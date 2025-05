„Skutečný vůdce. Modla uklízeček.“ Jedna fotka Zelenského stačila

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je druhý den na návštěvě Česka. První den ho na Ruzyni přivítal ministr zahraničí Jan Lipavský a Zelenskyj diskutoval např. s českými zbrojaři, ale především zavítal na Pražský hrad k rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem.

Druhý den Zelenského čekala cesta do Poslanecké sněmovny, kde ho přivítala předsedkyně dolní parlamentní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Nakonec Zelenskyj usedl k jednání i s premiérem Petrem Fialou.

Ale v nabitém programu si našel čas i na ukrajinské ženy, které uklízejí v Poslanecké sněmovně a na svého prezidenta hledí s hrdostí v srdci.

„Prezident Volodymyr Zelenskyj s ukrajinskými uklízečkami ve sněmovně. Můj prezident stojí po boku svého lidu, je to Člověk s velkým Č. A skutečný vůdce,“ napsala válečná uprchlice a aktivistka Anastasiia Sihnaievska na sociální síti X k fotografii, která koluje po sociálních sítích.

Prezident @ZelenskyyUa s ukrajinskými uklízečkami ve sněmovně.



Můj prezident stojí po boku svého lidu,

je to Člověk s velkým Č. A skutečný vůdce. pic.twitter.com/jkoRIqMwNH — Anastasiia Sihnaievska (@signa_n) May 5, 2025

Fotografii sdílel i novinář Josef Kopecký, který Zelenského zastavení u pár dam ocenil jako chování „borce“.

„Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj se ve sněmovně náhodně potkal a vyfotil i s ukrajinskými uklízečkami. Je to borec a velký politik!“ napsal Kopecký na sociální síti X. V ukrajinštině doplnil „sláva Ukrajině, sláva hrdinům!“

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj se ve sněmovně náhodně potkal a vyfotil i s ukrajinskými uklízečkami. Je to borec a velký politik! ????

????? ???????! ?????? ?????! https://t.co/u4trGOkTFp — Josef Kopecký (@PepaKopecky) May 5, 2025

Teolog Petr Jan Vinš má za to, že Zelenskyj i tímto momentem ve sněmovně prokázal, že se chová jako „slušná a laskavá lidská bytost“.

„Prezident Zelenskyj si při návštěvě ve sněmovně našel chvilku na to, aby pohovořil s ukrajinskými ženami, které tam pracují jako uklízečky. Ne jako inscenované divadlo pro fotografy, ale prostě proto, že je slušná a laskavá lidská bytost. Takhle pro mě vypadá leader. Fotku mám od známého, který tam také pracuje, byl u toho a podělil se o ten moment, který by jinak zůstal neviděný,“ napsal teolog.

Prezident Zelenskyj si při návštěvě ve sněmovně našel chvilku na to, aby pohovořil s ukrajinskými ženami, které tam pracují jako uklízečky. Ne jako inscenované divadlo pro fotografy, ale prostě proto, že je slušná a laskavá lidská bytost. Takhle pro mě vypadá leader. Fotku mám od… pic.twitter.com/FtwrAxvYWb — Petr Jan Vinš (@PetrJanVins) May 5, 2025

Poklonu Zelenskému složil i poradce předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Václav Ágh.

„To, co udělal Volodymyr Zelenskyj při odchodu ze sněmovny, bylo strašně silné gesto. Pro ty uklízečky je to naprostá modla a já se jim nedivím. Ano, žijí tu s námi i takoví blbci, co z něj dělají zloděje, narkomana a fašistu. Ale já věřím, že to není většina. On je hrdina,“ zdůraznil.

To, co udělal Volodymyr Zelenskyj při odchodu ze sněmovny, bylo strašně silné gesto. Pro ty uklízečky je to naprostá modla a já se jim nedivím.



Ano, žijí tu s námi i takoví blbci, co z něj dělají zloděje, narkomana a fašistu. Ale já věřím, že to není většina. On je hrdina. pic.twitter.com/TbawA4JuGg — VÁ (@VVetvicka) May 5, 2025

Rusové vůči Ukrajině válku již 1167 dní. Ukrajinci se brání již čtvrtým rokem a Česko Ukrajincům poskytlo jak zdravotnický materiál, tak zbraně, munici a další potřebné vybavení. Část české společnosti se však k poskytování vojenské a další pomoci napadeným Ukrajincům staví kriticky.

