Baxa (ODS): Premiér Babiš byl tím, kdo nás ujišťoval, že ochranné prostředky jsou

Dobré dopoledne, pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové.

Já bych si dovolil reagovat vaším prostřednictvím na jednu část, která se týká vystoupení pana kolegy, pana poslance Maška. Já s řadou těch věcí souhlasím, které se týkají vládních opatření, restrikcí atd. na samém počátku, ale nedá mi to, pane doktore, abych se nevyjádřil k té části, která se týká ochranných pomůcek.

My jako město Plzeň nejsme zřizovatelem žádného zdravotnického zařízení, ale jsme zřizovatelem velkého zařízení sociálních služeb a na území našeho města řada těch zařízení sociálních služeb je a ta pobytová zařízení byla v extrémním ohrožení. A byla to vláda Andreje Babiše, která stanovila velmi striktní podmínky pro to, jakým způsobem mají být tato zařízení provozována, včetně toho, že tam mají být zřízeny vymezené prostory pro pacienty případně nakažené covidem nebo mající na toto podezření, a stanovila jasné podmínky pro to, jaké ochranné pomůcky má mít personál těchto zařízení.

A pane doktore, já vás chci opravdu ujistit, že jako primátor a předseda krizového štábu v té době, jsem naprosto přesně věděl, že ty ochranné prostředky nemáme. Vy jste říkal, z jakého důvodu. Ale chci k tomu současně dodat, že premiér Babiš byl tím, který nás všechny ujišťoval o tom, že ty ochranné prostředky jsou. Já jsem byl ten, kdo byl vystaven rozhodování o tom, jakým způsobem v této situaci jako předseda krizového štábu mám konat. Je to moje osobní jasná zkušenost. A teprve poté, když jsem zjistil, že žádná letadla z Číny nám prostě v daný okamžik ochranné prostředky nezajistí, tak jsme museli přistoupit k tomu, abychom nakupovali ochranné prostředky z rozpočtu města Plzně. My jsme to samozřejmě udělali, protože to je naše povinnost.

Ale neříkejte, pane doktore, že je to jakási obecná věc, všeobecný nedostatek, protože premiér Babiš ujišťoval nás o tom, že pomůcky jsou, že budou, a že je dokonce osobně doveze. A to vám prostě mohu říct, že se nestalo, a že my jsme tomu museli takto přímo čelit.

Mgr. Martin Baxa ODS



