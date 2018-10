Richterová (Piráti): 60 % z platu není žádná hitparáda

Děkuji za slovo. Jelikož tato Sněmovna přestala využívat řádnou rozpravu a uvrhla se do dvouminutových faktických poznámek, tak alespoň jednu věc zdůrazním, která ještě vůbec nezazněla a je to právě ten podstatný fakt. A sice my se nebavíme o nulové spoluúčasti. My se bavíme pouze o tom, že z nulového proplácení v prvních třech dnech nemoci má být proplácení ve výši 60 % platu. To je stále velice citelná spoluúčast. Ten, kdo je nemocný a má ten plat, nebo mzdu nízkou, tak to stejně velice výrazně pocítí.

Čili ten jaksi odstrašující efekt tam stále zůstává. 60 % z platu z prvního týdne nemoci. To si můžete všichni spočítat, že to zkrátka není žádná hitparáda, pokud počítáte s každou stokorunou. Tak tam opravdu pořád ten vyvažující prvek spoluúčasti je. Tahle věc tady nezazněla a proto jsem ji v této faktické poznámce chtěla zdůraznit.

Zároveň jsem se ještě stručně chtěla fakticky vyjádřit k té debatě o tom, jaký máme rozbujelý sociální stát. Je dobré si uvědomit, že máme stát, který počítá s tím, že se ne všichni chovají zodpovědně, že nemoc může přijít na kohokoliv a proto systém musí být nastavený takovým způsobem, aby právě i v případě krátké, nebo delší nemoci někoho, kdo s tím nepočítal, tam nějaká ta fungující sociální síť byla. Jsem ráda, že náš stát je takto nastavený. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců Pirátů.)

PhDr. Olga Richterová Piráti



autor: PV