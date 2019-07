Bauer (ODS): V době ekonomického růstu si senioři zvýšení důchodů zaslouží

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych opravdu velmi krátce jménem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany sdělil k tomuto návrhu naše stanovisko a možná jenom krátce zopakoval to, co už tady v průběhu všech čtení mnohokrát zaznělo.

Nejprve musím říct, že jsem pozorně poslouchal vystoupení paní ministryně Jany Maláčové a musím tedy říci, vážená paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího, že mě na vašem vystoupení zarazilo, že hodně používáte výrazy a slova jako já navrhuji, mnou navržené, já jsem zařídila a postarala se. Naivně jsem si myslel, že to je vládní návrh, kdy se mají zvyšovat důchody. A ona ta chudinka vláda je úplně někde páté kolo u vozu skoro. Tak mám pocit, že kdybyste skoro ve vládě nebyla, tak hnutí ANO by našim českým důchodcům pomalu nepřidalo ani korunu. To byl jenom můj pocit z vašeho vystoupení.

Jinak bych chtěl říci, že platí, že v době ekonomického růstu si i naši senioři zaslouží zvýšení důchodů, a proto poslanecký klub Občanské demokratické strany podporuje tento vládní návrh. Chtěl bych zopakovat, že to není žádná důchodová reforma. Ostatně i to tady zaznělo několikrát z úst paní ministryně financí Schillerové. Také tady zaznělo, že se jedná pouze o mimořádné zvýšení procentní výměry nad úroveň 900 Kč a platí to, že většina celé částky zvýšení vychází z valorizačního vzorce.

Takže opravdu chci zopakovat, že každá vláda bez rozdílu, která by byla momentálně u moci, by díky valorizačnímu vzorci zvyšovala přibližně o těch 720 korun a vy dorovnáváte o těch 180 až 250 korun. Je dobré říci, že toto navýšení celkově má pro příští rok stát sedm miliard korun. Toto navýšení nebylo diskutováno v rámci důchodové komise a i v podkladech v rámci tohoto vládního návrhu stojí, že z pohledu dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí znamená tento návrh potřebu dodatečné fiskální konsolidace. Kdybych měl dodatečnou fiskální konsolidaci přeložit do češtiny, tak to stojí hodně peněz a na to budoucí rozpočty České republiky nebudou mít peníze, abychom se nedostávali do obrovských deficitů, tak je třeba buď zvednout příjmy, anebo snížit výdaje. I takhle to stojí v té důvodové zprávě. Jinými slovy, důvodová zpráva se ptá, kdo to tam dá, a o tom je právě ta důchodová reforma, o které tady tak dlouhodobě mluvíme. Platí, že v rámci důchodové reformy tato vládní koalice skutečně již šest let nic neudělala, a také platí to, a už tady zaznělo, že pouze v minulosti se zrušil druhý pilíř. Můžeme o něm tisíckrát diskutovat, jestli byl dobrý, nebo špatný, ale byl to nějaký první konkrétní krok v rámci řešení důchodového systému v České republice. To, co jste si ponechali, je pouze tehdejší zvýšení DPH, které mělo sloužit na pokrytí nákladů spojené s druhým pilířem, a tyto peníze v rámci tohoto DPH si ponecháváte a vesele je rozpouštíte ve státním rozpočtu.

Vláda má v programovém prohlášení důchodovou reformu jako megaprioritu. To už jsme tedy také několikrát řekli. A také bych chtěl připomenout, že přibližně před půl rokem se pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové zřídila důchodová komise. Chtěl bych podotknout, že bohužel ze strachu před slovem reforma se tato komise jmenuje komise pro spravedlivé důchody a má z mého pohledu neuvěřitelných 44 členů, což významným způsobem komplikuje diskuzi a návrhy v rámci práce této komise. Mám pocit, že to je spíše komise pro mediální zájmy České strany sociálně demokratické než pro účely vlády, a protože je to komise spíše pro mediální zájmy České strany sociálně demokratické, má proto také takové výsledky, jaké má.

Chtěl bych závěrem říci, že pokud by se vláda o důchodce opravdu zajímala, musela by chtít řešit i situaci těch důchodců budoucích, což nedělá a nedělá to samozřejmě tato vláda již sedm let, a mám pocit, že touto svou nečinností hází v této chvíli přes palubu především současné třicátníky a čtyřicátníky.

Děkuji vám za pozornost.

Ing. Jan Bauer ODS



autor: PV