Bauer (ODS): Za úplný výsměch považuji argument, že se zlepší kvalita péče

Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, milé kolegyně, vážení kolegové,

i na přání paní ministryně, protože jsem skončil někde v půlce věty, tedy začnu úplně od začátku, takže s vaším svolením bych chtěl zopakovat, že jsem podal návrh na opakování tohoto návrhu zákona ve druhém čtení, a dovolte mi jenom zkráceně stanovisko poslaneckého klubu Občanské demokratické strany k tomuto návrhu. To stanovisko je opravdu dlouhodobě stejné a neměnné.

Postoj ODS k novele zákona o poskytování služeb v dětské skupině je od začátku zcela jednoznačný a opakovaně ho veřejně říkáme. Máme za to, že tento návrh se vůbec neměl dostat do legislativního procesu. Zasloužil si být vrácen vládě k přepracování, a to k takovému, aby řešil čistě a výhradně financování dětských skupin poté, co nebude možné na jejich vznik a další rozvoj využívat evropské zdroje. To jsem tady říkal, do nějakého časového okamžiku jsme měli možnost dětské skupiny, které si našly místo pod sluncem, financovat nebo spolufinancovat z evropských zdrojů. Ty bohužel nebudou k dispozici a my jsme navrhli, aby se našly jiné zdroje, potažmo národní.

Opakuji, že je mi opravdu velmi líto, že jsme k tomuto návrhu na přepracování nenašli v prvním čtení žádnou podporu. Je pro nás ale úplně nepředstavitelné, že tu vláda v přímém přenosu likviduje jednu z mála věcí, která v posledních letech pomohla tisícovkám rodin a která navíc vrací do státní kasy prostředky, které do ní stát vkládal, o tom už jsem tady dnes také mluvil, protože dětské skupiny rozvázaly ruce tisícovkám rodin s malými dětmi po celé republice a umožnily, a to je to klíčové, návrat rodičů těchto dětí do práce. Po tom tady všichni voláme celé volební období.

Myslím si, že je třeba připomenout, že díky dětským skupinám a jejich flexibilitě našly zázemí například i děti s různými handicapy nebo s jinými speciální potřebami. To je také obecně známá věc. Ale není to jediná věc, která mě v souvislosti s dětskými skupinami zvedá ze židle. Naprosto mě šokovaly věty paní ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, která dětské skupiny přirovnala k luxusní záležitosti pro vyšší střední třídu. Považuji to za naprosto nehorázná slova. Nevím, proč vůbec byla vyřčena.

Paní ministryně naopak budováním jeslí jen pro nejmenší a vyhnáním starších dětí do školek, ve kterých ovšem leckde chybějí místa a nad to jsou svázána spádovostí, docílí pouze toho, že mnoha úplně běžným rodinám nezbude nic jiného, než si platit soukromé a v tomto případě už skutečně drahé školky. Ostatně o tom tady někteří kolegové v diskusi bouřlivě hovořili. Jinými slovy, docílí se přesně opačného efektu než ministerstvo, resp. vláda slibuje lidem.

Úplně závěrem za klub Občanské demokratické strany chci říci, že my v hlasování podpoříme návrhy, které jakkoli zlepšují situaci budoucích dětských skupin nebo jeslí v porovnání s původní vládní předlohou. Takže podpoříme všechny, které si myslíme, že jsou ku prospěchu věci. Jsme si nicméně vědomi toho, že zákon v jakékoli podobě přinese jejich faktickou likvidaci. Bohužel. I to tady dnes z mých úst zaznělo.

Proto chci za ODS veřejně slíbit, že pokud budeme v příští vládě, budeme za svou prioritu v sociální oblasti považovat návrat dětských skupin do podoby, ve které je známe dnes. O podpoře rodin a svobodě rodičů zvolit si to nejlepší pro své děti nebudeme jen mluvit. Dětské skupiny a s nimi spojenou svobodu rozhodování rodičů jejich dětem vrátíme.

Děkuji za pozornost.

