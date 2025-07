Mračková Vildumetzová (ANO): Tak se zákony schvalovat nemají

Já děkuji, pane předsedo. Chtěla bych se omluvit panu senátorovi, že... ale musím bohužel v tuto chvíli vystoupit, protože musím reagovat na některé věci, které tady v tuto chvíli i zazněly od pana místopředsedy Drahoše.

Trochu mi to připomínalo, že vystupoval vůči Karlovarskému kraji, nebo že – a vůči Andrejovi Babišovi, už jsem si myslela, že dneska tady slovo Andrej Babiš neuslyším, ale bohužel opak je pravdou. Já bych chtěla na úvod říct, že Starostové a nezávislí, a pokud pan Drahoš za ně kandidoval nebo jestli je členem, tak starostové by především měli hájit starosty. Já vnímám, že tento tisk, který je předložen, tak má opravdu pozitivní věci v rámci dopadů na naše školství.

A jedinou věc, kterou my rozporujeme, je ta věc ohledně převodu nepedagogických pracovníků. A to především formu, kterou se to udělalo. Jestli tady v tuto chvíli pan Drahoš používá Strategii 2030, která byla tedy schválená, podle mých informací, někdy v roce 2020, 2021, tak předpokládám, že pan ministr školství z této strategii vycházel. A pokud z ní vycházel, tak měl připravit řádný legislativní návrh na převodu nepedagogických pracovníků, ke kterému by se vyjádřila Legislativní rada vlády, ke které by byly jasná analýza dopadů, bylo by to řádně zkomunikováno s jednotlivými městy, obcemi a kraji.

A myslím si, že všichni by v tu chvíli věděli, jak to prakticky bude od 1. ledna roku 2026 v těch jednotlivých městech, obcích a krajích vypadat. V tuto chvíli to nikdo neví. Máme tu zákon. A zároveň tu máme to dané nařízení, o kterém hovořil pan ministr, které my jsme, jako kraje, dostali k připomínkování. A musím říct, že od včerejšího dne – a já si dovolím za chvíli vám rozdat i tabulku, protože jednotliví hejtmani se v tuto chvíli ozývají Asociaci krajů s těmi finančními dopady na základě daného nařízení, které obdrželi. V tuto chvíli nemáme pouze částku od kraje Středočeského. Až v tuto chvíli ten finanční dopad na kraje je 1,2 miliardy, které by musely kraje vynaložit ze svých finančních prostředků v rámci převodu nepedagogických pracovníků.

S tím, musíte pochopit, nemůže přece nikdo souhlasit. Pokud k tomu převodu má dojít, tak mají kraje dostat dostatečné finanční zdroje. A jestli někdo bude v tuto chvíli hovořit o tom, že města, obce a kraje tam mají ten bonus 19 200 Kč na jednoho žáka a my, jako kraje, že to tam máme historicky v tom RUD, tak znovu se ptám, jestli by, pokud byste byli někdo z vás – a možná řada z vás je, pokud by jste byli ve vedení krajů a dozvěděli jste se, že budete muset z krajského rozpočtu od příštího roku vynaložit na nepedagogické pracovníky 60 milionů korun, tak jestli byste s tímto souhlasili.

Takže myslím si, že opravdu není vůbec fér tady v tuto chvíli z tohoto místa používat argumenty typu, že to bude mít pozitivní dopad na Karlovarský kraj, používat tady čísla ohledně vzdělanostní struktury Karlovarského kraje, protože já bych někdy panu Drahošovi doporučovala, aby nebyl pouze v té Praze, ale aby do toho Karlovarského kraje jel. A především určitě ví, že Karlovarský kraj nemá vysokou školu. My se o to snažíme. Bohužel jste nám náš návrh ohledně zřízení veřejném vysoké školy nepodpořili.

Ten návrh je v Poslanecké sněmovně, předložila ho zákonodárná iniciativa Karlovarského kraje. A myslím si, že to, co jste tady v tuto chvíli použil, opravdu nebylo fér. Protože znovu opakuji, že my nekritizujeme ten zákon. My kritizujeme jednu věc, kterou z toho chceme vyjmout. A to je, aby nedošlo k převodu nepedagogických pracovníků na města, obce a kraje. A to z důvodu toho, jakým způsobem se to předložilo v Poslanecké sněmovně. To znamená tím komplexním pozměňovacím návrhem.

Už vůbec nebudu hovořit o tom, jak probíhalo schvalování v Poslanecké sněmovně. A to takové, že ten komplexní pozměňovací návrh neprošel. Pan Benda řekl, že hlasoval jinak, než měl na hlasovacím zařízení, takže se to opakovalo. Já jsem si samozřejmě dala s tímto práci. A pak samozřejmě ODS a KDU tam dodaly ty hlasy. Takže ten komplexní pozměňovací návrh pak na druhý pokus prošel.

Když jsem byla na ÚPV, tak pan Canov to tam řekl z mého pohledu úplně jasně. Toto se zapíše do historie, jakým způsobem se zákony nemají projednávat a jakým se nemají schvalovat. A všichni poukazujeme, samozřejmě pan Canov má ještě druhou věc ohledně slučování škol, ale my poukazujeme na to, že musí se v tuto chvíli to vyjmout. Myslím si, že na základě toho, jaké informace teď dostáváme z těch jednotlivých krajů, že tedy ten dopad by měl být 1,2 miliardy.

Já bych jenom chtěla říct, že tato vláda si dala do programového prohlášení, že změní rozpočtové určení daní krajům. Za celé 4 roky to neudělala. Za celé 4 roky to neudělala. A teď těm krajům ještě vezme, nejenom že jim ten RUD nezvýšila, a ještě jim vezme 1,5 miliardy, které budou doplácet ze svých rozpočtů na nepedagogické pracovníky? To jako musíte pochopit, že přece takto se ty věci přece nedají v žádném případě dělat.

A musím říct, že doprovodné usnesení, které si načetl pan místopředseda Drahoš, prostřednictvím paní předsedající, tak to doprovodné usnesení je pouze pro obce. Kraje asi neexistují. Kraje nemají nepedagogické pracovníky? Mají. A mají jich opravdu, opravdu hodně. Takže chtěla bych vás opravdu všechny velmi požádat, abyste zvážili argumenty, které tady zazněly od pana místopředsedy Drahoše, že přece musíme to schválit, protože je riziko, že ty dobré věci by pak mohly spadnout.

Já nevím, tak přece všichni víte, že pokud by ten zákon neprošel a my jsme tady podpořili ten pozměňovací návrh, aby nedošlo k převodu těch nepedagogických pracovníků, tak na to přece stačí nadpoloviční většina přítomných poslanců. My nepotřebujeme 101. Tu potřebují ti poslanci, kteří nás přehlasovali, když byl teď pan Balík obhajovat naše pozměňovací návrhy v Poslanecké sněmovně. A přehlasovali nás tam úplně všichni přítomní poslanci. My opravdu chceme, aby takto nepřipravený návrh, neprojednaný návrh byl schválen s takovými finančními dopady?

Já mám zanalyzované i ty jednotlivé města a obce. Tam, jak řekl pan ministr, že tam tedy dojde i, že nějaký rok budou dostávat nějaký bonus, aby se to nějakým způsobem vyrovnalo – je to na dva roky. Je zajímavé, že ty větší města z toho opravdu vychází, že ty by měly dostat i spíše více finančních prostředků. Ale ty střední města, tak z těch propočtů vycházejí, že budou v těch minusových číslech.

Já v tuto chvíli, co vidím, tak úplně nejhorší situaci u těch krajů. Mohla bych si to také trošičku jakoby i vztáhnout na to, že dneska v těch krajích jsme nejvíce zastoupeni my. A pokud se podíváte, tak právě to rozpočtové určení daní u krajů se nahrazuje z 9,45 na 10,23. Ale oni nedostanou všechny ty daně. A u obcí se to zvyšuje z 25,16 na 25,93. A ten problém, který já v tuto chvíli tady vidím, že samozřejmě jestliže tam má být ten dopad u těch krajů, no tak je tam cesta samozřejmě zvednout to číslo ohledně toho rozpočtového určení daní. A nejsem si úplně jistá, ale možná se dneska k tomu dostaneme, protože jsou tady i pracovníci z Ministerstva školství, se kterými to zcela férově chceme komunikovat.

Já jsem si sem přizvala i lidi z našeho Karlovarského kraje, respektive osobu, která přímo tomuto se věnuje mnoho let. Abychom si opravdu férově ty věci vyjasnili. Protože já opravdu nechci od 1. ledna, pokud tedy k tomu převodu dojde, tak bych považovala tedy aspoň za férové, že ty kraje na to ty finanční prostředky dostanou. Ale podle těch informací, které v tuto chvíli ze všech krajů mám, a já vám opravdu tu tabulku pošlu, tak ten dopad je enormní. A já nebudu vůbec říkat, že jsme v letošním roce nedostali finanční prostředky na opravy silnic II. a III. tříd, dostali jsme pouze 50 % těch daných prostředků.

Další věci, které se na kraje hrnou, převod daně z nemovitosti, kdy ten propočet daňový se pořád snižoval. Na ten první rok se to dohodlo na nějaký procento. Od tohoto roku už to mají ty města zase 24,16. Takže se to velmi snížilo. A snižuje se to. A argument, se kterým také argumentoval pan místopředseda Senátu pan Drahoš, že tím, že se dobře tvoří daňové příjmy, tak tím ty města, obce a kraje dostanou více finančních prostředků. To, že jsme kritizovali rozpočet pana ministra Stanjury, že ty čísla jsou tam v mnoha případech vykouzlená jak v příjmového, tak ve výdajové části, se v tuto chvíli ukazuje, že to byla pravda. A mohu vám říct, že predikce daňových příjmů, které predikoval pan ministr financí, se v žádném případě neplní. U našeho například Karlovarského kraje, kde jsme šli 5 % pod tuto predikci, tak ani toto se již v tuto chvíli netvoří.

Paní senátorky, páni senátoři, opravdu bych vás za náš senátorský klub a všechny chtěla požádat k podpoře našeho pozměňovacího návrhu, který spočívá ve velmi jednoduché věci. Schvalme tento zákon, který je přínosný a vyndejme z tohoto zákona to, co nebylo řádně projednáno, to, co nebylo řádně zkomunikováno, neznáme finanční dopady. A já se nebráním tomu, aby v budoucnosti k tomu převodu došlo, ale musí to mít ten proces, který to má mít. A pokud k převodu má dojít, musí všechna města, obce a kraje dostat dostatečné finanční zdroje.

Děkuji vám za pozornost.