Benda (ODS): To je lenost jedné úřednice na Ministerstvu zdravotnictví

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, rozjela se klasická válka o pacientské organizace. Já naprosto souhlasím s tím, co říkal pan Dr. Plzák. Naprosto souhlasím s tím, že pacientské organizace skutečně mají zastupovat pacienty. Ale to nezajistíte právní formou. To je lenost jedné úřednice na Ministerstvu zdravotnictví. Takhle to přesně je. Musí samozřejmě - a v tom zákoně to je uvedeno - být přezkoumáno, jestli skutečně zastupuje pacienty. Pak může být připuštěna do takového rozhodování. Nebo být připuštěna nemůže. Ale myslet si, že spolek... Spolek je tak volná právní forma, že tam si můžou vymyslet stanovy takové, o kterých se vám nikdy ani nesnilo a které nemusí mít vůbec nic společného s členy toho spolku. Stejně tak všechny ostatní právní formy, které jsou zvoleny, můžou zastupovat pacienty, nemusí. Nepomůžu si právní formou, je to fakt jen snaha zatvářit se, že právní formou něco řeším.

A já bych velmi poprosil, abychom podpořili návrh, který podal pan poslanec Žáček, ale který je fakticky můj. A víte dobře, že já vám do zdravotních věcí, přesto že jsem ve zdravotním výboru, zasahuji jenom velmi málo, ale někdy mám dojem, že mám uplatnit své právnické vzdělání a říci - tady nevyřešíme právní formou způsob, jestli zastupují, nebo nezastupují. A stejně tak ta představa, kterou někdo diktuje, že je možné přetransformovat jinou právní formu velmi jednoduše na spolek, je také naprosto mylná a máme k tomu rozbory na zdravotním výboru. Já myslím, že celkem je jasné, jak to v té Sněmovně dopadne, ale chtěl jsem, aby toto bylo řečeno. Chceme, aby zastupovaly samozřejmě pacienty, o tom nikdo nepochybuje, ale nezajistíme to právní formou, ale jenom tím, že ministerstvo přezkoumá a řekne - zastupují pacienty.

Marek Benda ODS



