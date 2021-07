Beitl (ODS): Nepředkládáme žádný rasistický návrh zákona. Mírněte se

reklama

Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na úvod bych asi rád opravil kolegu Foldynu, prostřednictvím pana předsedajícího. Starostkou České Lípy je paní Jana (Jitka) Volfová. (Poslanec Foldyna z lavice: Já říkal Jitka. Omlouvám se.) Na podruhé, paní Jitka Volfová. (Pobavení v sále.) Zdravíme paní starostku ze Sněmovny. Omlouvám se jí tady v tomto případě už oba.

Další věc, kterou bych rád zvednul. Předkladatelé zákona, kterými jsou členové ODS, rozhodně nemohou za to, jakým způsobem se tady někdy ubírá debata. Ale tady zaznělo minimálně jednou, že předkládáme jakýsi rasistický návrh zákona. Já bych rád vyzval kolegy naprosto seriózně a vážně, aby s takovými slovy opravdu šetřili, pokud nejsou schopni něco takového doložit.

Další klišé, které tady zaznívá, že tahle novelizace zákona není řešením situace ve vyloučených lokalitách. Tak opět musím vyzvat všechny, kteří používají tento obrat, aby si přečetli důvodovou zprávu a našli tam jedno písmeno, větu, odstavec, který by tvrdil, že to má být řešením situace. Všichni, kteří se pohybujeme, pohybovali jsme se v komunální politice, tak jsme s touhle problematikou přicházeli do kontaktu. A já můžu ze svých osmiletých zkušeností říci, že jsem vždycky vnímal a podporovat tu preventivní péči, sociální politiku ve městě.

Máme nízkoprahy, máme služby sociální asistent, pracujeme s veřejně prospěšnými pracemi. Měli jsme jedno z největších procent zaměstnaných lidí v rámci České republiky ku počtu obyvatel. Máme asistenty Městské policie, kteří se snaží v těch komunitách působit. Takže víme, co to je. Neříkejte nám to tady, prosím, opravdu, chovejme se k sobě seriózně.

Ten problém jako skládačka, ta skládačka má x dílů každý ten díl je důležitý a jak je tam důležitá ta prevence, jak jsou důležité ty sociální služby, tak je ale také důležitá účinná represe. A ta, vážení kolegové, ta v tom systému prostě chybí, ta tam není. Účinná represe. Můžete tady vykládat teorie a zkušenosti ze zahraničí, ale prostě tam chybí. A my touto novelizací chceme do systému dosadit jeden kamínek. Neříkáme, že to je samospasitelné, neříkáme, že to je jednoduché, jenom říkáme, že to tam chybí a je to potřeba. A ujišťuji vás, že to není názor jenom můj, ale je to názor minimálně většiny starostů Libereckého kraje. Děkuji za pozornost.

