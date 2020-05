Baxa (ODS): Učitelé odvádějí skvělou práci

reklama

Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, já tady vlastně nechci při této příležitosti vést diskusi o jakýchsi prováděcích detailech současného manuálu nebo manuálů na otevření škol. Naše město zřizuje 30 základních škol, přes 40 mateřských škol, samozřejmě se s tím velice obtížně pereme, nicméně důvěřuji našim ředitelům, že se s touto situací nějak vyrovnají, ani s nimi neřeším nějaké detaily. Oni jsou to zkušení praktici, kteří se museli s těmito situacemi vyrovnat. Ale jsem přesvědčen o tom, že základním problémem, který teď tímto postupem ministerstva vznikl, je chaos, ke kterému v současné době dochází a který má tři roviny, které je zapotřebí tady říct. Je to chaos, který musejí řešit jednotlivé školy, protože organizace výuky v té podobě, kterou jim předurčí manuály, je - já jsem použil slovo výuka, ale je to pobyt omezeného počtu dětí ve škole, který je takovým jakoby zvláštním kočkopsem; cosi mezi hlídáním, cosi mezi nějakými vzdělávacími aktivitami a cosi mezi neformálním vzděláváním. A byť pane ministře chápu vaše argumenty, že vy to stavíte, že to vlastně jinak dělat nejde, tak prostě ti to musíme popsat otevřeně, co toto znamená. Prostě omezené skupiny dětí, které se na základě často velmi obtížně uskutečnitelných kritérií do těch škol dostanou, tam budou trávit nějaký čas. A je otázka, jestli to je nebo není smysluplné. A já si spíš říkám, že nikoli a že by se měly základní školy otevřít radikálněji.

Tou druhou skupinkou je situace žáků samotných, kteří jsou na straně jedné vystaveni - musejí se už týdny zabývat dálkovým vzděláváním, teď někteří v tom budou další týdny pokračovat, jiní v těch školách nebudou. Je dokonce otázka, jestli ti, kteří pocházejí z rodin, které jim umějí zajistit lepší podmínky, na tom vlastně v tom dálkovém vzdělávání nebudou lépe, protože budou procházet nějakým systematičtějším vzděláváním, zatímco ti, co budou v těch 15členných skupinách ve školách, tak jak už jsem říkal, tam budou nějak přebývat. A mimochodem tento systém neřeší ani to, co je podle mého názoru velkým problémem dnes. Je to, že děti prostě školu potřebují. Potřebují z nějakých sociálních, psychosociálních, psychologických důvodů pobyt ve škole. Dětem prostě kamarádi chybějí, ať už jsou v jakékoliv věkové kategorii. A byť jsem sám učitel, skoro 20 let jsem učil na gymnáziu, tak jsem si jistý tím, že výpadky ve vzdělávání děti nějak doženou. Některé hůře, některé lépe, je ale otázka, jak třeba pro ty menší děti ten půlrok vytržení z toho režimu, kolektivu, ze socializujícího se prostředí na ně bude mít nějaké dopady. A já v tom, co pane ministře vy říkáte a co říká Ministerstvo školství, nevidím dobrou vůli těmto dětem i z tohoto hlediska nějakým způsobem pomoci.

Třetí řekněme problémový stav je stav rodičů, byť dnes po tom konečném rozhodnutí, po kterém jsme tolik volali, co se týká ošetřovného, už mají nějak jasněji. Ale zase prostě někteří rodiče volají po tom, že by se školy měly otevírat více a znovu uvádějí ty důvody a tak podobně. Takže já jsem si, pane ministře, jistý tím, že 25. května se první stupně základních škol otevřou, že ten systém se těžkopádně, ale nějak rozběhne, co konec konců vlastně těm školám, ředitelům, učitelům i nám jako zřizovatelům zbývá, my se tomu prostě přizpůsobit musíme. My jsme taky nakoupili všechny prostředky pro školy atd., ale já si nejsem jist tím, že je to správné. Tak mám prostě potřebu tak to tady říct. Už tady ty argumenty byly zrekapitulovány, nebyly předloženy epidemiologické podklady atd., to už jsem několikrát zmiňoval. Ale fakt si myslím, že ten hybridní stav není správný. A to chci jenom podotknout to, že už nevolám po tom, aby se obdobným způsobem otevřely střední školy, protože tam ten rychlý sled zkoušek, které budou muset na těchto školách zvládnout, státní maturity, jednotnou přijímací zkoušku, profilové maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky, by to velmi obtížně umožňoval. A současně středoškoláci mají snazší možnost přistupovat k dálkovému vzdělávání než jsou děti na základní škole.

Chápu, pane ministře, proč vlastně tady ten systém hájíte. Vznikl na základě nějakých konzultací a tak podobně. Ale vlastně mi v tom chybí trocha reflexe toho, že to má opravdu vážné nedostatky, nebo bych dokonce řekl vady, že je legitimní to, že já a někteří další kolegové tady voláme po tom, zda stále ještě, i když ten čas se hrozně krátí, nezvážit variantu plošnějšího otevření základních škol. Já si myslím, že by to bylo užitečné. A chci tady zdůraznit, že ta varianta by prostě měla být na stole a měla by být diskutována.

K tomu dodám, byť ten bod se jmenuje znovuotevření základních škol, že prostě považuji za nedobrou situaci dětí, které konají jednotné přijímací zkoušky. O tématu druhých termínů jsme hovořili, že se nám nepodařilo za ty týdny vás přesvědčit o tom, abyste uvažoval o revizi této věci. Ale jsou tu možná v uvozovkách i zdánlivé detaily toho typu, že se 11. května otevřely základní školy pro konzultace žáků devátých tříd, to znamená těch, kteří dělají jednotnou přijímací zkoušku na čtyřletá gymnázia a jiné typy středoškolského vzdělávání. Ale prostě z důvodů, které také podle mě veřejně nezazněly, z toho byli vypuštěni žáci sedmých a pátých tříd, kteří dělají přijímačky na šestiletá a osmiletá gymnázia. A třeba to jsou skupiny malé, ale pro tyto děti je to možná o to důležitější ty věci, které chtějí s tím učitelem probrat, mít k tomu tu příležitost.

A učitelé odvádějí skvělou práce. Rodiče se teď tomu dálkovému vzdělávání věnují. Ale musím říct, že od dětí v mé rodině, od dalších prostě jakoby často slýchávám takovou tu obyčejnou, jednoduchou větu, paní učitelka nebo pan učitel nám to vysvětlí, my to od nich snáz pochopíme. Notabene je to tak důležité u těch dětí pátých a sedmých tříd, které jsou opravdu malé, a pro ně ta jednotná přijímací zkouška je ještě náročnější než pro ty, které jsou na základní škole, nebo pro ty maturanty.

Nemám, pane ministře, žádnou otázku. Považoval jsem za důležité tady tento svůj názor sdělit. Možná by mělo zaznít vysvětlení k tomu, proč tedy nemohou do základních škol alespoň na konzultace třeba ti sedmáci. Ti páťáci se tam, dejme tomu, dostat mohou. Ale proč tam nemohou alespoň ti sedmáci, kteří dělají přijímačky na šestileté studium?

Tolik za mě. Děkuju.

Mgr. Martin Baxa ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Baxa (ODS): Ministerstvo musí narovnat podmínky pro uchazeče o studium Primátor Baxa: Úředníci magistrátu dali do sbírky přes 60 velkých pytlů oblečení a obuvi Baxa (ODS): Tento princip považuji za minimálně velmi diskutabilní Baxa (ODS): Dvě klíčové skupiny žáků a studentů nevědí zásadní informace

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.