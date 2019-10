Benda (ODS): Neříkejme, že jsme jenom zvyšovali daně

Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy a pánové,

víte dobře, že já k daním, rozpočtům a dalším věcem vystupuji velmi málo. Vždyť přece se vůbec netvářím, že tomu rozumím, a vystupuji jenom v situacích, kdy je pokládám za nějaké z nějakého hlediska nesouladné s ústavou nebo s dalšími předpisy.

Ale když už si mě tady prostřednictvím pana předsedajícího pan předseda Faltýnek vzal do úst, tak bych jenom rád upozornil, že mezi lety 1998 a 2006 vládla sociální demokracie. Současný pan prezident a posléze jeho nástupci, které si sám vybral, kterým tady tak aplaudujete, že sekali, jestli si vzpomínáte správně na věty pana Sobotky, který byl posléze předsedou vaší koaliční vlády, věty o tom, jak zdroje tu jsou a jak je všechno v pohodě, tak v letech růstu, stejně jako tak činí dnes hnutí ANO, sekali stamiliardové schodky; dobře, dneska ty schodky jsou trochu menší, a výsledek byl ten, že v okamžiku, kdy jsme nastupovali, tak to bylo velmi, velmi obtížné. Přesto Topolánkova vláda, a zase tady chodí, a cituji jenom to, co zaznívá tady ve Sněmovně; netvrdím, že já tomu rozumím, jak tady chodí levice a vykřikuje, že největší podtržení veřejných rozpočtů byly balíčky prosazené Topolánkovou vládou v letech 2007 a 2008. Takže neříkejme, že jsme jenom zvyšovali daně. Ano, zvýšili jsme daně v situaci, kdy po těchto naprosto bezbřehých letech projídání přišla ekonomická krize. Velmi se obávám, že až budeme vás střídat po těch dvou letech, to tam ještě vydržíte, že to bude velmi podobné, že zase tady budeme v situaci krize a vaše neuvěřitelně velkorysé rozpočty bude třeba škrtat.

Děkuji.

Marek Benda ODS



