátkem roku 2022 vyjádřil zájem, aby Ukrajina znovu získala nukleární zbraně.

Anketa Obáváte se násilností během letošní volební kampaně? Obávám se 84% Neobávám se 11% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 6166 lidí

To bylo v souvislosti s mohutným zbrojením Ukrajiny, kam, jak se později ukázalo, směřovaly už před válkou neuvěřitelně rozsáhlé zbrojní dodávky ze Západu, většinou přes Polsko nebo Slovensko, jak jejich alternativní média překvapeně hlásila. Zjevně to bylo kryté formou cvičení, a tak i druhá strana uspořádala cvičení, a pak náhlý noční přepad.

Petr Fiala jako hlavní válečník

Hned ten týden hlásil předseda vlády ČR Petr Fiala, že jsme ve válce (s Ruskem), další týden, asi protože mu vysvětlili, že to druhá strana může chápat jako přímé angažmá, už raději hlásal, že jsme v ekonomické válce proti Rusku. A to nám doteď zůstalo. Když se podíváme do státní „kasy“, na tříbilionové zadlužení místo bilionového, tak to vypadá, že směřujeme k „nevýhře“ v této ekonomické válce.

Tedy v zájmu České republiky by měl být co nejdřívější konec války na Ukrajině. V tomto smyslu je vítaná mírová iniciativa prezidenta Donalda Trumpa. Manévry, které se teď o víkendu děly kolem návštěvy prezidenta Zelenského v Praze, a hlavně na Pražském hradě, který byl překvapivě kompletně uzavřen pro návštěvníky, naznačují dvojí dění. Za prvé, že z nás přijeli ještě „vymáčknout“ nějakou tu „kačku“ – a ano, už se hlásí ministr Válek ohledně pomoci se zdravotní péčí, a za druhé, před čím se přijeli schovat, co chystají?

Ne. Nejsou to přátelé, když se jim chtělo, klidně nám odstřihli dodávky energií (např. z ropovodu Družba), tedy ty, co vedou na Slovensko a následně do ČR. A bylo jim to úplně jedno. Snažili se nás zatáhnout do konfliktu (mírové mise, koalice ochotných), který se opravdu nedá nazvat jako nevyprovokovaný, nevadilo jim střílet na vlastní jadernou elektrárnu, kdy by případný jaderný spad ohrozil i střední Evropu včetně České republiky.

Ukončeme tedy toto falešné kamarádství s Ukrajinou, jejíž vláda nás zná, jen když něco sami potřebují, nikoli naopak. A usilujme o mír. Přesně na toto téma pořádá SPD a další vlastenecké a spřátelené subjekty demonstraci na Staroměstském náměstí 8. května 2025, v den výročí vítězství nad fašismem. Přijďte také.