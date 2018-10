Gajdůšková (ČSSD): Reformy Nečasovy a Topolánkovy vlády nebyly nic jiného než zavádění nových bankovních produktů

Dobrý den. Také jenom rychlá reakce na pana předsedu Kalouska. Otázka je, co je to reforma. Když byla řeč o důchodech, tak zavedení druhého důchodového pilíře v podobě tenkrát ministra financí pana Kalouska nebylo nic jiného než likvidace průběžného pilíře, který se prostě nedá rozkrást, a zavádění nových bankovních produktů. A to bylo všechno. Veškeré reformy Nečasovy a Topolánkovy vlády nebyly nic jiného než zavádění nových bankovních produktů. A my jsme se snažili to napravit ve prospěch lidí, zaměstnanců. O tom je i dnešní návrh na zrušení nebo zavedení znovu proplácení nemocenské od prvního dne.

