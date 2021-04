Bauer (ODS): Cílem je dostat zpátky děti do škol

reklama

Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, milé kolegyně, kolegové, opět jenom krátká poznámka. Nejprve chci říci, že není možné šroubovat nemocenskou a ošetřovné donekonečna, to si asi všichni úplně dobře uvědomujeme, protože to není cíl. Cílem je dostat zpátky děti do škol. To tady zaznělo, předpokládám, u všech našich předřečníků. Cílem není za každou cenu co nejvíce zvyšovat tyto dvě dávky. Myslím si, že každý, kdo trochu pozoroval, co se děje v Poslanecké sněmovně, tak musel vědět, že když jsme před pár týdny zvedli nemocenskou ze 60 % o příspěvek na 370 Kč, že tady vznikla určitá disproporce mezi nemocenskou a ošetřovným, a že se k této debatě budeme muset dříve nebo později dostat.

Za druhé chtěl bych říci, na rozdíl od jara tentokrát jsou plošně zavřené i mateřské školy, což na jaře nebylo, a na rozdíl od jara jsou uzavřené okresy. A pokud se setkáte s nějakými rodinami, tak ani ti nejbližší příbuzní, kteří třeba nebydlí v daném okrese, kde ta rodina žije, nemohou v rámci výpomoci rodinám pomoct. I z toho důvodu všichni cítíme, že většina rodin, které mají děti, se dostává do opravdu vážných problémů, a mj. i z toho důvodu ODS se připojila k tomuto návrhu a v tom následném hlasování tento podnět uzavřeme. Měli jsme dvě podmínky, když jsme o tom diskutovali s předkladatelem paní kolegyní Valachovou, za prvé aby to bylo časově omezené, což obsahuje tento návrh zákona, a ta druhá podmínka byla vlastně naplněna i tím, co tady bylo řečeno, tzn., chceme co nejdříve pustit děti do školy, a doufám, že v polovině měsíce dubna tato podmínka nastane. Děkuji za pozornost.

