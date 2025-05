Další „nevhodný“ kandidát vede. Zruší v Rumunsku opět volby? Mluví se o tom

George Simion získal v prvním kole prezidentských voleb v Rumunsku drtivých 41 % hlasů, zatímco druhý v pořadí, liberální starosta Bukurešti Nikusor Dan, pouhých 21 procent.

„Toto není jen volební vítězství, je to vítězství rumunské důstojnosti. Je to vítězství těch, kteří neztratili naději, těch, kteří stále věří v Rumunsko, svobodnou, respektovanou a suverénní zemi,“ řekl po sečtení hlasů Simion.

Simion kritizuje poskytování vojenské pomoci Ukrajině, kritizuje EU a názorově se staví po bok maďarského premiéra Viktora Orbána a říká, že rozumí Trumpovi v jeho snaze vybudovat znovu skvělou Ameriku. On by prý chtěl totéž udělat s Rumunskem.

Prezidentský kandidát se nechal vidět po boku Calina Georgeska, nezávislého kandidáta, který vyhrál první kolo prezidentských voleb z konce roku 2024, ale rumunský ústavní soud tyto volby zrušil s tím, že Georgescu byl podporován třetí stranou ze zahraničí. Georgescu označil tyto další volby za podvod a Simion sliboval, že navrátí demokracii.

Právě Simionův příklon k politice Donalda Trumpa připomíná komentátor Michal Sirový. „Naprosto souhlasíme s ideologií MAGA. Jsme trumpovská strana,“ cituje Sirový Simiona a dodává, že jde o „vyjádření vítěze I. kola rumunských voleb a dost možná i vítěze druhého kola“, který přitom sedí s ODS v Evropském parlamentu ve frakci Evropských konzervativců (ECR).

George Simion: “We are totally agreeing with the maga ideology. We are a Trumpist party.”



Včerejší vyjádření vítěze I. kola rumunských voleb a dost možná i vítěze druhého kola.



Sedí s ODS v ECR. ??



Na screenu popis jeho politik od The Economist. ?? pic.twitter.com/AJ25p0NBFI — Michal Sirový ???? (@sssirda) May 5, 2025

Ekonom a bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer také vidí Simiona jako možného vítěze druhého kola prezidentských voleb. „A mezitím v Rumunsku: vítězný Simion má 41 % v 1. kole, to je šok vůči očekávaným 30–35 %. Ale ještě mnohem zásadnější je, že Ponta, jehož voliči budou těžko volit ‚mejnstrýmového‘ Dana, má dalších 13 %. Dohromady tedy mají oba 54 %, přes půlku. Anulování prosince byl teda ‚sakses‘,“ upozorňuje Singer, že pravicoví voliči v Rumunsku opět rozhodli.

A mezitím v Rumunsku: Vítězný Simion má 41% v 1. kole, to je šok vůči očekávaným 30-35%. Ale ještě mnohem zásadnější je, že Ponta, jehož voliči budou těžko volit mejnstrýmového Dana, má dalších 13%. Dohromady tedy mají oba 54%, přes půlku.



Anulování prosince byl teda "sakses." pic.twitter.com/retPSBsq6M — Miroslav Singer (@MiroslavSinger) May 5, 2025

Profesor Glenn Diesen při komentování výsledků voleb proto nadhodil otázku, zda i tentokrát dojde k anulování voleb, protože vyhrál „nevhodný“ kandidát. „Georgeskovo volební vítězství bylo anulováno a bylo mu zakázáno kandidovat. Na jeho místo nastoupil jeho spojenec Simion, který zvítězil se 41 %. Druhý v pořadí získal 21 %. Média již Simiona delegitimizují jako ‚tvrdého pravičáka‘ a ‚Trumpova fanouška‘. Zasáhne EU?“ ptá se Diesen.

Georgescu's election victory was annulled and he was banned from running. His ally, Simion, took his place and won with 41%. Second place got 21%. The media is already delegitimising Simion as "hard-right" and a "Trump fan boy". Will the EU intervene?https://t.co/dNHHyT3rQS pic.twitter.com/MxQTglbbcD — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) May 5, 2025

Pokud Simion volby vyhraje a výsledek zůstane v platnosti, mohlo by to podle Diesena pomoci k míru na Ukrajině. „NATO utrpělo na rumunské frontě zdrcující volební porážku a existuje reálné riziko, že pokud i v příštím kole zvítězí protiválečný kandidát George Simion, může nastat mír,“ věří Diesen podle dřívějších vyjádření Simiona, který je pro zastavení jakékoliv vojenské pomoci Ukrajině.

NATO suffered a devastating election defeat on its frontlines in Romania, and there is a real risk that peace may break out if anti-war candidate George Simion wins the next round as well pic.twitter.com/o0jTP5P6hM — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) May 5, 2025

