Bělobrádek (KDU-ČSL): Nejsem předseda a za KDU-ČSL nemluvím

Moc některým lidem nerozumím. Když nás M. Kalousek urážel a pomlouval, nelíbilo se mi to. Když to dělají jemu, kritizuji to také a říkám, že nové vedení topky to snad vezme za jiný konec. Co je na tom špatného? Nebo když to dělal on, bylo to v pořádku a jemu, když se dělá to samé, je to blbě? Já tedy myslím, že špatně to je v obou případech a ne že on je OK a Piráti ne. Protože to komplikuje jednání.ráti stejně spolupracovat nechtějí, co už deklarovali.

Naposledy jsem v rozhovoru v MfD řekl, že jít SAMOSTATNĚ JE až poslední řešení. A JAK JSEM PSAL, SNAD TO MARKÉTA PŘEKLENE. Mirek všechny pozurážel a to mu určitě lze odpustit. Ale ne zapomenout. Jestli jste schopen dělat byznys s někým, kdo Vás pomlouvá a nikdy to nepřizná, tak jste frajer. Naprosto nechápu, jak chytří lidí vůbec nerozumí tomu, co jsem napsal. Že MK jen sklízí bouři, kterou sám zasel. Že je stejný jako pan Michálek. A že on na to už snad nebude mít vliv, aby možná spolupráce neskončila kvůli němu.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V době našeho vstupu do vlády se o Stb A. Babiš soudil. Navíc ho akceptoval prezident a premiér. Na rozdíl od M. Kalouska jsem přiznal, že, že to byla chyba a dnes bych do takové vlády nešel. A TAKY JSEM TO UKÁZAL V PRAXI.

A jeho kritiku vlády s AB nemyslím, MK všechny pomluvil a pozurážel. Jde o jiné a starší věci. Týká se to nejen nás v jiných kauzách 2009-2019. Ale i Piráty, ODS a STAN. To, co dlouhodobě dělal, samozřejmě poškodilo vztahy k němu od kolegů z jiných stran. Taky v TOP09. A já doufám, že už nebude ve vedení topky figurovat a nové předsednictvo topky bude slušnější.

Psali jsme: Bělobrádek (KDU-ČSL): Když něco nechceš, udělej komisi nebo kulatý stůl Bělobrádek (KDU-ČSL): Vychrlit víc článků, abych měl víc peněz, není to, co jsme chtěli Bělobrádek (KDU-ČSL): Ne všechna zvířata jsou bezbranná koťátka. Ono když máte tunového býka… Bělobrádek (KDU-ČSL): Jsou tady skupiny lidí, kteří mají více dětí prostě proto, že je chtějí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.