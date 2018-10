Pekarová Adamová (TOP 09): Tehdejší reforma nebyla destrukcí prvního pilíře

Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já taktéž musím směrem k paní poslankyni Gajdůškové prostřednictvím předsedajícího, že už to je trošičku ohraná písnička. Vy jste se v ČSSD naučili jednu větu ohledně toho, že tedy ta naše tehdejší reforma byla destrukcí prvního pilíře, což není vůbec žádná pravda, ale už vůbec neříkáte, jak to tedy chcete řešit vy, jakým způsobem budete řešit ten problém, který tady v České republice prostě máme a jsou pro to jasná čísla. V současné době dáváme na důchody třetinu výdajů rozpočtu, téměř třetinu zaokrouhleně. V roce 2060 se toto číslo přiblíží 45 % výdajů státního rozpočtu a to ještě do toho nepočítám, že ve chvíli, kdy bude samozřejmě mnohem větší podíl starších obyvatel, tak bude více výdajů i na zdravotní systémy, na sociální systémy, na sociální péči atd., takže polovina státního rozpočtu za pár desítek let už tady půjde jenom na důchody. Kde máte vzdělávání, kde máte obranu, kde máte investice do dalších nutných věcí provozu státu? To neřešíte.

