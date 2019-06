Bauer (ODS): Ti, kteří se aktivně snaží vrátit na trh práce, dostávají méně

Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro sociální politiku ze dne 7. února 2019: "Výbor pro sociální politiku doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s tímto návrhem, ve znění přijatého pozměňovacího návrhu."

Já si v této chvíli dovolím nečíst celý přibližně jednostránkový návrh na usnesení, neb, jak bylo řečeno, máte tento přijatý návrh výboru pro sociální politiku všichni k dispozici v systému pod č. 267/3.

Nicméně pokud mám ještě jenom slovo, tak doufám, že se nezpronevěřím jednacímu řádu a pozici zpravodaje tohoto materiálu, dovolte mi jenom jednu krátkou poznámku, která taktéž zazněla na výboru pro sociální politiku. Bylo tady řečeno, že předmětem této úpravy je rozšíření okruhu postižení, která i přes svou závažnost nebyla dosud v zákoně zohledněna. Potud je to v pořádku. Tou druhou oblastí jsou navrhované úpravy: navýšení úhrad u některých nákladnějších zvláštních pomůcek, což si myslím, že je také v pořádku. V důvodové zprávě všichni máte informaci, že tyto návrhy, pokud nebude rozhodnuto jinak, budou mít dopad na státní rozpočet přibližně v úrovni 80 mil. korun. Vláda k tomuto poslaneckému návrhu přijala neutrálního stanovisko, nicméně trochu mě mrzí, že v sedmi bodech v důvodové zprávě nepřímo rozcupovala tento poslanecký návrh, ale uvidíme, jak se s tím vypořádáme.

Ale, a teď se dostávám k mé spíše systémové poznámce, jenom pro vaši informaci o vyplacení této dávky, tohoto příspěvku, rozhoduje úřad práce, a to podle jediného kritéria, což je podle výše příjmu tohoto žadatele, případně podle posuzované osoby. A skutečně systémově mě velmi mrzí, že v praxi nastává opravdu velký paradox, a já jsem byl v poslední době opravdu kontaktován mnoha lidmi, kteří mají nějaký stupeň postižení, nebo jsou na vozíku, a skutečně to v praxi znamená to, že ti, kteří se aktivně snaží vrátit na trh práce, kteří si vyhledávají práci, tak paradoxně tímto pouze jediným kritériem, tím, že si vydělávají peníze, dostávají příspěvek menší, aniž by to v praxi znamenalo, že jejich nároky, nebo jejich požadavky tak, aby vůbec do té práce mohli jezdit, jsou menší než těch, kteří si práci nehledají.

Z tohoto důvodu chtěl náš poslanecký klub připravit pozměňovací návrh, nicméně když jsem se začetl do systému, které návrhy jsou v této chvíli k dispozici, tak jsem velmi rád, a předpokládám, že paní kolegyně Richterová to tady ještě bude podrobně diskutovat, že se objevil pozměňovací návrh, který řeší tento problém. Jedná se o návrh paní Olgy Richterové a Andrey Brzobohaté a chtěl bych říci, že jsem velmi rád, že se tento pozměňovací návrh pravděpodobně za malou chvíli objeví na plénu Poslanecké sněmovny, protože s ním jednoznačně souhlasíme.

Děkuji za pozornost.

