Bělobrádek (KDU-ČSL): Na rozdíl od vás jsme neporušovali koaliční smlouvu

Děkuji. K paní kolegyni Mračkové Vildumetzové.

Reaguji na vás, když říkáte nesmysly. Řekla jste něco, co není pravda, tak se nemůžete divit, že na to zareaguji, protože vy jste mluvila úplně o něčem jiném. To je stejné jako paní kolegyně...

Já ji neoslovuji! Já jsem nikoho neoslovil. Stejně tak jako paní kolegyně Peštová teď říkala: sice benzin ano, ale je něco jiného. To je, jako jeden mluví o hruškách a druhý o mrkvi. Tak to je asi stejná logika.

Navíc paní Mračková Vildumetzová tady hovořila o tom, že zavedla EET minulá vláda. Není to pravda. Byla to ta Sobotkova, jak řekla správně kolegyně Peštová. My když jsme byli v Sobotkově vládě, tak jsme chtěli po ministru financí, který nám nikdy nebyl schopen dát relevantní informace o tom, kolik to vynese. Já bych chtěl vidět, kolik to skutečně vyneslo.

Ten přínos na ekonomické stránce je dosti pochybný, nikdy nebyl relevantně dokázán, že to mělo efekt. A my jsme také jediní v té koalici dodržovali programové prohlášení vlády, protože tam bylo, že to bude pouze na vybrané části ekonomiky, zatímco hnutí ANO a ČSSD porušovalo programové prohlášení a chtělo to zavést plošně, což my jsme odmítli.

Díky nám tam vznikla fáze 1, 2, 3, 4. Tři, čtyři nebylo zavedeno, a to proto, že to nedávalo smysl, aby chlap, který s pilou šel dělat do lesa, musel vykazovat svůj příjem potom jako EET. To znamená, my jsme v tomhle konzistentní a na rozdíl od vás jsme neporušovali koaliční smlouvu!

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

