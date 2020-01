Baxa (ODS): 11 tisíc respondentů se hlásilo k rytířům Jedi

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem očekával, jak budete reagovat na tu otázku, která se týká dobrovolného tématu nebo dobrovolné otázky náboženského vyznání, a to z toho důvodu - a teď ponechávám stranou jakékoli souvislosti politické či věcné. Já jsem absolventem studia geografie a vím, že tato data, která se postupně shromažďovala, myslím, že to náboženství tam bylo už od samého počátku, kdy se v tehdejším Rakousko-Uhersku povinné sčítání zavedlo, tak prostě poskytuje nějakou opravdu jakoby dlouhodobou časovou řadu. A možná bych trochu s vámi polemizoval ohledně interpretace, té argumentace toho, jak lidé odpověděli nebo neodpověděli, protože to samo o sobě třeba ze sociologického hlediska nějakou vypovídací hodnotu má. Já jsem své studenty na gymnáziu bavíval, když jsme se bavili o sčítání obyvatel, tím, že myslím v jednom z těch posledních sčítání 11 tisíc respondentů odpovědělo u náboženství, že se hlásí k rytířům Jedi. Takže to jsou spíš takové legrační souvislosti, ale to samo o sobě podle mého názoru není dostatečným důvodem pro to, aby se ta dobrovolná otázka vypustila a fakticky jsme ztratili jediný, byť subjektivní zdroj údajů o tom, jakým způsobem je vlastně nejenom geograficky, ale i sociologicky distribuován vztah občanů České republiky k otázkám náboženství.

Možná bych vás ještě požádal o to, kdybyste zodpověděl to, jakým způsobem, jak jste tady zmínil, to bylo diskutováno s církvemi. Pokud by si samotné církve třeba nepřály, aby se tam ta dobrovolná otázka objevila, chápal bych to jako nějaký druh argumentu, ale jinak si prostě myslím čistě z hlediska toho, čím jsem se kdysi zabýval, že je to prostě škoda a že zmizí jeden z nenahraditelných údajů, který ve výsledcích sčítání vždycky od toho roku 1869 bývával. Děkuji.

Mgr. Martin Baxa ODS



poslanec

