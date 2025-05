Lékař, který neutekl. „Interna není popelka,“ říká primář z Kyjova, který nabízí medikům atestace i férový tým

Jak dlouho působíte jako primář interního oddělení v Nemocnici Kyjov a co vás přivedlo právě sem?

V pozici primáře interního oddělení působím zhruba rok, nicméně moje profesní kariéra je spjatá s tímto regionem již 24 let. Do nemocnice Kyjov jsem nastoupil v r. 2001 jako čerstvý absolvent a od té doby mne nenapadlo pracovat, nebo bydlet někde jinde. Kyjovský region mě okouzlil. Na interním oddělení jsem si prošel všemi pozicemi – od začínajícího lékaře na oddělení, po práci na interní ambulanci, JIP interního oddělení, několik let jsem pracoval jako zástupce primáře. Možnost podílet se na rozvoji oddělení ve městě, kde jsem prakticky začínal, je pro mě velkou motivací.

Jak byste charakterizoval interní oddělení dnes – kolik pacientů ročně ošetříte, jaké jsou hlavní diagnózy?

Interní oddělení ošetří každoročně více než 2 500 pacientů. Nejčastěji se potýkáme s kardiovaskulárními onemocněními, diabetem, gastrointestinálními obtížemi či akutními infekcemi. Naše oddělení je místem, kde se soustředí jak akutní péče, tak i dlouhodobé řešení chronických stavů.

V čem podle vás spočívá zásadní role interny v rámci nemocnice a zdravotní péče obecně?

Interna je základním pilířem zdravotní péče, pokrývá široké spektrum diagnóz a poskytuje péči pacientům s komplexními problémy. Interní oddělení často funguje jako koordinátor mezi různými specializacemi a zajišťuje integrovanou péči.

V čem je interna u vás na oddělení specifická – čím se třeba odlišuje od interny ve velkých fakultních nemocnicích?

Naše oddělení se vyznačuje osobním přístupem k pacientům, což je v menších nemocnicích snazší. Navíc klademe důraz na týmovou spolupráci a rychlou komunikaci, což může být v prostředí fakultních nemocnic někdy složitější.

Jaké specializace se na oddělení rozvíjejí – například diabetologie, gastroenterologie, kardiologie...?

Kolik lékařů a dalších zdravotníků tvoří váš tým? Jak spolupráce funguje napříč profesemi?

Náš tým tvoří více než dvacet lékařů, ale v péči o pacienty se podílí také další zdravotní personál včetně zdravotních sester, sanitářů, sociální pracovnice, psychologa, dietních sester apod. Naše pracoviště je školicím místem pro střední zdravotní personál, mediky, lékaře v předatestační přípravě na akreditovaných pracovištích. Spolupráce mezi profesemi je prioritou, pacienty nebereme jako soubor izolovaných diagnóz, jejich léčba musí probíhat komplexně s ohledem na celkový stav. Léčbou jedné nemoci může pozitivně i negativně ovlivnit další nemoci pacienta. I zde vidím spolupráci s dalšími odbornostmi jako klíčovou.

Jaké podmínky nabízíte mladým lékařům – možnost atestací, vedení, vzdělávání?

Nabízíme široké možnosti vzdělávání včetně přípravy na atestace. Mladí lékaři mají podporu od zkušenějších kolegů, přístup k moderní technice a možnost účastnit se odborných konferencí.

Co by měl mít ideální kandidát, který by se chtěl připojit k vašemu týmu? Můžeme třeba podnítit i stávající kolegy z jiných pracovišť?

Ideální kandidát by měl být ochotný se vzdělávat, být komunikativní a otevřený týmové spolupráci. Rádi přivítáme kolegy, kteří hledají příležitosti růstu a chtějí přinášet nové podněty.

Jaká je podle vás atmosféra na vašem oddělení? Daří se vám vytvářet tým, kde lidé chtějí zůstat?

Atmosféra v našem oddělení je přátelská. Snažíme se podporovat zdravé pracovní prostředí a otevřenou komunikaci, což přispívá k dlouhodobé stabilitě týmu. Pozitivní zpětná vazba od mediků, kteří absolvují praxi na našem oddělení, je pro nás motivující.

Na co jste pyšný, že se v Kyjově v tomto oboru daří?

Jsem pyšný na kvalitu péče, kterou poskytujeme, ale i na schopnost našeho týmu zvládnout náročné situace.

Co byste vzkázal kolegům, kteří třeba zvažují změnu pracoviště nebo váhají, zda zůstat u interny?

Interna je nesmírně důležitý obor, který má velký význam pro pacienty i lékařskou komunitu. Kolegy bych rád motivoval tím, že možnost být součástí něčeho tak zásadního je nejen profesně, ale i osobně obohacující.

A co byste doporučil studentům nebo mladým lékařům, kteří váhají, kam po medicíně?

Doporučuji začít tam, kde se cítí být nejvíce užiteční. Interna je skvělým startem, jelikož poskytuje široký přehled, což je cenná zkušenost pro jakoukoli další specializaci.