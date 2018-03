Bělobrádek: Nejdříve by si měl Tomio Okamura zamést před vlastním prahem

Tomio Okamura si vzal 14 let starou zprávu z Ministerstva vnitra, účelově si ji upravil a straší lidi nebezpečím a i hrozbou terorismu.

Tak se podívejme, kdo skutečně spáchal nedávný teroristický útok v České republice. Byl to aktivní podporovatel SPD. Naštěstí nikoho nezranil.

Místopředseda Sněmovny zapomíná na jedno staré pravidlo: Nejdříve by si měl člověk zamést před vlastním prahem. A to mu doporučuji. Je to určitě lepší, než aby lhal o ostatních.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Filozof a činitel Charty 77: Neofašistická SPD, neostalinistická KSČM, neogangsterské ANO a stařecký Zeman. Česko se posouvá do 30. let minulého století Okamura: Je třeba, aby už skončily obstrukce ze strany Pirátů, KDU-ČSL, ODS, STAN, ČSSD a TOP09 Rozjetý Tomio Okamura po skandálu na inauguraci: Fašizace dnes vychází od lidovců a TOP 09. Média si pletou svobodu slova se svobodou lhát Herman (KDU-ČSL): Tomáš Garrigue Masaryk by se asi divil, jak to vedeme

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV