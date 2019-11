Bělobrádek (KDU-ČSL): Vychrlit víc článků, abych měl víc peněz, není to, co jsme chtěli

Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové,

když se Metodika 2017 vypracovávala, to bylo ještě za mého působení ve vládě, tak jsme právě nechtěli, aby bylo dopředu jasné, kolik musíte vyprodukovat článků, abyste dostali peníze, protože to právě vedlo k tomu, že se psaly články proto, aby věděli, jaké mají peníze. Já chápu, že to vysoké školy dělaly rády, protože potom měly nějaký přehled, ale taková motivace vychrlit víc článků, abych měl víc peněz, to myslím, že úplně není to, co jsme chtěli. Já tomu rozumím. Vždycky, když se to rozjíždí, tak to má nějaký spád, vysoké školy. Bylo to rozfázováno tak - a to je i možná otázka tady pana kolegy Váchy - protože vysoké školy se tomu trošku bránily a jsou (nesroz.) v mnoha směrech složitější, protože jsou vysoké školy velké, malé, fakulty jsou různé, to znamená, tam to bylo trošku složitější, proto to bylo nafázované a já si myslím, že v budoucnu určité sloučení nebo aby ta metodika byla co nejvíce univerzální na všechny typy, tak by bylo dobré, i když ta specifika tam samozřejmě zůstávají, protože Akademie věd, ta výuka, tam je jí trošku méně, tam mají většinou jen PhD studenty, zase na vysokých školách je to trošku jinak. Ale myslím si, že tohle je směr, který jsme nastavili, aby se skutečně už hodnotilo na světové a světově srovnatelné úrovni, protože bez toho se skutečně dál neposuneme.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

