Bauer (ODS): Zrušením karenční doby poškodíte podnikatelské prostředí

Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové, pane premiére, členové vlády, já jsem stará škola, tak se přiznám, že se snažím nezneužívat faktických poznámek, a musím říci, že asi budu muset změnit taktiku, protože až jednou příště zase budu mít co říci této ctěné Poslanecké sněmovně, tak asi budu muset pozměnit taktiku a možná se připojit k těm, kteří využívají v hojné míře ten systém, který nám jednací řád umožňuje.

Nejprve bych chtěl říci a sdělit vám stanovisko hospodářského výboru, protože jsem byl zpravodaj návrhu na zrušení karenční doby. Chtěl bych vás informovat, že hospodářský výbor významnou většinou členů tohoto výboru navrhl zamítnutí tohoto poslaneckého návrhu. A také bych vás chtěl informovat, že nejenom na půdě hospodářského výboru, ale i na půdě garančního sociálního výboru velmi často se objevovaly poznámky, že neexistuje nějaká relevantní, seriózní studie o tom, zda zavedení karenční doby mělo nějaký přímý vliv na snížení krátkodobé nemocnosti, tak já jsem je na těchto výborech mnohokrát informoval, že ty studie jsou k dispozici a pokud byste někdo chtěl vidět tu, která je velmi seriózní a relevantní, tak je to studie, kterou vypracoval Národohospodářský ústav při Akademii věd ČR. (Ukazuje studii.) Takže to jsou jenom první dvě informace.

Také jsem při diskusi na plénu Poslanecké sněmovny, při jednání na obou dvou výborech pochopil, že mé úsilí vyzývat členy Poslanecké sněmovny, aby velmi pečlivě zvážili, zda se připojí k těm hlasům, které nakonec zruší karenční dobu, že asi nemá význam, abych přesvědčoval již přesvědčené, což jsou především zástupci sociální demokracie a komunistické strany. A chtěl bych tu moji výzvu spíše směřovat k panu premiérovi, resp. k zástupcům hnutí ANO, kteří budou při tom finálním hlasování, které nás tady za malou chvíli čeká, mít rozhodující slovo.

Víte, my jsme i na jednáních těch výborů zažívali velmi možná komickou nebo schizofrenní situaci, kdy zástupci hnutí ANO přicházeli do výboru ve snaze přesvědčovat přesvědčené, což byli zástupci klubu ODS, o tom, že není dobré rušit karenční dobu. A dále se snažili tito zástupci přesvědčovat své koaliční partnery ve vládě, aby změnili svůj názor. A já jsem zvědav, jak se dnešním hlasováním ukáže, zda to mělo význam, nebo nemělo. Já jsem přesvědčen, že především členové hnutí ANO budou velice složitě, pokud dojde k tomu, že bude zrušena karenční doba, obhajovat toto rozhodnutí před svými voliči, protože před volbami jste se prezentovali jako politické hnutí, které je pro podnikatelské prostředí, je pro kultivaci podnikatelského prostředí, je pro to, aby se nejenom vláda, ale i zástupci samospráv a vyšších územně správních celků chovali předvídatelným způsobem pro podnikatelské prostředí, a proto není dobré, aby se rušila karenční doba. Také si myslím, že budete velice složitě vysvětlovat své rozhodnutí těm, kteří mají alespoň elementární ekonomické vzdělání, protože těm těžko budete vysvětlovat, že rušíte karenční dobu v době ekonomického růstu. V době ekonomického růstu rušit něco, co tady velmi složitě bylo v minulosti zavedeno, bylo to zavedeno na základě dohody v tripartitě, je opravdu čirým ekonomickým nesmyslem.

A chtěl bych také říci, že pokud jste se rozhodli, že chcete někomu v této republice z veřejných prostředků pomoci, tak to nedělejte prostřednictvím karenční doby, protože její zrušení bude mít nesporně v rámci těch opatření, které s tím souvisejí, bude mít negativní vliv na deficit státního rozpočtu. Pokud chcete skutečně někomu pomoci, pomoci těm, kteří si to zaslouží, tak se pojďme domluvit a máte naši plnou podporu, přidejme ve třetím nebo ve čtvrtém stupni, nejlépe v obou dvou stupních péče, protože to je věc, která pomůže lidem, kteří si skutečně tu pomoc zaslouží a momentálně se nacházejí ve velice složité situaci.

A v neposlední řadě jak ústy pana premiéra v minulosti, a mám to zdokumentováno, tak ústy mnoha zástupců hnutí ANO zaznělo, že nedojde k tomu, a by došlo ke zrušení karenční doby ještě před tím než bude plnohodnotně zavedena e-neschopenka. A víte, vy můžete na pátek dopoledne předřadit jakýkoli bod, pochopil jsem, že je předřazen bod, který se týká e-neschopenky, ale tento bod bude znamenat pouze to, že se zavedení e-neschopenky v lepším případě odkládá o jeden rok, v tom horším případě to bude o více let. A proto nesporně tím, že zrušíte karenční dobu, nedostojíte svým slibům, že tato nebude zavedena ještě před zavedením e-neschopenky.

Ing. Jan Bauer ODS



Já jsem ostatní důvody, které mě vedly k tomu, abych se vás pokusil přesvědčovat, již řekl na půdě Sněmovny v rámci prvního čtení i ve druhém čtení, a proto jenom zkráceně: Jsem skutečně přesvědčen, že se tady z politických důvodů přepisují pravidla, která tady fungovala, která byla v minulosti velmi složitě vydiskutována. A jednalo se o kompromis, se kterým souhlasili jak zástupci zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. Tento návrh podáváte i přes jednoznačný nesouhlas Hospodářské komory, nebo Svazu průmyslu a obchodu. Karenční doba prokazatelně - a tu studii tady mám k dispozici - splnila svůj účel. (Ukazuje brožuru.) Karenční doba jednoznačně přispívá k větší odpovědnosti zaměstnanců, hlavně u té krátkodobé nemocnosti. A v neposlední řadě karenční doba evidentně zmenšuje prostor pro fiktivní nemocnost.

Myslím si, že zrušením karenční doby vrátíte Českou republiku zpět o mnoho let, kdy byla dvojnásobná nemocnost. Zrušením karenční doby poškodíte podnikatelské prostředí, poškodíte firmy a zaměstnancům, o kterých tady velmi často hovoříte, v žádném případě nepomůžete. Zrušením karenční doby, a také to zaznělo na jednání hospodářského i sociálního výboru, zákonitě přenesete požadavky zaměstnanců na další desítky tisíc pracovních míst.

Úplným závěrem - a také už jsem to mnohokrát řekl - nebývá vždy úplně běžné, že se zájmy malých živnostníků, osob samostatně výdělečně činných, dostávají do souladu se středními firmami, s velkými firmami, nebo s nadnárodními společnostmi. A je opravdu velmi zajímavé, že možná historicky poprvé se všichni zástupci bez rozdílu, jestli jsou to živnostníci, malé, velké, nebo nadnárodní firmy jednoznačně shodli a žádají vládu a tuto Poslaneckou sněmovnu, aby nepřistoupily k tomu, aby byla zrušena karenční doba.

Děkuji vám za pozornost. (Tleskají poslanci ODS.)

