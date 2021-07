Bauer (ODS): Není pravda, že jde o předvolební tahák. Návrh jsme předkládali v roce 2018

reklama

Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem velmi rád, že se konečně dostáváme k hlasování drobné, ale věřím, že důležité poslanecké novely. My jsme ji předložili před téměř třemi lety a dobře vím, že jsem s významnou částí většiny z vás tuhletu novelu diskutoval. Dovolte mi jenom zkráceně říci anabázi tohoto zákona, jak se vyvíjel. Původní návrh novely zákona o pomoci v hmotné nouzi byl postaven na tom, že pachatelé vážných a opakovaných přestupků budou dočasně vyloučeni z pomoci v hmotné nouzi, jak už to ostatně v některých dalších případech předpokládá současný zákon. Asi všichni dobře víte, že například ti, kteří nedávají řádně děti do škol nebo si aktivně nehledají práci mohou být podle platných zákonů v České republice vyřazeni ať už dočasně, nebo i jinak v rámci pomoci v hmotné nouzi.

Vláda k tomuto návrhu přijala neutrální stanovisko a v tom mimo jiné konstatovala, že vhodnější cestu, (než) jak jsme přišli k řešení tohoto problému, spatřuje spíše strhávání pokut za tyto vážné a opakované přestupky z těchto dávek. Z tohoto důvodu a mimo jiné i na doporučení vlády jsme ten náš původní návrh přepracovali opravdu bod po bodu a postavili ho nově na konceptu strhávání těchto pokut. Určitě platí, že mým cílem nebylo honit politické body, ale dopracovat se i ve spolupráci s kolegy ve výboru pro sociální politiku k řešení, které by v praxi mohlo fungovat a které by nalezlo vaši podporu.

S tímto návrhem přepracovaným jsem také následně seznámil své kolegy ve výboru pro sociální politiku a výbor schválil komplexní pozměňující návrh, a to 9. září letošního (?) roku. Po tomto jednání výboru jsem nicméně vedl diskusi ještě s odpovědnými pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí a rámci těchto konzultací jsme ještě připravili některé dílčí úpravy prostřednictvím dvou pozměňujících návrhů a já bych chtěl i tímto paní ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové poděkovat za to, že poskytla v rámci vypracování těchto pozměňujících návrhů personální, ale i právní podporu a my jsme mohli zdárně ty pozměňující návrhy dopracovat.

Podané pozměňovací návrhy se od toho schváleného konceptu neodklání, pouze ho precizují a upravují některé legislativní detaily, zavádějí jiný režim pro přestupky spočívající v tolerování a podpoře záškoláctví dětí a jiný pro přestupky proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití a doplňují některé technické záležitosti, například promlčecí doby.

Pokud se týče tolerování a podpory záškoláctví, návrh ponechává stávající režim obsažený v § 3 odst. 1 písm. e) zákona. Pro možnost strhávání pokut z dávek zavádí princip takzvaně jednou a dost. Vychází se z toho, že neposílání dětí do školy je vůbec nejvážnější přestupek, kterého se má tento návrh týkat. Pro ostatní přestupky má naopak platit princip třikrát a dost, jak jsme ho pracovně nazvali.

Ten druhý doprovodný pozměňovací návrh je spíše technického charakteru. Komplexní pozměňovací návrh výboru pro sociální politiku totiž na doporučení vlády rozšířil okruh přestupků, kterých se má navržená právní úprava týkat o přestupek spočívající v porušení povinnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou obce pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních, kulturních, podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

Takže tolik tyto dva pozměňovací návrhy, které jsou načteny v systému. Ještě předtím, než předpokládám, že se dostaneme k hlasování, si dovolím se krátce vyjádřit k některým výhradám, které tady zazněly jak v prvním nebo druhém čtení.

Za prvé není pravda, že jde o předvolební tahák. Návrh zákona jsme předkládali už na podzim roku 2018 a bylo to mimo jiné v reakci na několik návštěv ve vyloučených lokalitách, kde jsme se jako poslanci účastnili jednání a byli jsme místními lidmi a starosty požádáni o pomoc.

Za další návrh nepřichází v žádném případě v nevhodnou dobu. Načasování finálního hlasování je náhodné - to asi všichni víte - ale nemohlo přijít v příznačnější dobu. V ekonomické krizi, kdy se přestává dostávat finančních prostředků na její řešení, je načase říct, že stát musí umět pomoci lidem, kteří se ocitnou v nouzi, ale nebude pomáhat lidem, kteří takovou pomoc zneužívají.

Za další návrh rozhodně není namířen proti chudým lidem, naopak. Lidé, se kterými jsem se nejenom já, ale i vy, ve vyloučených lokalitách potkávali, hovořili jsme s nimi, a kteří si zoufají kvůli trvale nepřijatelnému chování některých svých sousedů, jsou paradoxně často příjemci sociálních dávek a my se jim touto drobnou úpravou snažíme pomoci.

Za další možnost strhnout při opakovaném páchání vážných přestupků pokutu z dávek, není nepřiměřeným zásahem do života jejich příjemců. Za prvé je třeba vzít v úvahu, že k udělení peněžité pokuty nedojde z ničeho nic, ale obvykle tomu předchází poměrně dlouhý proces. V případě záškoláctví například konzultace s rodiči, sociální práce, domlouvání, přemlouvání, pokuta napomenutím, odvolání proti rozhodnutí a tak dále.

Pokud ani v takovém případně nejsou dotyční lidé ochotni chovat se v souladu se zákonem, je takový zásah naopak podle našeho názoru na místě. Navíc my neobjevujeme Atlantidu. Už dnes zákon vylučuje příjemce ze systému dávek hmotné nouze pro mnohem méně závažnější chování - to jsem tady říkal - například aktivní si nehledání práce.

Za další bych se chtěl důrazně ohradit proti tomu, co tady možná i na půdě Sněmovny zaznělo, podle kterého budeme brát lidem peníze na jídlo a to tady ještě nebylo. Prostě to jednoduše není pravda.

Za další obce zcela jistě nebudou tento institut zneužívat. Sám to vím ze své starostenské praxe, protože to není v zájmu těchto obcí. Jen potřebují do rukou srozumitelný nástroj, jak chronické přestupkáře varovat, že jejich chování nezůstane bez odezvy. Vylučuji, že by docházelo k plošnému krácení dávek a to opatření bude namířeno výrazně na známé firmy, protože všichni ve svých městech a obcích víme, kdo se často chová nepřiměřeně a páchá závažné přestupky.

V neposlední řadě to není - a to už také mnohokrát zaznělo - zázračný zákon a na místě nejsou nějaká nerealistická očekávání, o kterých tady posledně mluvil třeba pan kolega poslanec Jan Čižinský. Naopak jsem si vědom toho, že jde o malý a dílčí krok a je možné, že praxe si v budoucnu vyžádá jeho úpravy. Dalším dílčím krokem může být třeba druhé projednávání novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, ke které se pravděpodobně dneska nebo v pátek dostaneme. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

